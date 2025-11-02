【中壢區/咖啡店】 COTD之IG爆紅打卡店家，摩登復古早午餐、咖啡廳 RE-TITLE CAFE

自從經營IG之後好長都是修好了圖片、放了IG結果就忘記了部落格

然後最近電腦顯示磁碟不足我才發現天啊真的好多庫存都還沒有分享

所以今天要分享的也是一間，去了都超過一年的中立復古早午餐、咖啡廳： RE-TITLE CAFE

中壢的RE-TITLE Cafe有著木質調的外觀混合著我最愛的復古墨綠色系

還不用進去就給人一種摩登的感覺

這個高腳桌椅區不知道為什麼給我一種美式老舊電影院的氛圍

點餐吧台也非常復古，尤其是後面的墨綠磚牆我真的超愛

明明是咖啡廳卻有種隨時會開始調酒的既視感

室內的花磚地配上不同設計的桌椅

滿牆海報更給人一種濃濃的設計感，根本是每一個角落都可以出大片的地方！

不管是很Bauhaus style的圓桌區，還是窗邊的硬皮沙發座

整間店每一個角落的位子我都好洗歡

本來是衝著他們的肉桂捲而來，結果一進店又被草莓引誘走了

(話說早午餐拼盤看起來也好美味)

不管是甜點還是飲品我覺得甜度都比較低，不會給人強烈的膩感



通常到咖啡廳都會點一份布丁，畢竟這種基本品項最能鑑定一間咖啡店的品味

而因為剛好是草莓季，所以我就點了季節款的草莓布丁

彷彿呼應店家裝潢一樣，布丁有著濃厚的那種喫茶店、昭和風味的感覺

布丁蛋奶味十足，但我覺得有點可惜的被鮮奶油、果醬等topping 蓋過了本身的美好

一樣因為季節而點的草莓戚風蛋糕

我個人比較不喜歡他們家的鮮奶油部分，感覺在打發時參雜太多氣泡口感有點鬆鬆的

不過整體的甜度控制的很好，不會太過甜膩

最讓人驚艷的大概就是這杯柚子抹茶牛奶 $160

身為一個超過十年的抹茶/抹茶牛奶愛好者，很常喝到最後都覺得好像大同小異

差別大概只在抹茶味比較濃還是牛奶味比較濃而已

而RE-TITLE CAFE的抹茶裡卻加入了柚子醬，上方還點綴了檸檬片

讓抹茶味裡面增添了不少柚子香氣

柚子味淡淡的，不會搶走抹茶風采，卻又不讓人忽視的在那裡，讓抹茶喝起來有層次了許多

本來擔心他們皮製椅子較多，可能不方便給毛孩乘坐

結果店家意外的友善毛孩都可以上椅

而且店家看我帶著拖車也是幫我安排比較大的座位區！

RE-TITLE CAFE

地址：320桃園市中壢區愛國路60巷41號

營業時間：10:30–18:30 （六日10:30-19:00）

電話：034257661