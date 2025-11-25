【基隆老味道之六十五-廟口美食】12號攤乾麵餛飩湯排骨麵.基隆油蔥紅糟肉乾麵配排骨湯/餛飩湯

12號攤乾麵餛飩湯排骨麵:基隆市仁愛區仁三路(12號攤)，營業時間11:00-21:00

每次，只要我介紹基隆乾麵，一定有人跟我推薦廟口12攤。但，我得承認我的乾麵老店壓根就沒有這家的印憶...，但嚴格來說，小時候我並不覺得基隆的乾麵有什麼好吃....也許正如我那位深愛基隆乾麵台北友人說的:「因為基隆乾麵每家都很厲害，身邊隨處都有的東西，自然不會覺得它有多美好」，老實說我完全同意這個說法。又有人問，何時小虎也寫篇基隆乾麵推薦懶人包?先不說我不愛寫懶人包，但也得先讓我把乾麵的記憶和口袋名單先寫完，雖說好歹我也寫過20家以上的基隆乾麵，但仍遠遠不夠。先說這家的結論:乾麵就是標標準準的基隆乾麵，油蒽和醬油（略多），涮嘴得亂七八糟。前五妥妥的。另外，排骨湯中規中矩，餛飩湯水準之上，小菜煙腸我比較無感，但五花肉非常棒。

說基隆廟口應該是沒人不知道吧，即便在十多年前基隆小吃還沒受到如此關愛的時代，基隆廟口早已是全台知名的小吃集散店。不要跟我說，這年頭還有人沒到過基隆「廟口」?

12號攤乾麵餛飩湯排骨麵位於廟口的前半段，主打的是乾麵、排骨麵和餛飩湯。老實說，小時候我基隆廟口小吃的記憶是蚵仔煎和咖哩飯，後來是兄弟豆花旁的碳烤三明治(不是營養三明治)和炸甜不辣...另外就是炸過在滷的雞腿飯(廟前)和接下來我會分享的大腸圈。到廟口，我的選項永遠沒有「乾麵」.....。好吧，也許是我很刻意的不寫基隆廟口...，所以上述的我通通沒寫.....。

對，這是我第一次坐在有一點陌生的12號攤，那天是星期日人潮滿滿，幸好不用等太久就可以入座(11點30)，午間除了排隊的人龍，外帶的也非常多，建議是避開用餐時段比較好，特別是不耐久候的朋友。

除了基隆乾麵的本體廣東麵外，這裡也有油麵、米粉和粿仔的選擇。說實話，基隆的油麵和粿仔也是很有水準的哦。

在基隆吃麵有兩派，一是好好、專心的吃乾麵，最多就是配個餛飩湯，標準就是「三角窗乾麵」，雖然這兩年有人批評油蔥換了，不香了。另一派如我，吃乾麵不配小菜那還得了，最好有黑白切。要說，基隆的黑白切，個人覺得無敵於全台，不管是質或是量，不服歡迎來戰(笑)。但講真，我很少很少切基隆名物「基古拉」.....，倒是很愛鯊魚煙。

基隆乾麵我很少加亂七八糟的醬料，就乾麵碗裡的油蔥和醬油膏，足已。有人愛加基隆丸進辣椒醬，但我一直覺得它是拿來沾小菜的..尤其跟魚漿製品如甜不辣、基古拉、燒賣(基隆的燒賣才是燒賣)超搭。

基隆的乾麵多半沒加肉片，要有也是這種紅紅的紅糟肉，以前那個年代瘦肉是有錢人在吃的，比肥肉貴很多，是以放上兩片瘦肉顯得這碗乾麵的尊貴。但也因為大多偏瘦，我真心不愛.....。

這碗乾麵就是標標準準的基隆乾麵，油蒽和醬油（略多），涮嘴得亂七八糟，薄脆的廣東麵也煮得很有水準。印象中拌好，不到三分鐘已然吃光。

說來，以前基隆的乾骨湯也算是常見的湯品，尤以孝二路商圈那一代的麵店最常見，代表性的店裡是「阿本燒賣」，但個人最愛的是四腳亭的「橋頭排骨麵」，雖然四腳亭是新北(小時候，我一直以為四腳亭是基隆，就像瑞芳、九份、萬里都是基隆的)

只要有賣黑白切的，餛飩湯的湯頭多半用大骨熬煮，通常也會多一股清甜，這一碗再加上油蔥，自然是好上加好，餛飩本身口感也外滑內嫩，肉餡的鹹香也相當不俗。對了，順便說一下，我愛的餛飩湯就是要豆芽加韭菜都放。

小菜煙腸我比較無感，可能打小就不好這味(是小老闆聽錯，我本來是點粉肝)，但五花肉非常棒，肉嫩皮微脆，肥瘦的比例也好，肉香油甜兼而有之，配上薑絲和那辣醬好吃得亂七八糟。

