桃園親子步道推薦！高遶溪古圳步道一次看三座吊橋，天空吊橋賞翠綠湖景。

桃園復興景點！高遶溪古圳步道羅馬公路旁的親子步道，一次走三座吊橋。

桃園適合全家大小週末出遊的好去處，「高遶溪古圳步道」就位於知名的羅馬公路旁，這條步道不僅平緩好走，沿途綠意盎然，最特別的是可以一次體驗到三座不同的吊橋，包含兩座刺激的繩索吊橋與一座壯觀的天空吊橋，是桃園復興區最新的親子景點秘境。



羅馬公路景點 停車與步道入口

「高遶溪古圳步道」的交通相當方便，開車的旅客可以直接在羅馬公路上找到免費停車場，步道入口就位於「天空咖啡」旁邊，入口處有明顯的石柱寫著「高遶溪古圳步道」，指標非常清楚，從這裡出發，整趟路線都是來回，不用擔心會迷路。



桃園親子步道 繩索吊橋體驗

步道一開始的路段非常平緩好走，全程幾乎都沿著高遶溪而行，溪水清澈，樹木林蔭茂密，走起來相當遮蔭涼爽，很快就會抵達第一座跨溪繩索吊橋，這種吊橋走起來穩定又帶點趣味，每次通行限制5人，是很難得的體驗，沿途還會經過一大片茂密的竹子林，充滿秘境氛圍。



桃園步道 觀瀑平台與軍事遺構

步道中段設有廁所可供休息，這裡也是二期步道的起點，會繼續往「高遶天空吊橋」前進，途經一處「觀瀑平台」，可惜瀑布水流被前方樹葉遮擋住，看不太到完整的樣貌，接著會抵達第二座繩索吊橋，走完後不要急著回頭，可以順著指標去看獨特的「軍事遺構」，是過去的石頭垂向訓練場。



高遶天空吊橋 俯瞰翠綠湖景

步道的終點就是全長200公尺的「高遶天空吊橋」，這座吊橋比起前兩座繩索吊橋要大上許多，走在橋上可以俯瞰壯麗的山景與翠綠的湖面，景色非常舒服，還能看到湖裡有許多大隻的魚，走過吊橋後就是步道二期2.6公里的終點，回程時還可以在溪水邊泡腳沖涼，非常消暑。







▼高遶溪古圳步道影片如下，可看影片分享▼

