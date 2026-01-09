宜蘭必買伴手禮TOP12推薦！2026宜蘭必買牛舌餅鴨賞、三星蔥燒餅、花生糖、麻糬、蜜餞。

去宜蘭要買什麼？到宜蘭玩除了泡溫泉、吃美食，當然也要帶幾樣「宜蘭特色伴手禮」回家！宜蘭是農漁物產豐富的縣市，從經典的鴨賞、牛舌餅、奶凍捲，到特色的金棗蜜餞、三星蔥產品、麻糬、年輪蛋糕等，幾乎每個鄉鎮都有代表名產。以下整理出宜蘭在地最具人氣的伴手禮清單與推薦店家，一次幫你掌握「宜蘭必買伴手禮」。

宜蘭伴手禮TOP推薦

三星蔥產品

三星蔥全台最棒！

宜蘭的蔥這麼有名，被運用在各種創意伴手禮中，以下這幾種也超好買（非全部都是三星蔥製作）

蔥油餅

宜蘭蔥的香氣濃郁，除了現買現吃的蔥油餅，頂埔阿嬤蔥油餅和 頭城車站阿伯炸蛋蔥油餅．算是宜蘭蔥油餅界的始祖輩了！

還有：

這些真的是必吃的排隊銅板美食，不過還沒到家，應該就吃光了吧！

羅東碳烤燒餅店

宜蘭好吃的炭烤燒餅怎麼能放過！

羅東碳烤燒餅店 和 宜蘭吳記碳烤燒烤餅可說是系出同門，五結碳烤燒餅店有經過必買來吃的點心，推薦給你！

位於羅東正常小籠湯包的斜對面，小小的燒餅卻已飄香20多年，必買炭烤胡椒餅、鹹酥餅、紅豆餅，是地人的心頭好啊

只要營業時間一到就有人潮，買回家當點心、下午茶都很棒

詳細介紹 : 羅東碳烤燒餅店

地址 : 宜蘭縣羅東鎮南門路32號

時間 : 07:00- 17:30 週日公休

電話 : 03-955-0731

老吳碳烤燒烤餅

也稱【吳記碳烤燒烤餅】與羅東碳烤燒餅店可說是系出同門，不論胡椒餅、鹹酥餅、紅豆餅、芝麻糖酥餅都香酥好吃

一到出爐時間，看見一大堆的色香味俱全的燒餅，真是令人食指大動，便宜好吃就是王道啊！

詳細介紹： 宜蘭老吳炭烤胡椒餅

地址：宜蘭市復興路一段87號

營業時間：

週二-六 09:00-17:00 週一公休

週日 06:00-11:00

週二-六 09:00-17:00 週一公休 週日 06:00-11:00 電話：03 932 3092

五結阿賢碳烤燒餅

地處三角窗也是交通要道，近羅東火車站及羅東轉運站。不管是在地人或觀光客，經常是人手一袋啊。

店裏的熱賣商品就屬碳烤燒餅，其他起司饅頭、小蔥餅、高麗菜餅、韭菜餅、紅豆餅，吃素食的朋友也可以買碳燒饅頭都滿不錯哦

詳細介紹： 五結阿賢碳烤燒餅店

地址：宜蘭縣五結鄉五結路三段745號

時間：09:00–16:30 週二公休

電話：03 955 8976

林記燒餅

這家藏身在宜蘭小巷裡的50年老味道！

每天手工現做，用「點名棒」搓洞的技術超級復古可愛，香氣從店門口一路飄到巷子口～

每一塊燒餅金黃酥脆、撒滿白芝麻，外酥內香，會一口一口的吃下去但完全不膩口，重點是素食也能吃，整個佛心！

詳細介紹： 林記燒餅

地址：宜蘭市延平一路42號

時間：08:00-18:00

電話：03 938 0046

三合餅舖

曾以炭火直烤、窯爐慢燜的酥脆燒餅聞名，香氣陪伴宜蘭人超過半世紀。創辦人早年向山東親戚學習傳統技法，靠獨門配方、手工揉擀與在地青蔥打造出宜蘭必買的招牌酥餅。

近年品牌轉型為全蔬食，蔥燒餅為植物五辛素，其餘皆為全素，延續美味

詳細介紹： 三合餅舖

地址：宜蘭市泰山路71號

時間：09:30-20:00

電話：03 932 2851

宜蘭花生糖

黃朝發花生糖

隱藏在民宅裡的60年老店，是我從小到大吃的點心，到了外地工作也會買給同事當伴手禮！

