iNclo 優特科技 55吋 QD Mini LED 智慧顯示器 55MUK100 推薦 就是要給您超乎想像的影音享受 以及平價高規的...

第一眼見到 iNclo 優特科技 55吋 QD Mini LED 智慧顯示器 55MUK100，就被驚艷到，色彩竟然可以如此鮮活生動。突然之間覺得連看 YouTube 的影片，也能這麼吸引人。果然旗艦級的螢幕，就是不一樣。專業級色準表現，讓人一看就喜歡，且有背光設計，又讓整體畫質接近高規要求，拿來打電玩也很適合，所以有了這台智慧電視，就能透過其高畫質影像，引領我們進入前所未有的視覺巔峰呦！

從傳統電視一路看到智慧電視，真心覺得現在的電視真的很聰明，很有智慧，也跟網際網路緊密結合，因此如果家裡有台智慧電視，只需收得到 WiFi 訊號，就能把又薄又輕的電視機，擺到任何您想要放置的位置，徹底擺脫有線的束縛。

此外現在的電視，也能越做越大，而看大電視的好處，對長輩而言，當然是更方便閱讀，至於對於喜歡看電影追劇或是打電玩的玩家來說，更能有身歷其境的視覺感受。

大螢幕與高畫質是很難兼顧的，這是許多家庭選擇購買智慧電視，常常會遇到的難題，因為如果又要大螢幕，又要高畫質，其價格往往都不算太便宜，而iNclo 優特科技 55吋 QD Mini LED 智慧顯示器 55MUK100，現在不用兩萬就能買到，如此優惠的價格，是不是讓人很心動呢？

每次我們採購電視時，常常在規格中看見 LCD、LED、OLED、QLED、Mini LED、Micro LED 等英文縮寫，而 QD Mini LED 是代表量子點微型發光二極體，也是一種先進的顯示技術，結合了量子點的光彩和 Mini LED 的精度，以逼真的色彩、卓越的對比度和峰值的亮度，創造令人驚嘆的視覺效果體驗。

又隨著智慧顯示器市場需求持續擴大，產品性能與價格平衡的要求，也日趨明確。日本智慧家電品牌 iNclo 正式推出旗下全新 QD Mini LED 智慧顯示器系列，同步發表 65 吋（65MUK 100）與 55 吋（55MUK 100）兩款旗艦級產品，並以「高品質，親民價」為核心策略，聚焦消費者實用需求，為我們提供兼具效能與價格親民的新選擇。

受惠於串流影音平台普及與遊戲市場蓬勃發展，讓我們對於視覺畫質、音效體驗與智慧互動功能的需求，也同步提升，而iNclo 優特科技新款顯示器，全面採用 QD Mini LED 背光技術，搭配 160 區域控光設計，實現亮暗層次分明和細節豐富的畫質表現，並透過精密分區控光，好讓每個畫面區域能夠精準調整亮度，有效提升對比度與暗部細節，避免傳統背光設計，易產生光暈現象的缺點。

在色彩表現方面，其亦支援 97% DCI-P3 廣色域，搭配 4K HDR 技術，呈現更飽和與自然的色彩層次，讓影像細節更加栩栩如生。此外其雙機型皆支援 4K HDR 及 Dolby Vision，完整對應主流高動態影像規格，無論是串流影音或高畫質遊戲內容，均能忠實還原。

在亮度方面上，65 吋機型具備 HDR 1000nits 面板峰值亮度，55 吋亦達 HDR 800nits，有效應對各種環境光源條件，且面板亦選用 IPS 超廣視角技術，在多角度觀賞情境下，仍可維持穩定色彩與清晰畫質。最後這兩款機型，亦都是經出廠嚴格色彩管理，體現對品質細節的重視，確保用戶無需額外調整，即可享有專業級色準體驗。

當然隨著電競與家庭遊戲娛樂市場需求同步成長，該系列也針對遊戲玩家需求進行規格優化，全面支援 HDMI 2.1 4K@120Hz 規格，搭載 VRR 120Hz 可變更新率及 ALLM 自動低延遲模式，有效降低輸入延遲與畫面撕裂，確保遊戲體驗流暢穩定，滿足次世代主機平台用戶對高效能顯示器的需求。

此外內建 Dolby Atmos（Dolby TrueHD）音效處理技術，結合多聲道音效解碼，帶來層次分明又臨場感強烈的聽覺體驗。另外透過原生音效輸出，我們無需額外高價配件，即可在家庭環境中輕鬆建構劇院級音場效果，進一步提升整體娛樂質感。

