> 美食 > 南投魚池山豬衝吧，全國烘豆冠軍名店，平價品嚐頂級莊園咖啡。

南投魚池山豬衝吧，全國烘豆冠軍名店，平價品嚐頂級莊園咖啡。

tiger Walker 玩樂季南投咖啡廳魚池咖啡廳咖啡廳推薦手沖咖啡
2025-12-26 22:20文字：捲毛阿偉 
捲毛阿偉

捲毛阿偉

位於南投魚池中潭公路旁的「山豬衝吧咖啡」，外觀低調卻擁有全國烘豆三冠王的硬實力。老闆以自家莊園的日月星舞咖啡豆，沖煮出層次豐富的冠軍風味，價格親民且好停車，是日月潭旅遊必訪的中繼站。

來到南投日月潭旅遊，千萬別錯過這間隱藏在中潭公路旁的實力派咖啡館——「山豬衝吧咖啡」。雖然店名聽起來狂野逗趣，但這裡可是 Google 評價高達 4.8 顆星的精品咖啡聖地。老闆不僅是日月潭精品咖啡評鑑賽的常勝軍，更曾拿下全國烘豆賽冠軍的殊榮。店內主打自家莊園種植、親自烘焙的優質咖啡豆，讓遊客能以跌破眼鏡的親民價格，享受到特等獎等級的極致風味。無論是開車或騎重機，這裡寬敞的停車空間與像西部小酒館般的溫馨氛圍，都是旅途中最佳的休憩充電站。

魚池中潭公路旁，好停車西部木屋

「山豬衝吧咖啡」座落於魚池鄉新城村的中潭公路上，地理位置相當便利，且擁有寬敞的停車空間，無論是家用轎車或重型機車都能輕鬆停放。外觀採用大量木頭搭建，宛如美國西部的公路小酒館，雖然招牌是大紅色，但整體氛圍卻低調樸實，若不注意很容易呼嘯而過。這裡就像是公路旅行中的一個秘密基地，為往來日月潭的旅人提供一個能短暫遠離塵囂、品味咖啡香氣的優質休息站。

烘豆三冠王實力，店名由來超反差

店名「山豬衝吧」聽起來充滿野性與趣味，其實源自老闆玩網路遊戲時的 ID，因為對這個名字有了感情，便將其從虛擬世界帶入現實。然而，這家店的實力卻一點也不馬虎，老闆擁有全國烘豆賽三冠王的頭銜，更是各類咖啡評鑑金質獎、特等獎的常客。這種充滿童趣的店名與極致專業的咖啡技術，形成了強烈的「反差萌」，也讓這間店在眾多咖啡館中獨樹一格，吸引許多咖啡迷慕名而來。

溫馨木質調空間，咖啡飄香超放鬆

走進店內，迎面而來的是溫暖的木質調裝潢與濃郁的咖啡香氣。內部空間規劃簡潔舒適，以 2 至 4 人的座位為主，動線寬敞不擁擠，角落還設有慵懶的沙發區，非常適合獨自閱讀或與三五好友低聲暢聊。假日時段為了維持服務品質，設有 90 分鐘的用餐限制，低消為一杯飲品。在這裡，你可以放下旅途的疲憊，讓身心沉浸在冠軍咖啡師營造的寧靜與專業氛圍中。

自家莊園日月星舞，層次鮮明必喝

來到冠軍名店，絕對要品嚐老闆自家莊園種植的「日月星舞」咖啡豆。透過老闆精湛的烘焙技術，完美呈現了豆子最原始的風味。手沖咖啡口感層次鮮明，從入口的優雅花果香氣，到入喉後柔順回甘的尾韻，每一口都讓人驚艷，不愧是特等獎的常勝軍。若有機會參加團體導覽，還能看見專業咖啡師現場沖煮，並聆聽老闆分享豐富的咖啡知識，是一場深度的味覺之旅。

銅板價手沖享受，搭配甜點更對味

這裡最讓人感動的，莫過於那極具競爭力的價格。雖然頂著冠軍光環，但店內販售的濾掛式咖啡與咖啡豆價格卻相當親民，甚至被網友形容為「超商價格」。在店內享用一杯高水準的手沖咖啡，再搭配一塊精緻的小蛋糕，雖然甜點非自家烘焙，但水準在線，與咖啡相得益彰。對於想要購買伴手禮的遊客來說，這裡絕對是囤貨的好地方，能用實惠價格將冠軍風味帶回家。

山豬衝吧

電話：0492895090
時間：10:00–17:00；六日營業至18:00
地址：555南投縣魚池鄉通文巷6-25號

延伸閱讀

     
    提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
    延伸閱讀
    力麗觀光咖啡祭南投登場！入住五星酒店品嚐在地冠軍咖啡，深度旅遊推薦。
    力麗觀光咖啡祭南投登場！入住五星酒店品嚐在地冠軍咖啡，深度旅遊推薦。
    捲毛阿偉
    宜蘭礁溪美食地圖15選！冬天泡溫泉別錯過，海鮮餐廳、森林系咖啡廳都有。
    宜蘭礁溪美食地圖15選！冬天泡溫泉別錯過，海鮮餐廳、森林系咖啡廳都有。
    記者 蕭芷琳
    台中中區咖啡廳新選擇！食いしん坊貪吃鬼咖啡館 3.0 回歸青草茶街，復古老宅、手沖咖啡與戚風蛋糕一次看。
    台中中區咖啡廳新選擇！食いしん坊貪吃鬼咖啡館 3.0 回歸青草茶街，復古老宅、手沖咖啡與戚風蛋糕一次看。
    papa
    台中特色咖啡館ART BAR！十年烘豆資歷職人手沖，必吃網美級油畫吐司。
    台中特色咖啡館ART BAR！十年烘豆資歷職人手沖，必吃網美級油畫吐司。
    papa
    咖啡迷必訪台中咖啡廳！The Factory Mojocoffee藏在精明商圈，入選台灣最棒25 間咖啡廳。
    咖啡迷必訪台中咖啡廳！The Factory Mojocoffee藏在精明商圈，入選台灣最棒25 間咖啡廳。
    記者 楊婷雅
    加入窩客島line好友搶看限時優惠
    加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
    加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
    在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
    相關商家

    山豬衝吧

    049-2895090
    南投縣魚池鄉通文巷6-25號
    0