這裏的花生糖產品一向以純手工、實惠且不黏牙聞名，算即便是綿密細緻的花生糕，在口中也毫無負擔，這對長輩或是不喜歡黏牙感的消費者來說，可是一大福音！

劉記花生

冬山大進村三代古早味，包括三星蔥花生酥糖、手工貢糖、南瓜酥 等多種傳統點心，每一款都有濃濃古早味

尤其三星蔥花生酥糖更是人氣王，鹹香蔥味配上花生的酥脆口感，越吃越涮嘴，蠻值得列入宜蘭伴手禮名單！

詳細介紹： 劉記花生

地址：宜蘭縣冬山鄉大進村大進路466號

時間：10:00–18:00 週一二公休

電話：03 961 3761

春記麥芽酥

也是位在冬山鄉大進村，現做現賣的點心除了口感香Q酥鬆，還帶有濃郁的花生和芝麻香氣，最大的特點是不黏牙，愈嚼愈香哦

詳細介紹： 春記麥芽酥

地址：宜蘭縣冬山鄉大進路450號

週三至週五：10:00 – 18:00

週六、週日：08:00 (或 09:00) -18:00

週一二公休

週六、週日：08:00 (或 09:00) -18:00 週一二公休 電話號碼：03 951 0015

手工麻糬

游家麻糬米糕

宜蘭百年老店傳承了老爺爺的手工技術及味道，堅持當天手工現做、現賣的傳統麻糬

必買古早味麻糬米糕、抹茶紅豆、芋香芝麻、芋香豚滬麻糬，常常早上賣完就沒了喔！

詳細介紹： 游家麻糬米糕

地址：宜蘭市新民路92號

時間：08:00-15:00

電話：0918 503 069

小華村純米手作粿店

冬山老街專賣古早味米食點心的文青風小店!

銅板美食像是蘿蔔糕、芋頭糕、黑糖糕、麻糬、草仔粿、紅龜粿、九層炊~這些都有

必買古早味麻糬沾花生粉，標榜每天新鮮製作，堅持無添加，超好吃! 順遊冬山老街景點，冬山一日遊好玩啊！

值得一提相關家族美食-「廣興做粿」也是宜蘭在地老店！

綜合米苔目、碗粿、芋粿都好吃，還有賣小菜、油飯、甜米糕

還有「廣興做粿羅東林場分店」，就在羅東林場對面，主要販賣米苔目、草ㄚ粿，紅龜粿、蘿蔔糕、芋頭糕、麻糬、油飯、芋頭巧、碗粿，假日還有古早味的九層炊~料好實在，在地人非常捧場!

詳細介紹： 小華村純米手作粿店

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路209號

時間：11:00-17:00 週一二公休

電話：0989 836 377

正宗李阿桶麻糬

這家麻糬店傳承阿嬤的好味道，採純米製作！

不管是傳統客家嬤糬、烏龍茶包餡嬤糬、包仔粿和蕨餅，都好吃～賣完就提早打烊喔！

詳細介紹： 正宗李阿桶麻糬

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路173號

營業時間：09:00-17:00（週四、五10:00營業)

公休日：週二、三

電話：03 959 0269

李傳仁手工麻糬

現點現做的草莓大福，軟Q口感、新鮮好吃！

除了期間限定的草莓外，也有不同時節的水果大福：奇異果大福、砂糖橘大福、榴槤大福～都很有特色哦！

詳細介紹： 李傳仁手工麻糬

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路一段312號

時間：09:00-20:00

電話：03 928 490

牛舌餅

牛舌餅薄脆香甜，內餡有糖香、奶香或芝麻風味，是適合配茶的小點心。

宜蘭餅發明館｜宜蘭超薄牛舌餅

宜蘭免票觀光工廠佔地4000坪，不但免門票，還提供大型免費停車場

3D主題館好多精美的立體圖，唯妙唯肖超逼真，晴天雨天都適合，這裏好逛好拍又好吃，三個願望一次擁有

順便把蘇澳一日遊加入行程，快來拍一波吧!

