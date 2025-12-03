> 美食 > 【新竹食記】阿珠姐水晶餃麵食館 - 必吃特色客家梅干飯，三種顏色水晶餃又大又Q彈

【新竹食記】阿珠姐水晶餃麵食館 - 必吃特色客家梅干飯，三種顏色水晶餃又大又Q彈

2025-12-03 

來到竹東一定要吃有客家風味的板條、米苔目，這間阿珠姐水晶餃也是喜歡客家料理的老饕們絕不能錯過的小吃店，他們的水晶餃外觀是立體的三角形，外皮Q彈有嚼勁，客家梅干飯也是特色必吃，店內還提供冬瓜茶可無限暢飲，下次有到竹東的朋友們可以吃看看。

開車前往可停竹東鎮仁愛公有停車場，步行約5分鐘，搭乘火車至竹東站下，步行約7分鐘。

▲阿珠姐水晶餃位在中正路上有明顯的橘色招牌，上次吃過的鴻泰泰式料理也剛好搬到附近。

 

▲店內用餐空間不大，約有六組左右四人座方桌，座位極為寬敞乾淨，夏天還有冷氣。

 

▲阿珠姐水晶餃麵食館菜單：麵類、米粉、粄條、水晶餃、餛飩皆可做湯或乾，飯類只有梅干飯一種，其他是湯類和小菜。

 

▲醬料區提供胡椒粉和辣椒醬，敢吃辣的人可以加一些提味。

 

▲最讚的是店內還提供冬瓜茶免費暢飲，冬瓜茶非常香濃不是很淡的那種，完全下重本耶！自助區下方抽屜有餐具可自行取用。

 

 

▲滷味我們點了豆皮、百頁豆腐、海帶、甜不辣，味道偏淡不是非常入味類型。

 

鮮肉餛飩(乾) 60元：餛飩底部鋪了一層豆芽菜，上面灑上油蔥和香菜，最後淋上油膏，餛飩是小顆的一口一個剛剛好，外皮滑嫩內餡是整團的瘦肉，口感不錯！

 

燙青菜 60元：今天的青菜是地瓜葉，青菜翠綠軟嫩，幾乎沒有調味吃的是青菜本身原味，非常清爽。

 

 

懷舊乾麵 60元：麵體使用客家麵常用的油麵，麵條吸附了醬汁油蔥香氣非常香，配菜除了豆芽菜外還有軟嫩的豬肉，這樣一盤只要60元真的便宜！

 

風城米粉(乾) 60元：米粉軟硬適中吃起來有豐富彈牙感，伴著油蔥一起吃就是香阿！肉片給的量也完全沒在客氣的。

 

銷魂梅干飯 60元：小時候常吃媽媽的梅干控肉，沒想到可以在外面的餐廳看到梅干這道菜，整碗飯有滿滿的梅干和肥瘦各半的滷肉，梅干鹹度適中，並充滿豐富的鹹香感，讓人越吃越開胃，配菜還有豆干、滷蛋和青菜，60元就可以吃一個小便當了！

 

Q彈水晶餃(湯) 60元：最後來品嘗一下店內招牌水晶餃，湯頭有加入油蔥喝起來有淡淡油蔥香氣，水晶餃有三種顏色，使用紅麴和蔬菜來製作不使用色素，外皮晶瑩剔透口感Q彈，內餡的瘦肉扎實入味，配著湯一起吃超香！

 

 

雞蛋糕短評：店內有免費的冬瓜茶非常香濃，米粉乾麵都是傳統客家口味，有滿滿的韭菜油蔥很香，銷魂梅干飯是滷肉飯+梅干的組合，水晶餃口感Q彈是店內必吃，但滷味口味稍微偏淡。


用餐環境★★★★
餐點★★★★    
服務★★★☆
CP值★★★★☆


【阿珠姐水晶餃麵食館美食資訊】

地址：新竹縣竹東鎮中正路183號
電話：0989682916
官網：facebook
營業時間：10:30–19:00
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：有
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】


檢視較大的地圖

 

 

