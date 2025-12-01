2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來水園區，可愛爆擊，SNOOPY粉快衝！

史努比粉先衝一波！

巨型史努比大型氣偶公仔＋10米高聖誕樹在公館自來水園區！

一個難得空閒的星期日，背上相機，去了一趟很久沒去的自來水博物館

台北自來水博物館是許多新人拍攝婚紗照的熱門景點，小編也不例外哈哈

典雅的歐式巴洛克風格建築，可以拍出像韓劇一樣浪漫又唯美的婚紗照XDD

不過因為這裡規定不能帶寵物，所以一直沒有再去過

好消息來了〜現在已經開放毛孩入內，須自行攜帶寵物推車或提籃，並落實寵物不落地

改天小編也要帶NICO來這兒拍美美的照片〜

【10米高聖誕樹】

首先映入眼簾的，是2025公館聖誕季的亮點之一，超過10米高的聖誕樹

一棵巨大的樹，周圍環繞著史努比和糊塗塔克

天哪天哪〜可愛炸了！

【夏日戲水區】

踏著溪水中石階，栩栩如生的3D立體史努比背景，趕緊按下快門拍照吧！

一定要站在水中石階和聖誕樹來張合照

拍照超有氛圍，也可以借位拍照，絕對可以拍好拍滿〜

【噴水池蛋糕】

要不要來一顆噴水池蛋糕呢？！

蛋糕的設計成一座可愛的噴水池，中央還真的有「噴泉」流動，讓人驚喜不已

【自來水博物館】

不僅有「3米高史努比氣偶」可以拍照，園區設置多座史努比與糊塗塌客大型公仔

可以拍拍可愛照，史努比迷肯定會尖叫失控

晚間點燈後更迷人！

小編白天夜晚各來一次(咦)

晚上點燈後的自來水博物館，呈現出與白天不同的氛圍，別有一番風情

同樣角度，值得白天晚上各來一次！

【公館商圈消費折價券】

活動期間"購票入園"即贈送1份，合作店家多達114間

有異國料理、甜點、小吃、咖啡店、手搖飲、住宿、百貨店、運動用品

、水源市場、公館夜市...等等，超級豐富應有盡有​！

【聖誕集章趣】

購票入園可獲得活動集章卡，至指定3個集章點蓋章，集滿3個章，即可至票口兌換

專屬聖誕小禮物，每人限兌換1份，數量有限，換完為止。

小珊珊碎碎念：

白天逛街、夜晚賞燈一次滿足！

放假揪朋友一起來場台北公館一日遊吧，感受濃厚的聖誕節氣氛

公館商圈周圍不只有很多景點，自來水園區、寶藏巖國際藝術村、自來水博物館

、水源劇場、公館夜市，也可以到公館商圈逛街吃美食

【Info】

【2025 公館聖誕季】

日期：2025/11/29 ～ 12/31

時間：週二至週日 09:00 ~ 20:00（售票至 19:00）

票價：全票 50 元、優待票 25 元（6 歲以下、65 歲以上免費）

地址：自來水園區（台北市中正區思源街 1 號）

▶官方FB：自來水園區

▶官方網站：自來水園區中文版

X提供WIFI X一成服務費 V攜帶寵物入內(推車或裝袋，不可落地)