詳細介紹： 宜蘭餅發明館

地址：宜蘭縣蘇澳鎮海山西路369號

時間：08:30-18:00

電話：03 990 5999

老元香｜宜蘭百年老舖牛舌餅

老元香是宜蘭市知名的老字號餅舖，據傳起源可追溯到清朝時期，牛舌餅作法沿用古早配方，使用麵粉、麥芽糖和豬油，入口酥脆、香氣濃郁，是很有古早味的傳統點心。與部分「超薄宜蘭餅」不同，老元香的牛舌餅比較厚、有明顯厚實酥脆口感，吃起來更有存在感。

老元香本行是百年老店「老元香」家族的一員（因為每日製作量不多，非常容易撲空， 建議電話預訂），後來家族有分家，所以除了「本行」，還有像長房老元香、正老元香這些店。

也就是說，「老元香」不只一間店，不同名稱的店其實是家族分支或不同經營者，餅的口感、包裝或販售方式會有些差別。

名稱：正老元香食品廠

地址：宜蘭市和睦路77號

時間：09:00–20:00 週一公休

電話：03 932 5855

老元香本行｜宜蘭市康樂路158號｜08:00–17:00，週日公休｜03 932 4370 長房老元香牛舌餅｜宜蘭市神農路二段85號｜09:00–22:00｜03 932 3595

宜蘭鴨賞

阿萬之家

宜蘭的傳統名產「鴨賞」是用鴨肉醃漬風乾後再煙燻，口感香氣濃郁，是許多饕客指定必買

提醒買已調味切片的包裝，不要買整隻鴨的喔(回家不會料理吧!)

阿萬之家- 總店

地址：宜蘭縣五結鄉利成路二段60巷20號

時間：8:00–17:00

電話：03-950-3511

博士鴨觀光工廠

原本是專做鴨肉製品的工廠，近年轉型成觀光工廠，讓大家一邊玩、一邊認識鴨肉製作流程

路邊有專屬停車場，走路約2分鐘就能抵達入口。入場需購買100元門票，可全額折抵消費，超划算！

我們光是DIY就把門票用得剛剛好啦～

詳細介紹： 博士鴨觀光工廠

地址：宜蘭縣五結鄉新五路1-1號

營業時間：08:30–18:00

電話：03 960 6051 羅東店｜宜蘭縣羅東鎮公正路67號｜ 08:30–21:00｜03-9560453 宜蘭店｜市宜興路一段252號｜09:00–21:00｜03-9315467

鴨喜露滷味

宜蘭在地乾滷味很好吃，不是夜市滷味攤那種「熱」的滷味，而是「冷」的喔，可以一次買很多，吃不完放冰箱一點點吃也行

非常適合當下酒菜，胸骨、腿骨、脆腸都很推薦！

奶凍捲、年輪蛋糕、起司蛋糕

說到宜蘭奶凍捲，絕對是「諾貝爾」與「奕順軒」兩強鼎立，冷藏後香滑順口，是許多人回程冰箱裡的固定班底，宜蘭有多處分店方便購買，建議最後一天回程時購入。

諾貝爾奶凍

諾貝爾奶凍以其滑順濃郁的奶凍聞名，奶凍口感綿密、香氣濃郁，甜而不膩

人氣口味包括芋頭奶凍和草莓奶凍！

諾貝爾奶凍捲羅東總店

地址：宜蘭縣羅東鎮公正路188號

時間：09:00–21:00

礁溪店：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段68號。 蘇澳店：國道五號蘇澳服務區（宜蘭縣蘇澳鎮蘇新路81號）

奕順軒

奕順軒奶凍捲口感綿密，蛋糕鬆軟

除了奶凍捲之外，店內也販售多樣化的產品，像是YQ餅、桂圓金棗蛋糕、派拿破崙和切達乳酪狀元餅，口碑都很不錯

奕順軒宜蘭店

地址：宜蘭市神農路2段17號

時間：09:30–21:30

羅東店｜宜蘭縣羅東鎮民權路160號｜ 03-9550216 礁溪店｜宜蘭縣礁溪鄉礁溪路5段96號｜ 03-9876336

亞典菓子工場

宜蘭免門票觀光工廠，還有附設超大免費停車場

以年輪蛋糕和銅鑼燒為主軸、DIY手工餅乾蛋黃酥超好玩

可以看到製作銅鑼燒和年輪蛋糕的烘焙過程，還有濃郁的咖啡免費喝！

近景點有窯烤山寨村、潭酵天地、橘子鄉、超品起司工坊一起玩真有趣！

詳細介紹： 亞典菓子工場

地址：宜蘭市梅洲二路122號

時間：09:30-18:00

電話：03 928 6777

超品起司烘焙工坊

宜蘭免費觀光工廠，城堡式的建築外觀、寵物友善餐廳，還有免費停車場!

