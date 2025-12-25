日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，伊達邵老街旁，房內獨享冷熱雙泉池。

「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」坐落於伊達邵老街旁，擁有得天獨厚的地理位置。作為當地唯一的國際品牌飯店，最大亮點是每間房皆配備冷熱雙泉池，下樓即可品嚐在地美食，是親子家庭與銀髮族度假的首選。

近期在日月潭討論度最高的五星級住宿，非「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」莫屬。這家伊達邵唯一的國際品牌飯店，地理位置極佳，緊鄰熱鬧的伊達邵老街與碼頭商圈，完全無需煩惱停車或覓食問題。飯店最大賣點在於「真溫泉」，每間客房都配有專屬的冷熱雙泉池，讓住客在房內就能獨享號稱美人湯的碳酸氫鈉泉。無論是硬體設施的質感，還是周邊旅遊的便利性，都展現了極高的水準，非常適合想要放鬆身心、不願舟車勞頓的旅客。

伊達邵老街旁，五星級大廳氣派寬敞

飯店位置無可挑剔，就位於伊達邵碼頭商圈旁，下樓即是熱鬧的老街，夜晚想吃宵夜或逛超商都非常方便。對於開車族來說，專屬的地下停車場車位寬敞好停，解決了風景區一位難求的困擾。一踏入大廳，挑高的設計瞬間展現出五星級飯店的氣派與大氣，服務人員親切專業的引導辦理入住，讓人從進門的那一刻起，就感受到賓至如歸的放鬆氛圍。

房內冷熱雙泉池，美人湯滋潤身心

客房設計是力麗溫德姆的一大亮點，空間寬敞無壓迫感，佈置簡潔且充滿質感。最令人讚賞的是衛浴空間，不像一般飯店只有小浴缸，這裡配備的是寬敞的大池子，而且貼心設計了「冷熱雙池」。住客不用去大眾池人擠人，在房間內就能享受冰火兩重天的泡湯樂趣。泉質為碳酸氫鈉泉，泡完後皮膚滑嫩細緻，是極致的私密享受。

豪華家庭房側湖景，雙洗手台貼心設計

推薦入住「豪華家庭房」，不僅擁有獨立的小客廳，還能從陽台欣賞到迷人的側湖景。清晨在陽台上看著日出破曉，享受日月潭寧靜的晨光，景色令人難忘。衛浴設備同樣高規格，配備雙洗手台設計，讓多人入住時洗漱化妝互不干擾。房內還提供膠囊咖啡機與迎賓飲料，以及日月潭限定版的乖乖，細節處處可見用心。

多樣房型滿足需求，三人房互不干擾

除了家庭房，飯店也提供標準雙人房與三人房等多樣選擇。雙人房空間在同級飯店中算相當寬敞，洗手台採外置設計，使用上更具彈性。三人房則配置了三張單人床，讓淺眠的朋友也能擁有良好的睡眠品質，翻身互不影響。無論入住哪種房型，房內皆標配冷熱雙池與膠囊咖啡機，舒適度與便利性絲毫不打折。

露天泳池度假風，運動吧親子同樂

公共設施方面同樣精彩，設有露天游泳池，雖然不是高樓層無邊際設計，但整體的造景氛圍營造得極具國外度假感，還提供兒童戲水玩具，適合全家大小同樂。室內則有運動吧，提供撞球、足球台與熱門的頭文字 D 賽車遊戲，還能觀看運動賽事直播。想唱歌的朋友甚至可以預約 KTV 包廂，讓度假行程更加豐富多彩。

頂級SPA護膚療程，空中花園無敵景觀

想要更深層的放鬆，可以使用飯店的三溫暖與桑拿設施，空間寬敞乾淨，分設男女區。此外，還引進了源自瑞士的頂級保養品牌 VALMONT，提供專屬的 V SPA 護膚療程。部分房客還能進入頂樓的空中花園，這裡視野極佳，比起房間的側湖景更為壯觀，是欣賞日月潭黃昏與夜景的絕佳秘境。

親子旅遊首選推薦，輕鬆漫遊伊達邵

總體評價而言，雖然力麗溫德姆的房價屬於中高價位，但考量到其硬體設施、溫泉品質與絕佳的地理位置，CP 值依然相當高。特別推薦給帶小孩的家庭，飯店內的「魯魯扎扎咖啡親子館」是放電好去處。第一天暢玩九族文化村，第二天悠閒享受飯店設施與伊達邵老街，行程輕鬆愜意。相比雲品的一站式全包度假，這裡更適合喜歡結合在地探索與舒適住宿的旅客。