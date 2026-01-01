中壢青埔香港煎包，平日限定四小時，方型酥脆口感全台獨家。

位於中壢青埔的「香港煎包」，是一台平日下午只營業四小時的超人氣發財車，主打源自香港家常味的獨特方型煎包。

在桃園中壢青埔區的新生路三段上，有一台不起眼卻人氣爆棚的小發財車，名為「香港煎包（青埔總店）」。這裡賣的不是常見的圓形水煎包，而是全台獨家的「方型煎包」。這道料理源自老闆娘父親的香港友人，原本只是香港當地的家常菜，甚至在香港街頭都買不到，卻在台灣被發揚光大。店家僅在平日下午營業短短四個小時，加上每日限量製作，牛肉口味更是經常秒殺。雖然地理位置距離高鐵桃園站步行需 20 分鐘，但獨特的美味仍吸引無數饕客開車或騎車專程前往朝聖。

青埔發財車美食，平日只賣四小時

這家店的經營模式相當特別，是一台停靠在路邊的發財車，位置就在中壢區新生路三段 828 號。營業時間非常短，僅在週一至週五的下午 13:30 至 17:30 開賣，週末是休息的。由於距離捷運或高鐵站有一段距離，大部分的顧客都是自行開車或騎車前來購買。儘管只是路邊攤的形式，但每到營業時間，現場總會出現排隊人潮，加上電話預訂單接不停，足以見證其在當地的超高人氣。

全台獨家方型包，三種口味均一價

香港煎包最吸睛的莫過於其獨特的方形外觀，這是在台灣其他地方吃不到的特色。菜單簡單明瞭，提供蝦仁、牛肉、豬肉三種口味，價格通通均一價 70 元。其中「牛肉口味」因為數量稀少，往往是最快完售的品項，建議想嚐鮮的朋友務必提早前往。雖然現場排隊看似人不多，但其實很多都是已經電話預訂的「隱形訂單」，因此現場點餐後往往還需等待 10 分鐘以上才能拿到熱騰騰的煎包。

潤餅皮包蛋酥炸，金黃酥脆似錢包

在一旁等待時可以欣賞店家的製作過程，這也是一種視覺享受。老闆會先在碗中鋪上一層薄薄的潤餅皮，接著豪邁地放入豐富餡料，並打上一顆完整的雞蛋，最後將餅皮摺疊成工整的方形下鍋油煎。在高溫油炸下，白皙的餅皮逐漸轉變為金黃酥脆的誘人色澤，起鍋後的樣子就像是一個個鼓鼓的黃金錢包，光看外表就讓人食慾大增，與一般傳統水煎包的口感截然不同。

外皮酥脆內餡鮮，加辣提味更過癮

一口咬下，首先感受到的是如同炸春捲般「喀嚓作響」的酥脆餅皮，緊接著是濕潤鮮甜的內餡在口中爆發。雖然外皮輕薄，但內裡的豬肉、蔬菜末與整隻蝦仁搭配雞蛋，口感紮實且層次豐富，吃起來不僅沒有油耗味，反而有一種港式茶餐廳的高級感。店家在一旁備有甜辣醬、醬油膏及辣椒，嗜辣的朋友強烈建議加點辣椒提味，雖然頗具辣度，但能讓整體的鮮美度更上一層樓，吃起來非常過癮。

姊妹花老闆親切，建議預訂免久候

經營這台發財車的是兩位親切的小姐姐老闆，雖然手邊忙著包餡、油炸，電話訂單也響個不停，但她們依然保持著熱情的態度，有問必答且有條不紊地處理每一張訂單。一份 70 元的煎包份量十足，吃完非常有飽足感，很適合作為下午茶點心。為了避免現場久候或撲空買不到喜歡的口味，最強烈的建議還是「事先打電話預訂」，才能輕鬆品嚐這道全台獨家的美味。