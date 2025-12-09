原味時代減醣貝果開箱！高纖豆渣更輕盈，五款人氣口味一次吃給你看。

原味時代以高纖豆渣取代部分麵粉，打造減醣又不失口感的貝果。甜鹹口味多達十種以上，包餡豐富、復熱容易，是想控制飲食、又捨不得放棄麵包的族群最方便的選擇。

原味時代的貝果，是許多開始飲控的人最先回購的品牌。高纖豆渣與減糖配方讓負擔更低，但口感依舊扎實有嚼勁，甜鹹口味也能輕鬆找到偏好。從早餐到宵夜都能快速復熱，是減醣生活裡最貼心的便利食物。

減醣貝果豆渣配方更輕盈，甜鹹口味一次整理

原味時代主打「少，卻是更好」，以高纖豆渣降低精緻澱粉比例，甜度以赤藻醣醇調整，整體熱量較一般貝果更低。油脂採用橄欖油，不使用酥油與人工奶油，吃起來清爽不膩。口味種類多，甜鹹各有特色，是減醣族與麵包控都能安心選擇的品牌。

惡魔可可到番茄瑪格麗特，四款必吃特色總結

惡魔可可貝果使用 100% 可可粉與 72% 可可脂，味道濃郁微苦，回烤後可可香更明顯，是大人系的耐吃口味。玫瑰洛神乳酪貝果帶淡淡花香，烤後乳酪微融、酸甜柔和，風味自然不造作。藍莓雪酪貝果結合乳酪與果乾，微酸微甜的平衡剛好，口感層次豐富。小農番茄瑪格麗特貝果以番茄果乾、九層塔與乳酪堆疊鹹香，簡單回烤就很好吃，也是做成早午餐盤的常勝軍。

春櫻蜜桃與柚香果肉，減醣也能吃到浪漫風味

季節限定春櫻蜜桃柚香貝果外表粉嫩，內餡使用蜜桃果肉與柚香酸甜調和，回烤後香氣更飽滿。這款屬於視覺與味道都很浪漫的貝果，是限定期間最受歡迎的口味之一，也讓減醣飲食多了一點柔軟與儀式感。

貝果復熱超快速，電鍋、烤箱、微波都能快速完成

貝果可冷凍保存，復熱方式相當彈性。電鍋不須解凍，外鍋加半杯水即可；烤箱解凍後 200 度烤 2–3 分鐘，表層微酥最美味；氣炸鍋不解凍即可，180 度 6–8 分鐘；微波加一杯水約 1 分鐘最省時。依照口感偏好不同，能輕鬆調整最適合的加熱方式。

平日簡單加熱，假日輕鬆做成儀式感早餐盤

貝果加入煎蛋、生菜、優格，就是平日能快速完成的營養早餐。假日則能搭配烤時蔬、歐姆蛋或植物肉排，組成完整的早午餐盤。番茄瑪格麗特特別適合做鹹食，乳酪與番茄香氣在熱度下更突出，稍作搭配，就能輕鬆端出一盤視覺與味道都到位的餐點。

從一餐調整到整體習慣，找到最適合的飲食步調

成為「飲控家庭」的起點，是希望改善日常飲食與身體負擔。從一天一餐不吃澱粉開始，漸漸延伸到兩餐，但因為仍想吃麵包，就更需要找到無負擔的替代品。原味時代的貝果讓減醣不再痛苦，保留想吃的味道，同時維持比較輕盈的配方，是非常符合現代飲食習慣的選擇。