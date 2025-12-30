芭達雅中天海灘住宿，河道泳池保齡球館，百萬海景房度假首選。

位於泰國芭達雅中天海灘旁的「Jomtien Palm Beach Hotel & Resort」，擁有絕美海景房與河道式無邊際泳池。館內設施豐富，竟設有專業保齡球館與兒童遊戲區，是高評價的親子度假飯店推薦。

來到泰國芭達雅旅遊，想要遠離喧囂並享受極致的度假氛圍，強烈推薦入住「Jomtien Palm Beach Hotel & Resort」。這間位於中天海灘旁的度假飯店，憑藉著絕美的百萬海景與豐富的館內設施，讓我們一住就上癮，原本的三晚行程直接加碼至五晚。這裡不僅擁有超好拍的河道式無邊際泳池，更是少數館內設有專業保齡球館的飯店。無論是情侶浪漫出遊還是親子家庭旅行，這裡舒適的住宿環境與高評價的服務品質，絕對能為你的泰國之旅增添難忘回憶。

中天海灘旁靜謐度假，氣派大廳

飯店座落於芭達雅較為寧靜的中天海灘旁，周邊飯店密度較低，遠離了鬧區的吵雜與擁擠，非常適合想要純粹放鬆的旅客。在 Google 評論上擁有超過六千則留言且維持 4.2 顆星的高分，住宿品質備受肯定。一踏入飯店，挑高寬敞且採光良好的氣派大廳隨即映入眼簾，營造出舒適大器的迎賓氛圍，讓人瞬間切換成度假模式，準備迎接接下來的美好假期。

豪華海景房擁百萬景觀，舒適寬敞

這次幸運入住面海的「豪華海景雙人房」，廣達 48 平方呎的寬敞空間，配置了一張大床與一張單人床，還有獨立的小客廳沙發區。最令人驚豔的莫過於窗外那片無敵的中天海灘海景，藍天白雲搭配湛藍海洋，光是待在房間發呆就無比愜意。房內設施一應俱全，包含獨立浴缸與乾濕分離衛浴，玩累了泡個澡消除疲勞，享受這份專屬的慵懶時光。

河道無邊際泳池超好拍，親子皆宜

飯店設施豐富到讓人不想出門，其中最吸睛的絕對是「河道式無邊際泳池」，每天早餐後與雞蛋花合影、泡水曬太陽是必備行程。此外，館內還設有標準露天泳池、設備齊全的健身房以及室內外兒童遊樂區。無論是想要揮灑汗水的健身族，還是需要讓孩子放電的家長，這裡多樣化的休閒空間都能滿足各年齡層的需求，讓度假生活充實又精彩。

館內竟有保齡球館，設備專業齊全

最讓人驚喜的特色設施，莫過於飯店內竟然隱藏了一座專業的「保齡球館」。這在芭達雅的住宿選擇中相當罕見，繼上次在曼谷體驗過溫泉飯店後，這次能直接在館內打保齡球更是新鮮感十足。場館內設備維護得相當良好且專業，不時能見到高手在此切磋。對於熱愛保齡球的朋友來說，這絕對是一大福音，不用出飯店就能享受滾球的樂趣。

絕美夕陽海景晚餐，早餐選擇豐富

餐飲體驗同樣令人滿意，強烈推薦安排一晚在飯店的燒烤餐廳享用「海景夕陽晚餐」。在享用美味燒烤料理的同時，還能欣賞到令人屏息的日落美景，浪漫指數破表。而早晨時段，Sunset Restaurant 與 Coral Reef Breakfast 兩間餐廳提供了挑高舒適的用餐環境與多樣化的餐點選擇，用豐盛的早餐開啟活力滿滿的一天，是住宿體驗中不可或缺的一環。