【台北美食】華燈初上-充滿家常味的台日料理，料理可惜少了驚艷感，不太滿意的台式料理之旅-近條通商圈

今年Ruby爸爸生日，特地選了一間主打台式料理的餐廳，

想說在包廂用餐應該能有更舒適、又私密的用餐氛圍。

但一打開包廂門，迎接我們的竟是菸味，瞬間讓人從期待變成微微傻眼。

另外沒有特約停車場，飲用水需額外付費：埔里純水一瓶 $88，

其他飲品從 $138 起跳，結帳時還會再加 10% 服務費。

如果你是需要安靜環境的人，這裡可能不太適合。

隔音效果偏弱，用餐過程不時能聽到隔壁包廂的歌聲與划拳聲，

彷彿不小心被加入陌生人的桌邊歡唱，安靜用餐有點困難。

脆皮雞 1/2 $980



外皮有炸到算酥脆，這份量980元真的有嚇到，

味道中規中矩，沒有令人驚艷的口味。

南靖豬肝 $320

Ruby 私心還是最愛欣葉台菜的豬肝。

這豬肝的口感偏粉，本身的甜味調味稍嫌可惜了。

西魯肉 (S) $480

湯頭清爽偏淡，配料包含豬肚、豬肉條、

筋類與些許火鍋料切絲，不過蛋酥

有稍微加分一點，就是熟悉的家常味。

干貝鮮蚵煎蛋 $380

干貝尺寸偏小，好在蚵仔的新鮮度，有替這道菜拉了一些分數，

但整體的「海味」沒有如菜名那般突出。

西芹軟絲雙鮮 (S) $480

微辣調味搭配甜椒，味道不重也不特別，

就是簡單的一道家常小炒。

香酥紅槽鰻 (S) $380

紅槽鰻口味中規中矩，吃起來不會踩雷，但也不會驚艷。

櫻花蝦高麗菜 $320

清爽炒高麗菜加上櫻花蝦增加一點鮮味，是道安全牌的青菜料理。

味道跟媽媽在家炒的很像，非常家常味。

魷魚螺肉蒜 $980

螺肉腥味偏重，排骨的肥肉略多，

湯頭與配料沒有完全融合，整體表現稍嫌不足。

整體菜色走家常路線，吃起來像媽媽在家會準備的菜色，

沒有中式餐廳應該帶來的「驚喜感」。

加上包廂有煙味、隔音不佳、環境感受普普，

以這樣的整體體驗來說，只能說還有很大的進步空間。

【店家資訊】

?款待台菜/華燈初上 台日料理

? FB官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此

?臺北市中山區長安東路一段59號

? 捷運忠孝新生站

☎️02 2567 5567

⏰AM11:00~PM14:00 PM17:00~PM22:30

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐

美味 ⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐

交通 ⭐⭐



