耶誕城尾牙聚餐推薦！板橋蒸天下蒸氣火鍋，一鍋三吃活海鮮。

位於板橋漢生東路的「蒸天下蒸氣火鍋海鮮餐廳」，深耕在地十多年，累積了近 7000 則的高分網評。餐廳主打以新鮮蔬果與豬骨熬製的湯底，結合每日嚴選的活體海鮮，透過「蒸」的方式保留食材最原始的鮮甜。最吸引人的是全程專人桌邊服務，精準掌握火候，確保每道料理都在最佳熟度上桌。隨著新北耶誕城開城，這裡憑藉地利之便與寬敞的用餐空間，成為逛街前後享用豪華海陸大餐的首選之地。

板橋聚餐首選，近捷運停車方便

蒸天下距離捷運板橋站步行約 13 分鐘，離捷運板新站更近，僅需 7 分鐘路程，交通相當便捷。開車族也可停在附近的板橋第一運動場停車場。店內空間看似不大，實則擁有寬敞的地下室座位區，無論是家庭聚餐、商務宴請或是公司大型尾牙都能輕鬆容納，是板橋在地深耕多年的聚餐熱點。

現撈活體海鮮，名人認證好口碑

一進門就能看到四個醒目的大水族箱，裡面養著各式各樣生猛活躍的活體海鮮，展現店家對食材新鮮度的堅持。牆面上滿滿的政商名流簽名，更印證了這家老字號餐廳受到各界認可的超高人氣。店內用餐環境舒適，提供4人至10人的桌型，搭配特製調料與飲品，讓每一次的用餐體驗都更上一層樓。

豪華雙人套餐，海陸粥品一次滿足

這次品嚐的「兩人豪華套餐 ($2280)」，內容豐富到讓人驚艷。包含了開胃的客家豆腐、當季肥美的沙公、鮮蝦蛤蜊小卷拼盤、海鮮蒸蛋、可愛的萌菇芝麻包、肉片火鍋以及最後的黃金干貝粥。店家貼心準備了圍裙防止弄髒衣物，全程也有服務人員代為烹煮，讓客人只需動口不動手，優雅地享受這場海陸饗宴。

秋蟹沙公肥美，蟹膏濃郁肉鮮甜

套餐中的重頭戲可選波士頓龍蝦或沙公，正值秋季當然首選沙公。經過精準蒸煮後，蟹殼呈現誘人的橘紅色澤。蟹膏口感油潤豐腴，入口即化帶來滿滿膠質；蟹肉則是一絲絲分明，細緻彈牙且鮮甜多汁。最棒的是，蒸煮過程中滴落的精華湯汁會直接流入底下的高湯中，為後續的火鍋與粥品增添鮮美海味。

鮮蝦蛤蜊小卷，原汁原味最鮮美

另一籠海鮮拼盤同樣精彩，包含了鮮蝦、蛤蜊與小卷，並以蔥薑蒜簡單提味。在服務人員的精確掌控下，蝦肉Q彈緊實、蛤蜊顆顆飽滿爆汁、小卷厚實脆彈，每一口都充滿了海洋的原始風味。接著登場的「海鮮蒸蛋」更是絕妙，利用海鮮湯汁混合蛋液蒸製，口感細緻綿密如布丁，完全沒有氣孔，鮮香撲鼻令人回味。

培根牛涮火鍋，蔬菜盤清爽解膩

享用完蒸海鮮後，底下的湯頭已融合了蔬果豬骨高湯與各種海鮮精華，喝起來清澈甘美。這時加入油脂豐富的培根牛涮煮，肉片吸附湯汁後滑嫩順口，油香濃郁。搭配包含高麗菜、南瓜、木耳等多種時蔬的菜盤，不僅能補充纖維質，清爽的口感也平衡了味蕾，讓整餐吃下來飽足卻不油膩。

黃金干貝粥壓軸，流沙芝麻包收尾

最後的壓軸戲是「黃金干貝粥」，服務人員將白飯、雞蛋、蔥花、吻仔魚與干貝絲加入高湯中細心熬煮。粥體煮至綿密滑順，看不見米粒，入口充滿高雅的海味與甘甜。甜點部分則是造型可愛的「萌菇芝麻包」，咬開後芝麻內餡如流沙般溢出，香濃不甜膩；再加上滋潤的冰糖銀耳湯，為這頓豐盛的晚餐畫下完美句點。