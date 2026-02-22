中原玩逗樹咖啡埤塘景觀，六小時桌遊250元，寵物友善聚餐首選。

桃園「玩逗樹咖啡」隱身埤塘公園。落地窗景觀絕美，250元可玩六小時桌遊，餐點用心且寵物友善，是聚餐放空好去處。

有些咖啡廳適合匆匆一瞥，有些則讓人想待上一整天，「玩逗樹咖啡-中原店」絕對屬於後者。這間位於中原大學附近、隱身於埤塘公園裡的景觀餐廳，位置有些隱密，若非循著指引很容易錯過。店內擁有大面落地窗，將窗外的埤塘綠意與自然光引入室內，營造出明亮舒適的氛圍。這裡不僅提供用心烹調的美味餐點，更擁有一整面牆的桌遊供選擇，只要低消就能暢玩六小時。加上寵物友善與無障礙空間的設計，無論是帶著毛小孩散步後休憩，或是與三五好友聚會殺時間，這裡都是絕佳的選擇。

埤塘公園秘境，落地窗景綠意濃。

玩逗樹咖啡的地點相當獨特，隱身在綠意盎然的埤塘公園內，給人一種遠離塵囂的秘境感。走進店內，最先被吸引的便是那面對埤塘的大片落地窗設計。充足的自然光灑落，讓室內空間顯得格外通透寬敞。天氣好時坐在窗邊，點一杯咖啡配上美食，看著窗外的水色天光，時間彷彿都慢了下來。這裡的座位規劃多元，無論是想獨處的角落、好友聚餐的方桌，還是適合小型會議的長桌應有盡有，讓人一進門就能自然放鬆步調。

紅酒慢燉牛肉，醬濃肉嫩筋彈牙。

這裡的餐點絕非一般咖啡廳的簡餐水準，而是吃得出用心的料理。新品「紅酒慢燉牛肉飯」表現亮眼，牛肉燉煮得相當入味，保留了肉質的彈性與厚度，咬下時帶點筋卻完全不費力。濃郁的醬汁鹹香中帶著番茄的微酸與西式香料氣息，拌著白飯吃非常順口。另一道「椒鹽雞腿捲飯」則使用完整雞腿肉，外皮煎得微酥，內裡保留了豐富肉汁，醃漬過的雞肉帶有椒鹽香氣，每一口都讓人吮指回味，越吃越涮嘴。

各式異國料理，豬排咖哩香氣厚。

除了牛肉與雞腿捲，「匈牙利雞腿總匯」也是份量十足的選擇。扎實不乾柴的雞腿肉以紅椒粉與百里香調味，香氣溫和不刺激，搭配特製的優格醬，酸甜滋味有效中和了肉類的厚重感。喜歡重口味的則推薦「黃金炸豬排咖哩」，金黃酥脆的炸豬排厚度誠意十足，口感外酥內嫩。咖哩醬汁香氣濃厚，辛香料風味明顯，尾韻帶點微辣，配上白飯與清爽沙拉，整份吃完也不會覺得單調膩口。

氣泡飲魔法師，自己調配樂趣多。

飲品部分，這裡首推互動性十足的「氣泡的魔法實驗室」。店家提供草莓、藍莓、奇異果、乳酸與百香果五種風味濃縮液，讓客人可以依照配方或自由發揮，DIY 調配出專屬的氣泡飲，過程好玩又好喝。若喜歡清爽口感，「柚子氣泡美式」是不錯的選擇，酸甜柚香與咖啡苦味平衡得宜。不想喝冷飲的話，「溫熱鮮奶茶」奶香明顯、茶味柔和，溫潤的口感非常適合在冬日午後細細品嚐。

桌遊暢玩整天，蜜桃烏龍蛋糕甜。

玩逗樹的一大亮點便是那整面牆的豐富桌遊收藏，從入門款到燒腦策略型應有盡有。每人只需 250 元，就能在店內盡情遊玩長達六小時，CP 值極高。玩累了還能點份甜點犒賞自己，「蜜桃烏龍蛋糕」的蛋糕體帶有淡雅茶香，慕斯口感滑順，搭配微酸甜的醃漬蜜桃，清爽不膩口。這裡不僅是拍照打卡的景觀餐廳，更是一個結合美食、休閒與聚會的全方位空間，非常推薦給尋找放鬆角落的你。