苗栗卓蘭鵝肉擔，經國路必吃人氣美食，鮮嫩鵝肉附停車場聚餐首選。

苗栗卓蘭經國路上的「卓蘭鵝肉擔」，是當地超人氣的聚餐首選。主打鮮甜多汁的招牌鵝肉與各式平價大份量熱炒，附設大型停車場，每逢假日總是座無虛席，建議提早前往排隊。

位於苗栗縣卓蘭鎮經國路上的「苗栗卓蘭鵝肉擔」，是當地無人不知的指標性美食餐廳。這裡以新鮮肥美的鵝肉聞名，搭配種類豐富的客家熱炒與家常料理，因為菜色多元且份量實在、價格親民，深受在地鄉親與外地遊客的喜愛。餐廳旁附設有寬敞的專屬停車場，對於開車出遊的家庭或團體聚餐來說非常便利。每到用餐時間，店內總是高朋滿座，人聲鼎沸的熱鬧景象也證明了其餐點的美味程度，想吃美食的朋友務必得趁早來卡位，以免向隅。

卓蘭經國路人氣店，附設停車場聚餐便

「卓蘭鵝肉擔」地理位置相當優越，就位於卓蘭鎮經國路 102 號的大馬路旁。店面空間寬敞明亮，非常適合家族聚會或三五好友一同用餐。這裡的生意好到令人驚訝，即使已經過了正餐的尖峰時刻，店內的人潮依然絡繹不絕，始終保持著熱鬧的用餐氛圍。看到滿滿的食客們大口吃肉的滿足模樣，不禁讓人食慾大開，只想趕快入座大快朵頤一番。

招牌鵝肉鮮甜多汁，菜色豐富份量實在

打開菜單，可以發現這裡的料理選擇非常豐富，涵蓋了熱炒、酥炸料理、清爽涼拌、家常菜以及道地的客家料理，絕對能滿足各種口味的需求。來到這裡必點的絕對是「招牌鵝肉」，肉質鮮嫩多汁，咀嚼時能感受到鵝肉本身的自然甜味，完全不乾柴。無論是單吃品嚐原味，還是搭配白飯一起享用都非常下飯，是每桌必備的鎮店之寶。

清炒脆腸爽口開胃，清蒸鱈魚細緻鮮嫩

除了鵝肉，店內的熱炒料理也表現不俗。推薦這道「清炒脆腸」，處理得相當乾淨沒有腥味，搭配薑絲與酸菜大火快炒，口感爽脆又帶點酸香，吃起來非常開胃且清爽，是道很受歡迎的下酒好菜。另外，喜歡清淡口味的朋友可以選擇「清蒸鱈魚」，採用簡單的蒸煮方式保留魚肉的鮮美，肉質細緻嫩滑，醬汁鹹淡適中，非常適合長輩與小孩食用。

醬燒茄子入味下飯，順遊採買在地名產

展現師傅炒功的還有這道「炒茄子」，雖然口味上偏重一些，但茄子炒得軟爛入味，色澤油亮誘人，鹹香的醬汁包裹著每一塊茄子，是絕對的白飯殺手，讓人忍不住多扒幾口飯。吃飽喝足後，別急著離開卓蘭，不妨順道前往附近的「江記永安喜餅」或「垂坤食品」逛逛。這兩家都是苗栗非常有名的伴手禮店，正好可以買些在地名產回家，為這趟美食之旅畫下完美的句點。

卓蘭鵝肉擔

地址：苗栗縣卓蘭鎮經國路102號

電話： 04-25896328

