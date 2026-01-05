> 美食 > 宜蘭60年隱藏巷弄純手工不黏牙老店！黃家花生糖，宜蘭必買伴手禮之一。

宜蘭60年隱藏巷弄純手工不黏牙老店！黃家花生糖，宜蘭必買伴手禮之一。

2026-01-05 
黃家花生糖（又名朝發糖果行）創立於民國 50 年代左右（約 1960 年前後）是隱身巷弄的宜蘭市知名的在地老店，這裏的花生糖產品一向以純手工、實惠且不黏牙聞名，算即便是綿密細緻的花生糕，在口中也毫無負擔，這對長輩或是不喜歡黏牙感的消費者來說，可是一大福音，下次來宜蘭，別忘了繞進樹人路，帶份最道地的「黃家花生糖」回家，送禮自用兩相宜！

  • 名稱：宜蘭黃家花生糖 | 朝發糖果行
  • 地址：宜蘭市樹人路27號
  • 營業時間：08:00-18:00
  • 公休日 : 星期日
  • 電話：03-932-7791

黃家花生糖｜交通停車資訊

自行開車：Google導航輸入黃家花生糖即可到達

停車場：無停車場，路邊白線內臨時停車尚可

黃家花生糖｜空間環境

黃家花生糖黃朝發花生糖朝發糖果行都是這家花生糖的名稱之一
黃家花生糖位於宜蘭國中旁的樹人路，店家就是一般的民房，一不小心就會錯過

這裏既是住家也是門市同時也是工廠，三合一，很有台灣早期家庭即工廠的感覺

因為宜蘭的壯圍一帶的沙地花生品質很好，所以宜蘭才會有花生糖的伴手禮，當然現在的花生來源就不知如何了

黃家花生糖｜產品價位

早期的包裝真的是拿個塑膠盒裝，再用釘書機一釘就好了
現在是盒裝更精緻了些

通常是一盒裝（約 20 片），裏面也有塑膠袋包著，不用怕一次吃完

 

花生糖、花生糕都是90元!! 這在外面的店家一定隨便拉到百元起跳

花生酥角一包40元，很佛心價吧

這裏也搭配一些蜜餞，這家美元公司的產品也是外銷日本的。聽說日本便利商店的蜜餞也是來自這家公司的

老元香也是宜蘭的老店，如果沒記錯的話，應該是宜蘭歷史最悠久的牛舌餅店了，從清朝就有了

貢糖也是花生糖的另類產品

這家的產品好像也很不錯

黃家花生糖｜心得評價

貢糖

其實他們家的花生糖吃過很多次了，品質都很不錯
這次小買了一些，黑芝麻貢糖，入口濃郁芝麻香與花生香，真的很涮嘴

花生糕

我最喜歡吃的花生糖！
吃起來綿密細緻，但中間依然保有花生顆粒的香脆感，層次感非常豐富 ，這時候再搭配無糖的熱茶（如烏龍茶或綠茶）就太棒了
以前外地工作時也常常買去送同事，大家可以參考看看！

以上是紫色微笑推薦的黃家花生糖，想看更多美食與旅遊私房景點，記得追蹤我們唷！

5