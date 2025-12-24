【蘆洲美食】蘆洲士林串燒，串燒＋火鍋一次滿足，龍頭火鍋超吸睛，還有豐富的自助吧都免費提供，真的是超高...

之前在士林開店時，Ruby就和朋友吃過一次，用餐後的體驗都覺得不錯，
這次發現他們在蘆洲開了更大一間分店，而且結合了串燒＋火鍋，
整個升級得超有特色，Ruby立刻揪朋友再訪！
一進門就能感受到服務人員的態度非常親切有禮，
環境也很舒服，很適合三五好友下班後來小酌、聊天、吃串燒。
空間明亮又寬敞，用餐座位比一般居酒屋來得大很多，
如果人多來聚餐，真的建議先訂位，
不然很容易客滿需要久候。
這裡最特別的地方就是有串燒也有火鍋，
選擇非常多元。串燒的冷藏展示櫃很乾淨，
每一根串燒都擺放得整整齊齊，看了就很加分。
自助吧的部分也是誠意滿滿，有白飯（附海苔粉）
飲品重點是都是無糖！有無糖的日式麥茶及養顏美容的檸檬水
開胃小菜（當天是毛豆＋牛蒡絲）
冰淇淋 6 種口味還有餅乾甜筒
這些全部都是免費、無限量供應
而且飲料都是無糖真的很友善 👍
只有兩個冰箱是需要另外付費的：
一個是加點火鍋料
一個是各式酒類
飲料想要有糖的或是沙瓦甜味較重的調酒也都可以另外單點喔。
串燒價格 $28 起，最貴也才 $60，
價格真的不貴，選擇又多，會不小心點太多 。
而且他們家的串燒沾料粉也是招牌之一，
漢方胡椒粉有淡淡中藥香氣，
青花椒粉真的超級推，香麻不嗆，
超適合灑在各種串燒上。
除了串燒，身為海鮮控的Ruby也加點四道海鮮料理。
🐟烤嚴選 XXL 級鯖魚 $210
一上桌份量就很有存在感，真的是 XXL 等級。
外皮烤得微微酥香，魚肉細緻又多汁，完全不乾柴，
擠點檸檬就很加分，油脂香和酸香很平衡。
🦐烤巨型草蝦 $399
草蝦真的超大一尾，蝦殼好剝，蝦肉緊實又彈牙，
吃得到自然的甜味，完全沒有腥味，
不需要太多調味，屬於蝦控必點的品項。
🧈 炙燒生食級大干貝 $479
干貝炙燒到表面微微上色，裡面還保有生食級的嫩度。
濃郁的海味，口感柔軟又多汁，越嚼越甜，完全不會乾。
🦪 烤東石鮮蚵 $150
蚵仔顆顆都很肥美，烤得恰到好處，沒有過熟。
滿滿的海味，鮮甜又滑嫩，擠點檸檬真的很對味。
很貼心的是剝完蝦子和蚵仔還有附設洗手台。
火鍋類有四種湯頭可選擇，每鍋都是550元，
龍蝦海鮮火鍋、紹興藥膳火鍋、牛骨隨牛肉火鍋。
Ruby點了羅勒酸辣火鍋，
只因為沒看過很特別，就想點來吃看看。
龍頭火鍋一上桌直接吸睛，把手居然是「龍頭造型」，
店員其實有先提醒我龍頭會燙……
但 Ruby 還是被燙到了（大家記得真的不要摸 😂）。
羅勒酸辣火鍋 $550
看起來好像很清淡，但其實口味非常重！
湯頭裡面真的有放完整辣椒，而且是會辣的那種千萬不要咬到。
羅勒加上檸檬汁，喝起來酸酸辣辣超級開胃，
是真材實料的湯頭，不是隨便調味。
雞肉吃起來不會乾柴，加上九層塔味道更有層次，
裡面有附上一些火鍋料、高麗菜，豐富度也不輸給一般的火鍋店。
如果你是吃重口味的也有沾醬可以搭配火鍋料。
周邊有停車場，路邊也有機車停車位，交通算方便。
目前剛開幕，只要全店消費滿 500 元，就會給夾物金，
可以直接到隔壁的熊嗨星樂園櫃檯兌換 50 元夾物金，
吃飽還能去夾娃娃，真的一舉兩得。
Ruby從士林吃到蘆洲，真的可以感受到整體全面升級。
空間更大、座位更舒服，串燒選擇多也滿平價，火鍋也很有特色，
不管是想單純吃串燒喝酒，還是想認真吃一鍋都很適合。
加上服務態度好、自助吧誠意滿滿，難怪需要先訂位不是沒有原因的。
如果你喜歡串燒＋火鍋一次滿足，又想找個地方和朋友好好聚聚，
這間真的可以收入口袋名單 🔥
【店家資訊】
👉蘆洲士林串燒
🏠新北市蘆洲區光華路185號
☎️0901 014 040
⏰PM17:00~PM00:30
此篇文章為Ruby自費用餐,文章內容為自身感受,
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大,
Ruby以當時吃的價格寫文,正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成,請勿盜用或是抄襲,否則依法追究請愛惜自己的羽毛
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐⭐
回訪率 ⭐⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪,也非常喜歡一個人去旅行🛫,
目前住在台北,食記大部分的都在雙北地區,
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。
既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。
