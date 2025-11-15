台中必吃複合式炸物！比臉大雞排鮮嫩多汁，六大澎湃套餐宵夜超滿足。

台中七期新發現「彼得怕渴 PitPark」，是炸物與飲料的複合式餐飲店。這裡提供比臉大的回春溫體雞排，以及超過六種人氣炸物的澎湃套餐。無論是下午茶或宵夜，都能在酥脆炸物與創意手搖飲中得到極致滿足。

最近讓人發現台中七期有一家炸物飲料複合式餐飲店家，那就是「彼得怕渴」（PitPark）。這家店以炸物與飲料的絕妙組合掀起味蕾新風潮。它以現炸即食、飲品現調為核心，結合年輕潮流與中式風味，用創意重新定義「吃炸物不油膩、喝飲料也能有層次」。不論是下班小酌、宵夜解饞，或是下午茶時段，彼得怕渴都能滿足你的口腹之慾。

店家介紹與營業資訊

彼得怕渴位於台中西屯區朝富路上，主打炸物與飲品的複合式餐飲。營業時間週六最晚到00點00分，週日及週一從12點00分開始營業，其他平日多從11點00分開始營業。雖然這是一家偏向外帶的店，但外面也有擺放桌椅，等天氣涼快些完全可以在這裡用餐。

回春溫體雞排：比臉大的享受

這裡的回春溫體雞排是招牌，尺寸真的比臉大。雞排選用溫體雞製作，肉質鮮嫩不柴，現炸後厚實多汁。外層金黃酥脆、咬下滿口肉香，搭配特調香料粉，讓人一吃就上癮。

至尊澎湃套餐：六大人氣炸物

至尊澎湃套餐集合了六大人氣炸物，讓宵夜控一次擁有夢幻組合。套餐內包含外酥內嫩的好運香香無骨雞、鮮香Q彈的海龍王魷魚、酥脆剛好的欠炸薯條、炸後Q彈的黃金甜不辣，以及外酥內軟且帶Q彈的發財米血。套餐中還加入稍稍炸過的一路發小黃瓜，作為清爽蔬菜的存在，讓遊客可以同時享受鹹香、爽脆、Q軟的豐富口感。

清新解膩：橙咬金手搖飲

在飲品方面，橙咬金是以現榨柳橙汁和新鮮葡萄柚果肉，搭配清香金萱茶調製而成。果香與茶韻完美融合，每一口都有柳橙與葡萄柚的酸甜活力與金萱的清爽回甘。喝起來像是把陽光喝進嘴裡，清新又解膩。

甜點系首選：烤糖霜降奶蓋可可

烤糖霜降奶蓋可可，是甜點系飲品愛好者的首選。它結合了濃郁可可與焦糖炙燒的奶蓋。鹹甜交織的滑順口感令人難忘，綿密的奶蓋帶著微鹹，融合濃厚的焦糖與可可香，帶來一口濃郁、一口幸福的感受。

彼得怕渴PitPark(雞排奶蓋茶飲專門店)

店家地址：407台灣台中市西屯區朝富路128號地圖

店家電話：04 2258 9968

營業時間：

星期一: 12:00 – 23:00

星期二: 11:00 – 23:00

星期三: 11:00 – 23:00

星期四: 11:00 – 23:00

星期五: 11:00 – 23:00

星期六: 11:00 – 00:00

星期日: 12:00 – 23:00