DIY手作$250元起，好吃又好玩，做完餅干跟冰糕後再到餐廳吃飯，餐廳可品嚐美味起司料理，燈光美氣氛佳，伴手禮中心販賣許多美味伴手禮。附近景點有潭酵天地、亞典菓子工場、橘之鄉一起玩真有趣！

超品起司烘焙工坊 詳細介紹：

地址：宜蘭市大坡路二段255號

時間：9:30-17:30

電話：03 928 7098

金棗蜜餞

宜蘭特產金棗酸甜回甘，做成果乾、茶品都超受歡迎。

老增壽蜜餞舖

這家可是從 1861 年就存在的超級百年老店！

早期是中藥行，後來轉型做蜜餞，曾拿下日本博覽會二等賞，甚至當過天皇的御用貢品～超狂

來這一定要買爽脆多汁的蜜金棗與祖傳的金棗膏，陸續開發的新口味產品，超多宜蘭人從小吃到大，滿滿懷舊味～帶回家送人超可以！

老增壽蜜餞鋪老舖

地址：宜蘭市中山路三段68號

時間：09:00-22:00

電話：03 932 2555

老增壽蜜餞鋪新館｜宜蘭市中山路五段240號｜09:00-21:00｜電話：03 928 7555

橘之鄉蜜餞形象館

全台第一間蜜餞免費觀光工廠，不但免門票還有免費停車場，這裡有童話故事巨型桌椅、生津金棗茶免費喝、體驗蜜餞DIY、了解蜜餞製作過程、唯美玻璃屋咖啡館可享用下午茶喔！之後順遊附近景點菌寶貝博物館、超品起司、吉姆老爹、勝洋水草一起逛，來趟員山一日遊真好玩!

免費可以試吃蜜餞，必買產品，橘之鄉金橘、金桔兩種蜜餞都有賣，不要錯過！

另外，推薦冰釀水晶棗、冰釀金桔、金橘果醬…等超受歡迎，看看這鑲金箔版水晶棗，超適合買來送禮的喔！

還會附上蜜餞保存方法～超級貼心

詳細介紹： 橘之鄉蜜餞形象館

地址：宜蘭市梅洲二路33號

時間：8:30 – 17:30

電話 : 03-928575

順進蜜餞行

這裏的蜜餞種類多達100多種，以自助式的方式購買產品， 清楚的價目表，客人可依自己的需求採購，並且都以批發價錢銷售。

假日還有大進村假日市集，對面還有大停車場供免費停車，好逛、好買～實在得豎起拇指佩服民眾們合作互利的精神。

詳細介紹： 順進蜜餞行

地址：宜蘭縣冬山鄉大進路438號

時間：09:00–18:00

電話：03 951 2263

飛虎魚丸

只要到南方澳漁港買魚或到內埤海灘的朋友，一定會在發現這家在南方澳漁市場旁的飛虎丸

這家就在門口現煮現賣，現煮的新鮮魚丸，不但好吃也是很棒的海味零食哦!

買了一包，一人一口還搶著吃，吃不完帶回家冷凍也很方便

詳細介紹： 親家母飛虎丸

地址：宜蘭縣蘇澳鎮內埤路192號

營業時間：11:30–18:00

電話：03 996 2430

包子、麵包

其實宜蘭藏著許多低調卻超有實力的麵包與包子名店，從歐式手工麵包、台式老麵包子到每日限量出爐的人氣款，每一家都各有擁護者。

精選宜蘭必買麵包、包子店，讓你不用踩雷，直接照清單吃就對了。

宜蘭伴手禮心得評價

「宜蘭伴手禮」真的多到選不完！不論你是甜點控、鹹食派，還是熱愛挖掘在地老味道的小吃，從三星蔥製品、碳烤燒餅、花生糖、手工麻糬，到牛舌餅、鴨賞、奶凍捲與金棗蜜餞，通通都是來宜蘭必買的經典名產。走一趟宜蘭，把這些充滿人情味與在地風土的美味帶回家，保證讓你滿載而歸、回味無窮！