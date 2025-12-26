南投魚池山豬衝吧，全國烘豆冠軍名店，平價品嚐頂級莊園咖啡。

位於南投魚池中潭公路旁的「山豬衝吧咖啡」，外觀低調卻擁有全國烘豆三冠王的硬實力。老闆以自家莊園的日月星舞咖啡豆，沖煮出層次豐富的冠軍風味，價格親民且好停車，是日月潭旅遊必訪的中繼站。

來到南投日月潭旅遊，千萬別錯過這間隱藏在中潭公路旁的實力派咖啡館——「山豬衝吧咖啡」。雖然店名聽起來狂野逗趣，但這裡可是 Google 評價高達 4.8 顆星的精品咖啡聖地。老闆不僅是日月潭精品咖啡評鑑賽的常勝軍，更曾拿下全國烘豆賽冠軍的殊榮。店內主打自家莊園種植、親自烘焙的優質咖啡豆，讓遊客能以跌破眼鏡的親民價格，享受到特等獎等級的極致風味。無論是開車或騎重機，這裡寬敞的停車空間與像西部小酒館般的溫馨氛圍，都是旅途中最佳的休憩充電站。

魚池中潭公路旁，好停車西部木屋

「山豬衝吧咖啡」座落於魚池鄉新城村的中潭公路上，地理位置相當便利，且擁有寬敞的停車空間，無論是家用轎車或重型機車都能輕鬆停放。外觀採用大量木頭搭建，宛如美國西部的公路小酒館，雖然招牌是大紅色，但整體氛圍卻低調樸實，若不注意很容易呼嘯而過。這裡就像是公路旅行中的一個秘密基地，為往來日月潭的旅人提供一個能短暫遠離塵囂、品味咖啡香氣的優質休息站。

烘豆三冠王實力，店名由來超反差

店名「山豬衝吧」聽起來充滿野性與趣味，其實源自老闆玩網路遊戲時的 ID，因為對這個名字有了感情，便將其從虛擬世界帶入現實。然而，這家店的實力卻一點也不馬虎，老闆擁有全國烘豆賽三冠王的頭銜，更是各類咖啡評鑑金質獎、特等獎的常客。這種充滿童趣的店名與極致專業的咖啡技術，形成了強烈的「反差萌」，也讓這間店在眾多咖啡館中獨樹一格，吸引許多咖啡迷慕名而來。

溫馨木質調空間，咖啡飄香超放鬆

走進店內，迎面而來的是溫暖的木質調裝潢與濃郁的咖啡香氣。內部空間規劃簡潔舒適，以 2 至 4 人的座位為主，動線寬敞不擁擠，角落還設有慵懶的沙發區，非常適合獨自閱讀或與三五好友低聲暢聊。假日時段為了維持服務品質，設有 90 分鐘的用餐限制，低消為一杯飲品。在這裡，你可以放下旅途的疲憊，讓身心沉浸在冠軍咖啡師營造的寧靜與專業氛圍中。

自家莊園日月星舞，層次鮮明必喝

來到冠軍名店，絕對要品嚐老闆自家莊園種植的「日月星舞」咖啡豆。透過老闆精湛的烘焙技術，完美呈現了豆子最原始的風味。手沖咖啡口感層次鮮明，從入口的優雅花果香氣，到入喉後柔順回甘的尾韻，每一口都讓人驚艷，不愧是特等獎的常勝軍。若有機會參加團體導覽，還能看見專業咖啡師現場沖煮，並聆聽老闆分享豐富的咖啡知識，是一場深度的味覺之旅。

銅板價手沖享受，搭配甜點更對味

這裡最讓人感動的，莫過於那極具競爭力的價格。雖然頂著冠軍光環，但店內販售的濾掛式咖啡與咖啡豆價格卻相當親民，甚至被網友形容為「超商價格」。在店內享用一杯高水準的手沖咖啡，再搭配一塊精緻的小蛋糕，雖然甜點非自家烘焙，但水準在線，與咖啡相得益彰。對於想要購買伴手禮的遊客來說，這裡絕對是囤貨的好地方，能用實惠價格將冠軍風味帶回家。