除了影音與遊戲效能外，新系列顯示器亦強化智慧互動功能，內建 Google TV 智慧系統，整合 Netflix、YouTube 和 Prime Video 等主流串流平台，支援 Google Assistant 語音控制與 Chromecast Built-In，使用者可輕鬆將手機或平板裝置內容投放至大螢幕，打造多螢無縫互動體驗。

機身側邊插孔也提供許多不同影音輸入輸出方式，包含音源輸出孔和三個HDMI，其中一個為Audio Link規格，此外還有三個 U-Link 以及光纖輸出、MINI 視頻輸入和網絡插孔等，所以要外接遊戲機或電腦都不是問題，當然要聆聽自己收藏的音樂或欣賞所拍的照片或影片，也是能一機搞定，只需插入 USB ，並按下首頁Media Player 選項即可。

同時也搭配完善售後機制，包括三年換機保固、基本安裝、非偏遠地區免運費及舊機回收服務，降低購機門檻，提升整體購買體驗與後續保障，展現其對我們需求的理解與重視。

平價高規成為主流趨勢，特別是在 55 吋以上大尺寸顯示器市場，若具備合理價格、高規格畫質與智慧功能整合的產品，更受市場青睞。所以iNclo 優特科技 55吋 QD Mini LED 智慧顯示器 55MUK100 不是一般傳統螢幕，而是高性價比旗艦產品，且透過技術普及化、合理價格策略與完整服務體系，來滿足消費者的需求。

iNclo 優特科技 55吋 QD Mini LED 智慧顯示器 55MUK100到底還有什麼值得介紹的特色，現簡述並條列如下：

1. 引領您進入前所未有的視覺巔峰

採用精準 LocalDiming 分區控光技術，並提高峰值亮度達到 800nits，讓光暗細節更加精彩炫麗，畫面對比亦加富有層次感，讓您的雙眼感受到前所未有的感官提升，沉浸在完美的細節呈現中，欲罷不能！

2. 全陣列區域控光技術

透過強大智能顯示晶片，運用全陣列區域控光技術，精準調節各分區的亮度呈現，讓每一幀畫面都能忠實呈現，導演想傳達給觀影者的光影變化與細節。

3. 全新Google認證系統

直覺式介面，簡潔易操作，Google把關，暢享不受駭。

4. DolbyVision 杜比視界

進一步強化 HDR 的高動態範圍的顯示能力，讓影像的光暗層次、 對比度、銳利度與色彩呈現，更能夠栩栩如生地呈現，也讓導演想訴說的故事，更能夠引領觀影者融入、感受與體會。

5. DolbyAtmos 杜比全景聲

杜比全景聲技術 DolbyAtmos 讓畫面中各種聲音來源，都能依照對應位置發出音效，也讓聲音從環繞進化到 3D 立體的呈現，再結合 DolbyVision 杜比視界的優異影像表現，完美地演繹出導演想帶給觀影者的感官體驗。

6. 強大核心超大容量 2G+32G

搭載新一代4核心智慧處理器，強大的演算技術，讓畫質展現更加優異與生動 ，細節處理也面面俱到。同時配備大容量的 32G 儲存空間，讓您盡享流暢操作與各類GoogleAPP，視聽與娛樂同時兼備。

