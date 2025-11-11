【亨利客原味炭烤牛排】直火炭烤高CP值首選，美旗林專業認證，信義區六張犁站美食推薦

「亨利客原味炭烤牛排」餐廳以其獨特的直火炭烤風味，深受饕客喜愛。地點鄰近捷運六張犁站，下車即抵達。交通非常方便。而且用餐環境舒適。氣氛也很不錯。真的適合浪漫約會或朋友聚餐，特別是這裏的價位非常合理，從平價到高價肉品的表現都非常好，得到美國肉品協會的專業美食美旗林餐廳認證，CP值非常不錯，絕對稱的上平價奢華的味蕾體驗。

目前好康優惠 : 老饕牛排嚐鮮價到（2025 /12/31）88折，“當日”壽星本人享6折

名稱：亨利客 原味炭烤牛排

地址：臺北市信義區和平東路三段215號

營業時間： 11:30–14:00, 17:30–21:30

電話： 02 8732 6332

官網 : https://henrysteak.com

亨利客原味炭烤牛排｜交通停車資訊

捷運：搭乘捷運文湖線至 六張犁站，從出口步行約 1 分鐘即可抵達，交通非常便利。

自行開車：店面位於和平東路三段上，靠近捷運六張犁站與大安運動中心一帶，可沿和平東路或基隆路前往。

停車資訊：

附近可停 大安運動中心停車場 （步行約 3 分鐘）

或鄰近的 嘟嘟房和平東路三段站、Times 六張犁站前停車場 皆可利用（步行約 1–3 分鐘）。

亨利客原味炭烤牛排｜菜單價位

亨利客的菜單設計精緻，主打炭烤牛排，也有不吃牛的選項及其他餐點

特別是菜單上的介紹非常棒。特別是肉品的介紹用圖表說明，簡單扼要，讓人一目了然

重點是價位讓人眼睛也為之一亮!! 展現直火碳烤手藝的餐廳，竟然四百多就可以享用美味的牛排了

亨利客原味炭烤牛排｜空間環境

亨利客原味炭烤牛排位於和平東路三段，文湖線六張犁站旁，下車就等於到達餐廳了

門口放著美旗林的認證。這可是美國肉類出口協會推出「美牛界」米其林評鑑

有興趣的朋友可以查一下，能入選的都是頂頂有名的餐廳啊，亨利客也是名列其中，真的是有實力的!!

因應建築外型而帶有弧度的餐廳內部的空間也很特別

室內簡潔大方帶有溫馨舒適的氛圍。特別一進來就看的到半開放式廚房，透過玻璃窗可以炭火炙烤的魅力!!!

直火炭烤能瞬間將肉品表面高溫炙烤，形成焦糖化的外殼，進而產生所謂的「梅納反應」

看著牛排在烤架上滋滋作響，雖然隔著玻璃窗，也是一種享受啊

餐廳後方有幾張方桌，適合小團體聚餐

如果點選這類的飲料可以免費續杯

亨利客原味炭烤牛排｜心得評價

起司麵包與湯 ( 加選套餐)

熱騰騰的起司麵包外酥內軟，帶有淡淡的起司香氣，是開胃的好選擇

這裏的羅宋湯好好喝!!!! 酸甜適中，料多味美，暖心又開胃，好喝到好想再來一碗

用麵包來沾更是別有一番風味

中東牛肉包餅

服務人員拿出小卡片時讓我們眼睛一亮，所以點了這道不在菜單上的中東牛肉包餅

那就先來介紹這道中東牛肉包餅的創意吃法吧!!!

當然主角還是牛肉囉!!! 這裏先將牛肉處理成漢堡排的模樣

我們有先切開一點來吃吃看，牛肉炭烤後內部仍保持軟嫩多汁，而且入口明顯的有感受牛肉的炭烤香氣

接著先塗上店家所附的帶點微辣的獨門醬料，再將清爽的生菜，糯米椒~~~，肉排全都包在一起!!

一口咬下，口感層次豐富，香氣四溢。這樣的組合在牛排店裏真的新鮮有趣，也滿有飽足感，讓人意猶未盡啊

紐約克牛排

紐約客牛排是取自牛的前腰脊肉部位，這部份的肉品肉運動量比較多，所以肉質會比較緊實

切開後，肉品內部呈現迷人的粉紅色澤。入口時，除了感受到炭烤帶來的香氣，紐約客特有的紮實嚼勁與飽滿肉汁。真的愈嚼愈香。

桌上也擺有海鹽和黑胡椒，加上一點，更能襯托出食材原始的美味。

伊比利豬

如果不吃牛的朋友，菜單上的首選，就是來自西班牙的「伊比利豬」

伊比利豬的肉品果然沒讓人失望，經過炭烤後，表皮微脆，肉質軟嫩卻不失咬勁，肉汁也相當豐富

同樣也是愈嚼愈香，美味程度絕對不輸給頂級牛肉，是許多顧客心中的非牛排首選。

老饕牛排

喜歡品嚐牛肉美味的朋友，一定不會錯過老饕牛排!! 這可是牛肉中五星級的部份啊

取自肋眼上蓋肉，是整頭牛最稀少、最珍貴的部位

其實拿起牛排刀切開牛肉時，就可以感受到它的軟嫩了

這肉質真的不是蓋的，幾乎入口即化了，而且夾雜著炭烤的焦香與豐腴的肉汁，卻沒什麼油膩感，真的非常好吃!!

這樣的肉品絕對對得起它的價位!!!!

飲品及甜點

因為我們加了套餐!! 所以這是套餐裏的飲料及甜點 ( 冰淇淋、奶酪或蛋糕)

冰淇淋、奶酪或蛋糕，小巧精緻，甜而不膩，剛好為精采美味餐點的完美句點

「亨利客原味炭烤牛排」果然不愧「炭火達人」的稱號，高水準的直火炭烤手藝，將食材的風味發揮極致，完整還原牛排的美味，加上優雅舒適的用餐氛圍，交通上也很方便，特別是這裏的價位相較於一些所謂的「 牛排名店」 來的更親民合理!! 真的值得一再回訪

