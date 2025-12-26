煙波新竹莫內饗宴，全明星草莓節登場，必吃冠軍甜點與和牛戰斧。

新竹煙波湖濱館「莫內饗宴」自助餐廳推出全明星草莓節，活動至 2026 年 3 月 31 日止。主打兩位甜點冠軍聯名的帕菲杯、需預訂的 60 盎司巧克力和牛戰斧，以及 22 道創意草莓料理，是草莓控必訪的極致盛宴。

新竹煙波湖濱館的「莫內饗宴」自助餐廳，近期推出全新升級的「全明星草莓節」，將印象派藝術融入味覺體驗。主廚以香水草莓為靈感，設計出多達 22 道創意料理，從前菜、沙拉、熱食到甜點全面攻佔七大主題餐檯。餐廳環境呼應莫內畫作，以暖橘色調牆面與拱門花藝造景，營造出優雅的法式鄉村氛圍。此次活動更攜手兩位台灣甜點冠軍推出聯名帕菲杯，並提供每日限量、需提前預訂的 60 盎司巧克力和牛戰斧，打造一場視覺與味覺雙重享受的草莓饗宴。

冠軍聯名紅睡蓮帕菲，草莓創意料理多

本次草莓節的一大亮點，是與兩位台灣甜點冠軍——陳星緯與陳謙璿跨界合作。他們以印象派名作《紅睡蓮》為靈感，聯名打造「紅睡蓮莓果帕菲杯」。這道甜點融合了草莓晶凍、佛手柑草莓冰淇淋與香緹，堆疊出極具藝術張力的光影結構。此外，餐檯上也充滿了創意草莓料理，例如「起司雪花草莓可頌」，層層酥脆的可頌夾入 Bella Lodi 起司與新鮮草莓；以及「草莓干貝莎莎最中餅」，酥脆餅殼包裹鮮嫩干貝與草莓莎莎醬，口感層次豐富。

60盎司和牛戰斧，冷泉燒酒火焰秀

針對追求頂級肉質的饕客，餐廳推出了每日限量的「60 盎司巧克力和牛戰斧」。選用來自澳洲 Mayura Station 牧場的全血巧克力和牛，以可可豆與穀物飼養 36 個月，肉質細膩油花香甜。這道料理需提前 7 日預訂並另付加購價，現場更首創「煙波日出冷泉燒酒」搭配高粱酒的雙焰桌邊炙燒秀。高溫火焰瞬間封存肉汁，酒韻與和牛油脂交織出多層次香氣，並佐以小農草莓提升尾韻的清爽感，非常適合 5 至 7 人共享。

起司草莓可頌如花朵，螢烏賊沙拉鮮爽

在「綠宴」冷盤區，視覺與味覺同樣令人驚艷。「起司雪花草莓可頌」外型如花朵般綻放，層層酥脆的可頌夾入輕盈如雪的 Bella Lodi 起司與新鮮草莓，交織出法式冬季風情。「兵庫螢烏賊草莓沙拉」則選用日本兵庫縣產的螢烏賊，利用草莓天然的輕酸襯托出海鮮的鮮甜度，搭配新鮮爽脆的生菜，口感豐富且開胃，是展現主廚創意與食材鮮度的必嚐前菜。

葡萄蝦松葉蟹鮮甜，草莓壽司層次足

海鮮與冷盤區同樣精彩，「潮韻」餐檯提供了少見的葡萄蝦，蝦肉鮮甜嫩滑且蝦膏濃厚；還有被稱為日本冬味之王的松葉蟹，搭配草莓風味巴薩米克醋膏，果香酸韻襯托出蟹肉的甘香飽滿。在「鮨影」壽司區，除了受歡迎的天使紅蝦與生食級干貝刺身，還有一系列創意壽司。例如「起司花莓香蟹味甜筒」，以海苔包裹蟹味與起司並用莓果提味；以及結合起司滑順感與明太子鹹香的「拉斯帕起司莓映壽司」，再點綴薄片草莓增添清新口感。

極黑和牛現炙現切，爐烤肋排佐莓醬

熱食區「炙曦」主打現炙現切的美國 SRF 極黑和牛，擁有媲美 A5 和牛的細緻大理石油花，高溫炙燒後肉香四溢。喜愛酸甜風味的食客，不能錯過「爐烤香草豬肋排佐草莓多蜜醬」，厚切肋排外層焦香、內部柔嫩多汁；還有「炙烤乳酪草莓干邑松阪豬」，肉質香嫩順口。此外，現蒸區提供了每日直送的新鮮漁獲，如赤章及角魚，以低溫蒸氣烹調鎖住鮮甜；還有口感麻辣鮮香的麻辣小龍蝦與鮑魚，滿足重口味的需求。

莓果炸雞外酥內嫩，松露麻花麵奶香濃

創意熱食也是本次一大看點。「莓果陳酒韓式炸雞」將酥脆炸雞裹上酸甜醬汁，陳酒與莓果的香氣在口中緩緩散開，肉汁飽滿且甜而不膩。另一道「草莓松露火腿牛肝菌麻花捲麵」則以濃郁的松露奶醬為基底，拌入鹹香火腿與牛肝菌，最後巧妙加入草莓的微酸來平衡奶醬的厚重感，讓吸附滿滿醬汁的麻花捲麵吃起來更加順口有層次，是主廚混搭功力的完美展現。

草莓特調微醺暢飲，七款甜點夢幻收尾

飲品區「酌光」提供了多款現做特調，包括無酒精的「草莓晨露銀耳」，口感輕盈順口；以及帶有茶香與奶蓋層次的「草莓雲蓋伯爵」。想微醺一下，也有以琴酒為基底的「莓映琴通寧」。甜點區「瑰彩」則是草莓控的天堂，冰櫃中陳列了七款精緻甜點，包含草莓花園法式塔、草莓雲朵奶酪、草莓生乳捲及草莓大福等。最後再來幾球哈根達斯或台灣塔拉朵義式冰淇淋，搭配新鮮水果自製聖代，為這場饗宴畫下完美句點。