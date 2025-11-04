宅配美食｜鐵板名店漢堡禮盒開箱｜宅家也能吃到餐廳級「和牛漢堡」＆「海鮮漢堡」｜食心所遇 – 貪食瑞秋a口...

平常就超愛吃漢堡的我，對「肉質」和「風味層次」特別挑！最近發現鐵板料理名店《食光宴鐵板料理》推出了高質感冷凍漢堡禮盒，居然是從餐廳經典前菜升級延伸的冷凍禮盒~讓你在家只要幾分鐘加熱，就能吃到職人手作、餐廳等級的漢堡美味～不論是自己想在家吃點儀式感、節慶聚餐準備主餐，還是想送出一份「不落俗套」的禮物，這盒真的太驚喜了！

品牌介紹

《食心所遇》為「食光宴鐵板料理」旗下品牌，以「讓餐廳級料理走進日常」為理念，將職人鐵板料理工序完美延伸至冷凍食品，讓無法到店用餐的饕客，也能在家輕鬆重現餐廳等級的美味！每一款漢堡都是由主廚親自監製、嚴選食材、調整比例，將風味層次與口感細膩度做到極致~

開箱介紹

外盒包裝採用銀色科幻感潮包裝，裡頭的食材個別真空包裝，需冰冷凍，要料理前一天在放到冷藏解凍~

裡頭有張說明正面是漢堡由上至下的組成，背面則是料理方式教學，波羅堡皮我用氣炸鍋加熱，漢堡排我用煎的，海鮮排用半煎炸的(要注意油溫，不然會像我不小心過頭有點焦><)

兩個漢堡開箱如下，差別在醬與肉排，其他菠蘿堡皮、雙色起司都一樣

極光和牛漢堡

料理完後就能聞到肉香撲鼻，煎烤後外層微焦、內裡多汁！

咬下的瞬間，和牛肉質的醇厚香氣像樂章開場般綻放～油脂細膩、香氣高雅，餘韻悠長~搭配堡皮酥脆微甜、濃郁雙色起司和特製洋蔥醬汁，整體平衡得恰到好處，是那種一口就會說「哇～好吃」的程度！

個人覺得這款「極光和牛」是兩款中最讓人印象深刻的王者口味！

黑潮序曲海鮮漢堡

以墨魚為主角，特製海鮮餅、加上松露調味，整體風味清爽又有層次！超厚的海鮮排吃得到墨魚的鮮味與彈性，像海浪般湧上味蕾，完全沒有腥味，反而越吃越涮嘴！

搭配蝦卵醬汁，整體海味滿滿！相較和牛的濃郁，這款「黑潮序曲」就像午後海風的序曲——清新奔放、驚喜不斷~

結語

整體來說，食心所遇漢堡禮盒真的完美重現了「餐廳級鐵板料理」的精髓！無論是肉質、醬料、堡皮都能吃出主廚的用心，冷凍加熱後依然保有現做口感！包裝質感也超高級，送禮體面又有誠意～節慶聚餐、生日、客戶禮盒都很合適！

品牌資訊

【 食心所遇 】

▸ 官網 ｜ https://www.moment-foods.com/

▸ 品牌FB ｜ https://www.facebook.com/profile.php?id=61561597194095

▸ 品牌IG ｜ https://www.instagram.com/momentfoodheart/

店家名稱：食光宴鐵板料理-大福願景宴｜台南高級無菜單鐵板燒 台南美食餐廳推薦

營業狀態：營業中

店家地址：700台灣臺南市中西區大福街3巷26號地圖

網友評分： ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 4.8/5( 498人 )

店家電話：0916 998 247

營業時間：

星期一: 12:00 – 14:00, 17:45 – 21:30

星期二: 12:00 – 14:00, 17:45 – 21:30

星期三: 12:00 – 14:00, 17:45 – 21:30

星期四: 12:00 – 14:00, 17:45 – 21:30

星期五: 12:00 – 14:00, 17:45 – 21:30

星期六: 12:00 – 14:00, 17:45 – 21:30

星期日: 12:00 – 14:00, 17:45 – 21:30

星期一: 12:00 – 14:00, 17:45 – 21:30 星期二: 12:00 – 14:00, 17:45 – 21:30 星期三: 12:00 – 14:00, 17:45 – 21:30 星期四: 12:00 – 14:00, 17:45 – 21:30 星期五: 12:00 – 14:00, 17:45 – 21:30 星期六: 12:00 – 14:00, 17:45 – 21:30 星期日: 12:00 – 14:00, 17:45 – 21:30 官網

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。