2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來水園區，可愛爆擊，SNOOPY粉快衝！

2025-12-01 16:47文字：小珊珊 

2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來

史努比粉先衝一波！146阿狸俠

巨型史努比大型氣偶公仔＋10米高聖誕樹在公館自來水園區！015啊

 

一個難得空閒的星期日，背上相機，去了一趟很久沒去的自來水博物館

台北自來水博物館是許多新人拍攝婚紗照的熱門景點，小編也不例外哈哈068笑

典雅的歐式巴洛克風格建築，可以拍出像韓劇一樣浪漫又唯美的婚紗照XDD

不過因為這裡規定不能帶寵物，所以一直沒有再去過019轉圈哭

好消息來了〜現在已經開放毛孩入內，須自行攜帶寵物推車或提籃，並落實寵物不落地

改天小編也要帶NICO來這兒拍美美的照片〜028揪耳朵

 

【10米高聖誕樹】

2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來

 

首先映入眼簾的，是2025公館聖誕季的亮點之一，超過10米高的聖誕樹

2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來

 

一棵巨大的樹，周圍環繞著史努比和糊塗塔克

天哪天哪〜可愛炸了！021渴望

2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來

2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來

2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來

2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來

 

【夏日戲水區】

2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來

 

踏著溪水中石階，栩栩如生的3D立體史努比背景，趕緊按下快門拍照吧！

一定要站在水中石階和聖誕樹來張合照

拍照超有氛圍，也可以借位拍照，絕對可以拍好拍滿〜

2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來

2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來

2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來

 

 

【噴水池蛋糕】

要不要來一顆噴水池蛋糕呢？！

蛋糕的設計成一座可愛的噴水池，中央還真的有「噴泉」流動，讓人驚喜不已

2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來

 

【自來水博物館】

2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來

 

不僅有「3米高史努比氣偶」可以拍照，園區設置多座史努比與糊塗塌客大型公仔

可以拍拍可愛照，史努比迷肯定會尖叫失控

2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來

2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來

2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來

2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來

2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來

2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來

 

晚間點燈後更迷人！

小編白天夜晚各來一次(咦)

晚上點燈後的自來水博物館，呈現出與白天不同的氛圍，別有一番風情

同樣角度，值得白天晚上各來一次！

2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來

2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來

2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來

2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來

2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來

2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來

2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來

2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來

2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來

2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來

2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來

2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來

2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來

 

【公館商圈消費折價券】

活動期間"購票入園"即贈送1份，合作店家多達114間

有異國料理、甜點、小吃、咖啡店、手搖飲、住宿、百貨店、運動用品

、水源市場、公館夜市...等等，超級豐富應有盡有

【聖誕集章趣】

購票入園可獲得活動集章卡，至指定3個集章點蓋章，集滿3個章，即可至票口兌換

專屬聖誕小禮物，每人限兌換1份，數量有限，換完為止。2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來

 

小珊珊碎碎念：

白天逛街、夜晚賞燈一次滿足！004拍手

放假揪朋友一起來場台北公館一日遊吧，感受濃厚的聖誕節氣氛2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來

公館商圈周圍不只有很多景點，自來水園區、寶藏巖國際藝術村、自來水博物館

、水源劇場、公館夜市，也可以到公館商圈逛街吃美食

2025公館聖誕季登場！「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來

 

【Info】

【2025 公館聖誕季】

日期：2025/11/29 ～ 12/31

時間：週二至週日 09:00 ~ 20:00（售票至 19:00）

票價：全票 50 元、優待票 25 元（6 歲以下、65 歲以上免費）

地址：自來水園區（台北市中正區思源街 1 號）

官方FB：自來水園區

官方網站：自來水園區中文版

X提供WIFI X一成服務費 V攜帶寵物入內(推車或裝袋，不可落地)

 