7. Google 認證 APP 隨心所欲任您擴充Google Play

經過 Google 把關 APP 安全性，所有 APP 都是符合 Google TV 介面設計不黑屏，也不會卡頓。

8. 變頻無線網路享受影音不斷線

變頻無線網路 +HDMI2.1 2.4G/5G 變頻無線網路，連接影音平台更快更穩，進行遊戲時也更能帶來置身其中的體驗。

9. ALLM 自動低延遲模式

高速畫面無拖影，畫面更加清晰，檢測到遊戲訊號時，會自動切換遊戲模式，無縫接軌讓您的客廳是影院，同時也是遊戲室。

10.VRR120Hz 可變更新率

支援主流高階遊戲所需的 VRR120Hz 可變刷新率，帶來玩家流暢，愉悅的遊戲體驗，不受畫面破圖撕裂問題影響。

11. MEMC 動態補償

觀看運動類型的內容時，MEMC 技術能防止動態畫面發生撕裂與模糊的困擾，讓您不會漏掉每一場熱血沸騰的比賽細節。

12. 一鍵投放歡樂分享

支援手機、平板和筆電等多種智慧裝置，可分享精彩內容，給您大大螢幕大大滿足！

13. 智慧語音操控

內建 Google Assistant 語音助手，可幫忙處理關閉電視、影音播放、進行遊戲、閱讀書籍和瀏覽資訊等等工作，彷彿擁有貼心管家，隨心所欲聽您指揮！

14. 全產品提供全省免運及基本安裝即買即享

非偏遠地區免運，基本安裝為安裝腳架，並且放置定位，另贈送 4K/120HzeARC HDMI 影音傳輸線，影音遊戲即購即享。

15. 3年換機保固

讓您視聽體驗不中斷，安心使用免煩惱。

iNclo 優特科技 55吋 QD Mini LED 智慧顯示器 55MUK100也有許多體貼的設定，可供選擇，例如在畫面模式上，則有標準、動態、電影、ECO、柔和、WCG自動、鮮豔、運動、遊戲和個人等選擇，而個人的選擇又包含銳利度、亮度、飽和度、色調、對比和伽瑪（是指黑色過渡到白色的平滑程度）等。

又原廠的畫面設定是標準，若是依照個人實際觀看的心得，就已經覺得非常的理想，其畫質亮眼程度，非常接近高規螢幕。此外若是我們欣賞的 YouTube 影片是屬於 HDR 影片，也會自動調整輸出規格，讓我們一樣可以觀賞到更高水準的畫質影像，而不打折。其實 HDR 是一種可在非常明亮和黑暗的場景中，呈現其內容細節的技術，即使對比度範圍變廣，支援 HDR 的螢幕，亦能帶來更自然逼真的影像輸出。

遙控器的設計，也是貼心好用，介面簡潔易懂，藍芽配對後，可藉由語音方式，來搜尋相關內容，而內建音響音質，亦是不需外接喇叭，就能達到接近電影院等級的震撼音效。此外iNclo 優特科技的智慧電視，出廠前皆經過嚴格色彩管理，體現它們對品質細節的重視，確保用戶無需額外調整，即可享有專業級色準體驗，而實際上，確實如廠商所言，就是如此能讓您眼睛為之一亮，縱使您對螢幕調色一竅不通，也不用擔心。

就是因為其畫質非常突出，所以個人也真心覺得，講究生活品質的您，若是能在家裡擺上一台高畫質的智慧電視，無形之中整個客廳的氛圍，也會截然不同，就如同一件好的藝術作品，所散發出的渲染張力相似，心情也會自然愉悅起來。

由於身為 YouTuber 的我們，常需要拍片分享，而當用iNclo 優特科技 55吋 QD Mini LED 智慧顯示器 55MUK100來看自己作品的時候，更能將錄像設備的好壞，一眼看出，一些細節呈現，也能一目瞭然，這樣無形之中，也能提升自我影像創作的水準，並準確掌握流量密碼。

此外因為本身也是一位藝術工作者，之前常有使用投影機看自己拍攝的照片或影片之需求，畢竟那種畫面直接給予的震撼力，是小螢幕難以取代的，但投影機的缺點，除了要關燈外，就是色彩的鮮豔度和對比度，還是很難理想，所以現在等同於用一台投影機的價格，就能買到一台 55 吋高規螢幕，即使是拿來看第四台或 MOD 的節目，還是看 DVD，打電玩，或是當電腦外接螢幕，也都很適合。因此如果您也想擁有一台旗艦級的智慧電視，帶您看盡世間美好的人事物，iNclo 優特科技 55吋 QD Mini LED 智慧顯示器 55MUK100，真的是很不錯的選擇呦！

【iNclo優特科技】55吋 QD Mini LED智慧顯示器｜智慧電視 55MUK100 規格

• 4K HDR 智慧電視

• 超廣視角IPS面板

• 高出廠預設色準

• Google TV系統

• 面板峰值亮度：HDR 800nits, SDR 700nits

• 色彩處理：10bits (FRC技術)

• 色域：97% (DCI-P3)

• 區域控光：160區

• 更新率120Hz (原生)

• 2G+32G 大容量

• USB 3.2

• HLG, HDR10, Dolby Vision

• ALLM自動低延遲模式

• VRR 120Hz 可變更新率

• Dolby Atmos (Dolby TrueHD)

• HDMI 2.1 4K@120Hz

• 極窄美邊造型

• 贈送4K@120Hz HDMI線

• 3年換機保固

iNclo3年保固 基本安裝 PS5 XBOX遊戲支援 非偏遠免運費 舊機回收 送HDMI線