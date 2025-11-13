彰化旅遊必訪興賢書院！漫步古蹟與庭院一次感受員林文化與拍照魅力。

擁有超過200年歷史的興賢書院不但是彰化古蹟代表、更是超熱門的員林拍照景點。想散步、拍照、欣賞傳統建築都很適合。

說到彰化員林，許多人腦中浮現的可能是員林美食或員林夜市。其實這座城市不只好吃也很好逛。位在三民街上的「興賢書院」是一處兼具文化深度與美感的免費景點。書院擁有超過200年歷史，是清朝時期的重要教育空間，也是目前全台保存最完整的書院之一。走進書院就像穿越時空，濃厚的歷史氣息讓人不自覺放慢腳步。

興賢書院核心建築「大成殿」

走進興賢書院，最先映入眼簾的是供奉孔子牌位的大成殿。這裡是整座書院的精神中心。精緻的木構、樑柱與斗拱保留了傳統工法細節，也呈現了清朝教育空間的莊重氛圍。許多遊客都會停在此處仔細欣賞建築線條，感受歷史工藝的美。

彰化古蹟中保存度極高的書院

興賢書院建於清嘉慶年間，擁有200年以上歷史。由於保存良好，被視為彰化最珍貴的文化資產之一。踏入書院之後，可以感受到空間裡瀰漫著傳統氣息。紅磚、木門、石柱圍繞出的古風院落，使這裡成為許多旅人喜歡的慢步景點。





石碑紀錄書院建設與教育理念

書院內有多塊歷史石碑，記載了興賢書院的建立沿革、修建細節與當時的教育思想。這些碑文不僅能讓人理解清代地方教育的脈絡，也讓旅客能看見書院在員林發展中的重要性。

必訪亮點「敬聖亭」

除了大成殿，書院內的「敬聖亭」也是旅人喜歡停留的地方。亭子融合宗教與教育意義，是古代學子敬仰聖賢的象徵。站在亭下仰望木梁與雕飾，可以感受到古代建築的細膩與講究。

員林超好拍的古風取景地

午後的陽光灑在紅磚與木窗上，使整座書院呈現濃厚的古風氛圍。許多人會選擇在這裡拍攝古裝風、復古穿搭或人像照。院落雖不大，但轉角皆有故事。對於想蒐集員林拍照景點的人來說，這裡是不可錯過的取景地。





象徵科舉榮耀的「金榜龍燈」

書院內的一大亮點就是「金榜龍燈」。龍燈象徵科舉時代的金榜題名，是古代學子心中充滿希望的吉祥物。走近細看會發現龍燈雕飾相當細緻，也成為許多遊客拍照打卡的亮點。

綠意庭院營造靜謐空間

興賢書院的庭院不大，但遍布綠植與古亭。旅客可以在此歇腳，感受微風與陽光穿過樹葉的聲音。空間裡的簡樸與安靜，非常適合放鬆心情。若想在員林找個不被打擾的小天地，書院是很好的選擇。

興賢書院在員林的文化意義

興賢書院不只是彰化員林的文化地標，更是連結當地教育、歷史與信仰的重要象徵。書院完整呈現清代書院制度，也提供旅客認識員林文化的窗口。無論你是想拍照、散步、學歷史，興賢書院都值得前往。

興賢書院

地址： 彰化縣員林市三民街1號

開放時間：08:00-18:00（全年開放，免費參觀）

交通方式：自行開車：導航「興賢書院」，周邊有停車場

大眾交通：搭火車至「員林車站」，步行約10分鐘即可抵達