【蘆洲美食】蘆洲士林串燒，串燒＋火鍋一次滿足，龍頭火鍋超吸睛，還有豐富的自助吧都免費提供，真的是超高...

之前在士林開店時，Ruby就和朋友吃過一次，用餐後的體驗都覺得不錯，

這次發現他們在蘆洲開了更大一間分店，而且結合了串燒＋火鍋，

整個升級得超有特色，Ruby立刻揪朋友再訪！





一進門就能感受到服務人員的態度非常親切有禮，

環境也很舒服，很適合三五好友下班後來小酌、聊天、吃串燒。





空間明亮又寬敞，用餐座位比一般居酒屋來得大很多，

如果人多來聚餐，真的建議先訂位，

不然很容易客滿需要久候。





這裡最特別的地方就是有串燒也有火鍋，

選擇非常多元。串燒的冷藏展示櫃很乾淨，

每一根串燒都擺放得整整齊齊，看了就很加分。









自助吧的部分也是誠意滿滿，有白飯（附海苔粉）

飲品重點是都是無糖！有無糖的日式麥茶及養顏美容的檸檬水

開胃小菜（當天是毛豆＋牛蒡絲）





冰淇淋 6 種口味還有餅乾甜筒

這些全部都是免費、無限量供應

而且飲料都是無糖真的很友善 👍





只有兩個冰箱是需要另外付費的：

一個是加點火鍋料

一個是各式酒類

飲料想要有糖的或是沙瓦甜味較重的調酒也都可以另外單點喔。





串燒價格 $28 起，最貴也才 $60，

價格真的不貴，選擇又多，會不小心點太多 。

而且他們家的串燒沾料粉也是招牌之一，

漢方胡椒粉有淡淡中藥香氣，

青花椒粉真的超級推，香麻不嗆，

超適合灑在各種串燒上。

除了串燒，身為海鮮控的Ruby也加點四道海鮮料理。





🐟烤嚴選 XXL 級鯖魚 $210

一上桌份量就很有存在感，真的是 XXL 等級。

外皮烤得微微酥香，魚肉細緻又多汁，完全不乾柴，

擠點檸檬就很加分，油脂香和酸香很平衡。





🦐烤巨型草蝦 $399

草蝦真的超大一尾，蝦殼好剝，蝦肉緊實又彈牙，

吃得到自然的甜味，完全沒有腥味，

不需要太多調味，屬於蝦控必點的品項。

🧈 炙燒生食級大干貝 $479

干貝炙燒到表面微微上色，裡面還保有生食級的嫩度。

濃郁的海味，口感柔軟又多汁，越嚼越甜，完全不會乾。





🦪 烤東石鮮蚵 $150

蚵仔顆顆都很肥美，烤得恰到好處，沒有過熟。

滿滿的海味，鮮甜又滑嫩，擠點檸檬真的很對味。

很貼心的是剝完蝦子和蚵仔還有附設洗手台。

火鍋類有四種湯頭可選擇，每鍋都是550元，

龍蝦海鮮火鍋、紹興藥膳火鍋、牛骨隨牛肉火鍋。

Ruby點了羅勒酸辣火鍋，

只因為沒看過很特別，就想點來吃看看。

龍頭火鍋一上桌直接吸睛，把手居然是「龍頭造型」，

店員其實有先提醒我龍頭會燙……

但 Ruby 還是被燙到了（大家記得真的不要摸 😂）。





羅勒酸辣火鍋 $550

看起來好像很清淡，但其實口味非常重！

湯頭裡面真的有放完整辣椒，而且是會辣的那種千萬不要咬到。

羅勒加上檸檬汁，喝起來酸酸辣辣超級開胃，

是真材實料的湯頭，不是隨便調味。

雞肉吃起來不會乾柴，加上九層塔味道更有層次，

裡面有附上一些火鍋料、高麗菜，豐富度也不輸給一般的火鍋店。

如果你是吃重口味的也有沾醬可以搭配火鍋料。

周邊有停車場，路邊也有機車停車位，交通算方便。

目前剛開幕，只要全店消費滿 500 元，就會給夾物金，

可以直接到隔壁的熊嗨星樂園櫃檯兌換 50 元夾物金，

吃飽還能去夾娃娃，真的一舉兩得。

Ruby從士林吃到蘆洲，真的可以感受到整體全面升級。

空間更大、座位更舒服，串燒選擇多也滿平價，火鍋也很有特色，

不管是想單純吃串燒喝酒，還是想認真吃一鍋都很適合。

加上服務態度好、自助吧誠意滿滿，難怪需要先訂位不是沒有原因的。

如果你喜歡串燒＋火鍋一次滿足，又想找個地方和朋友好好聚聚，

這間真的可以收入口袋名單 🔥





【店家資訊】

👉蘆洲士林串燒

🍽 FB官方粉絲團請點此/ 線上訂位/ 線上點餐

🏠新北市蘆洲區光華路185號

☎️0901 014 040

⏰PM17:00~PM00:30





此篇文章為Ruby自費用餐,文章內容為自身感受,

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大,

Ruby以當時吃的價格寫文,正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成,請勿盜用或是抄襲,否則依法追究請愛惜自己的羽毛





RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐⭐

回訪率 ⭐⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪,也非常喜歡一個人去旅行🛫,

目前住在台北,食記大部分的都在雙北地區,

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。











💁️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】

💁️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530

💁️ RUBY說美食享受旅行 YT

💁️ RUBY說美食享受旅行 TikTok





看更多美食旅遊食記



如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊,

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信,

如3天內沒回應該是有遺漏,麻煩再重信寄信一次,感謝🥰🥰。