【宜蘭米樂餐廳】宜蘭大學美食推薦！熱炒團體合菜，預約至無菜單寵物友善餐廳，停車超方便

「宜蘭米樂餐廳」是位於宜蘭大學的餐廳! 擁有寬敞明亮的用餐空間，提供熱炒、在地小吃、合菜，也提供無菜單料理（用餐最低人數 4 位起，500~1000元/位），價位也是平價合理，無論是小聚或大團體都能自在享受美食，臨近市區大馬路且樓下就是停車場，是這一帶團體聚餐首選。

名稱：宜蘭米樂餐廳

地址：宜蘭縣宜蘭市神農路一段1號2號 (宜蘭大學正門口旁麥當勞樓上)

營業時間：11:30-14:00, 17:00-21:00 (週二公休)

電話：03-9388636

友善寵物，需自備寵物餐車

付款方式：現金、刷卡

宜蘭米樂餐廳｜交通停車資訊

自行開車

Google導航輸入「宜蘭米樂餐廳」即可到達

大眾交通工具

鐵路：搭乘台鐵至【宜蘭火車站】下車

步行約15-20分鐘即可抵達學校

公車可在火車站前站搭乘751、753公車等前往校園 客運：搭乘國道客運（如葛瑪蘭、首都、國光客運）至【宜蘭轉運站】下車

步行約15-20分鐘即可抵達學校

公車可在轉運站搭乘751、753公車等前往校園 市區公車：前往宜蘭轉運站、宜蘭火車站等處搭乘公車，再轉乘至校園

宜蘭轉運站⇒宜蘭大學：751路、753路

宜蘭後火車站－宜蘭大學：771路、772路

停車場

宜蘭大學校門口旁就是學校的停車場，而且直接從電梯就可以直上二樓餐廳

餐廳也提供部份的停車費折抵，滿不錯的

「宜蘭米樂餐廳」從神農路上就可以看的到了，不用進入校園裏

宜蘭米樂餐廳｜空間環境

這裏空間寬敞明亮，位居二樓，剛好被樹梢上的綠意環繞

除了主要用餐區，還提供多元的用餐區域，能滿足不同客群的需求

其實已經來過好幾次了，不同時節有不同的氣氛，但這樣的窗景真的太棒了

小包廂

提供12-16人圓形大桌包廂

宜蘭米樂餐廳｜菜單價位

預約制無菜單料理

【無菜單料理】500~1000元/位

消費均酌收服務費10%，客製化調整菜單內容須補差額

用餐最低人數 4 位起，現場臨時用餐，價位500元/位



合菜菜單

也有針對團體聚餐設計多人合菜套餐

消費均酌收服務費10%

客製化調整菜單內容須補差額

單點菜單

從經典的台式熱炒到特色地方小吃應有盡有，宜蘭古早味料理~~滿足不同顧客的口味與預算

多樣化的現炒菜色，適合2-4人分享

宜蘭米樂餐廳｜菜色心得評價

這次家族聚餐，訂了六千元的合菜，大家吃得算是滿意！

魯肉飯

米樂餐廳的魯肉飯可是一絕哦

燉煮入味，肥瘦適中的湯汁，佐以晶瑩剔透的米飯，只要小小一湯匙，保證一碗白飯就馬上嗑光了

冷味拼盤

因為我們這次家族聚餐，所以是請餐廳幫我們配菜的，所以菜單和上面的餐點有所不同

生魚片

香腸、蟹味棒~~

鮮蝦煲

這道鮮蝦煲是海鮮愛好者的心頭好。新鮮Q彈的蝦肉與吸飽了帶點中藥湯汁精華，每一口都充滿蝦的鮮甜，讓人回味無窮。

咖哩哈斯麵包+軟殼蟹

咖哩哈斯麵包+軟殼蟹是一道充滿創意與驚喜的料理。

金黃酥脆的軟殼蟹，裹上香濃溫潤的咖哩醬汁，搭配鬆軟微甜的哈斯麵包。一口咬下，呈現出多層次的味覺享受。

芋香米粉海鮮鍋

芋香米粉海鮮鍋，以鬆軟綿密的芋頭與豐富的配料熬煮出濃郁香醇的湯頭

搭配Q彈的米粉，每一口都是滿滿的溫暖與鮮甜

鮑魚客家板條

Q彈滑順的板條吸收了鮑魚的鮮甜，口感豐富且層次分明，特別是板條吸飽了湯汁，真的美味極了

清蒸鱸魚

簡單的清蒸，保留了鱸魚肉質的細緻，佐以蔥薑與清爽醬汁，品嚐得到海產最原始的鮮甜美味。

清蒸花枝

清蒸花枝，新鮮就是王道，沾點五味醬，味道鮮甜可口，仿彿嚐到大海的鮮味

炸物雙拼

芋丸加上另一個炸物的組合

金棗子排

這道融入宜蘭在地特產金棗

排骨燉煮軟爛入味，金棗的清香與酸甜解膩，是道令人胃口大開的宜蘭風味菜。

麻糬

最後還有尾點，麻糬

「宜蘭米樂餐廳」是台菜餐廳，餐點的份量充足，每道料理口味都蠻不錯的，海鮮也很新鮮，聚餐可以吃得很飽足！魯肉飯和軟殼蟹真好吃，小孩們很喜歡。六千元的價格來說很推薦，重點是樓下是室內停車場，對宜蘭多雨的天氣來說真是方便！

宜蘭米樂餐廳｜附近景點美食