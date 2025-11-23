> 旅遊 > 交流道旁的輕旅行驛站！埔里日月町複合式商場成為旅人最愛的休憩中繼點

交流道旁的輕旅行驛站！埔里日月町複合式商場成為旅人最愛的休憩中繼點

2025-11-23 20:20文字：Ann‧榜哥‧生活事務所 

位在國道六號愛爾蘭交流道旁的日月町複合式商場，免門票又好逛，集結餐飲、伴手禮、書店與戶外拍照區，是往返埔里時最輕鬆順遊的休憩景點。

日月町複合式商場距離國道六號愛爾蘭交流道僅數分鐘車程，開車族最在意的停車問題也完全不用擔心，周邊規劃多處免費停車位。若搭乘大眾運輸，旅客可在南投客運 6670 的埔里遊客中心站下車，再步行五到七分鐘即可抵達，交通動線十分輕鬆。

四層白色主館亮眼登場　餐飲伴手禮與書店一次滿足

商場主館為白色四層樓建築，一樓集合日月本家、杰士披薩、海滋味、品芯梅酒、蒜你厲害等品牌；二樓有 WIRED CAFÉ、朝霧茶莊、驚喜製造所、有益帖等店舖；三樓由 TSUTAYA BOOKS 與 WIRED CAFÉ 共同進駐；四樓需從書店內階梯前往。館內動線寬敞乾淨，也提供整潔明亮的洗手間，是旅途中能輕鬆停留的好地方。

戶外園區以展演與市集組成　拍照裝置成休憩亮點

戶外區域以「山延廊」餐車聚落與「日之界」特展、市集空間為主，並設置多處拍照裝置與藝術擺設，適合旅客停下腳步散散步。不過若平日前往，山延廊的餐車營業較少，氣氛會偏寧靜，假日則較有人潮。

結合周邊旅遊動線　成為埔里行程中最輕鬆的中繼點

日月町複合式商場附近景點密集，包含元首館、埔里遊客中心、藍色城堡 X 茱諾法式甜點、水與松萌萌園等都在同一路線上，非常適合串聯規劃。商場本身雖不建議專程前往，但作為旅途中休息、購買飲品或伴手禮的順遊點相當實用，也能延伸走訪埔里在地小吃與特色美食。

埔里輕旅行的自在停靠　補給、拍照、散步一次完成

日月町複合式商場以免費停車、免門票、景點集中等優勢，成為旅人往返埔里的最佳補給站。無論是短暫休息、買杯咖啡、陪孩子拍拍照，或是順道採買伴手禮，都能在這裡找到剛剛好的節奏，讓旅程更輕鬆愜意。

日月町複合式商場

營業時間：09:00-18:00
營業地址：南投縣埔里鎮中山路四段235-8號
營業電話：04-9200-9296

