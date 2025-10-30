台北早餐推薦！景美無名米粉湯必吃秒殺滷肉飯，開店半小時完售。

台北文山區在地人早餐聖地！景美無名米粉湯必吃Q彈米粉湯與外酥內嫩油豆腐。

台北市文山區巷弄裡，藏著一家沒有招牌的「景美無名米粉湯」，這家店是許多在地人私藏的早餐聖地，更是美食家胡天蘭也推薦過的古早味，每天清晨6點30分開始營業，總是用一碗熱騰騰的米粉湯、香氣四溢的滷肉飯與各式黑白切，喚醒文山區的早晨，想品嚐這份美味，手腳必須要快，因為許多品項常常在中午前就銷售一空。



景美無名米粉湯的靈魂，乳白清甜大骨湯

這家店的靈魂，無疑是那鍋熬煮到呈現乳白色的米粉湯，湯頭使用大骨精心熬製，喝起來的口感卻是令人驚訝的清甜、一點也不油膩，充滿了最純粹的古早風味，店內使用的是北部人習慣的粗米粉，口感Q彈有勁，能完美吸附湯汁的鮮甜，上桌前撒上一點胡椒粉提味，在微涼的早晨喝上一口，全身都暖和了起來。



台北早餐限定，開店半小時秒殺的滷肉飯

雖然店名是米粉湯，但這裡的「滷肉飯」更是隱藏版的超級強項，是許多老饕熟門熟路、必定點選的組合，這裡的肉燥是肥瘦兼具的風格，醬汁滷得鹹香四溢，淋在熱騰騰的白飯上，讓人忍不住一口接一口，但這碗滷肉飯非常搶手，根據許多在地常客的經驗，經常在開店後半小時、大約早上7點30分左右就宣告賣完，想吃到的民眾務必早起。



老饕必點黑白切，外酥內嫩的招牌油豆腐

來到米粉湯店，絕對不能錯過各式豐富的黑白切小菜，「景美無名米粉湯」的黑白切品項眾多，價格也相當實惠，其中最被饕客一致推薦的，就是這裡的「油豆腐」，它和一般滷得軟爛的油豆腐完全不同，這裡的油豆腐外皮竟然是帶著微酥的口感，咬下去內部卻又極度滑嫩，口感的對比非常明顯，是店內的必點招牌，其他像是處理得乾淨、口感Q彈的肝連肉，也是搭配米粉湯的最佳選擇。

所在地址：116臺灣台北市文山區興隆路二段96巷1-1號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 06:30-13:00

店家電話：無

評價：★★★★★

* 店名： 景美無名米粉湯 (在地人都叫它 興隆公園米粉湯)

* 地址： 116臺北市文山區興隆路二段96巷1-1號 (就在巷子裡！)

* 電話： 無

* 營業時間： 星期一至五 06:30–13:00；星期六、日 07:00–13:00 (賣完就收喔！