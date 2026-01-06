桃園龍潭採果景點｜季節限定「青山吉田」採砂糖橘價格及開放時間!

桃園龍潭「青山吉田」是我收藏在口袋名單裡很久的一個地方。

平常它其實是一間採預約制的咖啡廳，之前也曾想碰碰運氣直接前往，結果抵達才發現當天店家休息，只能默默原路折返。

這次終於等到砂糖橘季節開放採果，而且採橘子是免預約的，當然要立刻安排一趟！

不過要先提醒大家一點，沒有預約就只能採橘子，不能用餐、不能喝咖啡喔，想用餐的話還是要預約。

青山吉田的位置很隱密，是那種「導航帶都有可能迷路」的程度。

它位在龍潭山區，鄰近三步五食餐廳、三和青創基地（繞山花）等，最特別的是，餐廳本體其實完全隱身在橘子園裡，從外觀看是看不到建築的。

進入橘子園前，會先看到一道低調的木門，沒有開放採橘子時，這道木門是關起來的，真的很有「祕密基地」的感覺。

📍景點資訊｜青山吉田

• 地址：桃園市龍潭區龍新路三和段1369巷30弄45-1號

• 電話：0988-039841

目前砂糖橘季節的採摘方式如下：

入園門票：200 元、砂糖橘一斤 100 元，門票可全額折抵消費，門票記得妥善保存。

🍊 採摘注意事項：

• 不能邊採邊吃

•禁止爬樹

• 入園前，店家會詳細說明採摘規則：

• 會先請大家試吃一顆砂糖橘，讓你知道成熟的甜度

🍊 砂糖橘採摘資訊：

• 每日 10:00－16:00

• 採完為止（建議早點來）

走進橘子園後，整個氛圍立刻不一樣，四周被山景與果樹包圍，空氣清新、環境清幽，很有遠離城市的放鬆感。

橘子園的範圍不算大，但動線清楚，不會人擠人，走起來算是自在舒服。

一邊採橘子，一邊欣賞田園風光，真的很療癒，也特別適合親子或情侶一起來體驗。

目前園區內的砂糖橘數量還算充足，但也能看到不少偏綠的果實，採的時候要稍微挑一下。

盡量選擇偏紅橘色的砂糖橘，表皮帶有一點點綠沒關係，偏綠色則代表還沒成熟，會比較酸。

砂糖橘價格雖然要比一般橘子高些，但也真的好吃，皮薄多汁、果肉細膩、甜度高、果香濃郁。

青山吉田的特色：

✔ 隱身果園、神秘感十足

✔ 平時是預約制咖啡廳

✔ 季節限定採果體驗，更有儀式感

✔ 環境清幽、適合慢慢走慢慢採果

雖然這次沒有辦法坐下來喝咖啡，但能走進橘子園採砂糖橘，就是一件很有記憶點的事。

也讓我更期待，下次有機會預約成功，再來體驗青山吉田完整的咖啡時光。

我們兩大一小來採果，目標是採600元的砂糖橘，但因為園內沒有磅秤我也只能憑空想像重量，最後我們只採到300多元，由店家補足至600元的量。

如果你喜歡這種帶有神祕感的景點，或是想要體驗採果樂趣，那龍潭的「青山吉田」可以放進你的旅遊清單裡，無論是採果或是喝咖啡，這裡都是很棒的景點。

⚠️注意事項說明：

每個人對旅遊、景點或餐飲的體驗與感受都不同，文章僅為個人經驗分享，歡迎大家參考後自行評估是否前往。

建議出發前多查詢資訊，確保用餐或是行程更順利愉快！


































































































