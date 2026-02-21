2026台東住宿推薦！海景民宿、親子飯店、高CP值清單整理。

「台東住宿推薦」首選這篇！精選「台東海景民宿」、「台東親子飯店」與高CP值清單。計畫參加鹿野熱氣球嘉年華？大推南法風「鹿野森活」500坪大草皮民宿；想泡知本溫泉，別錯過「金聯世紀酒店」夢幻主題房。本文收錄太麻里曙光、東海岸海景房及娜路彎大酒店等優質選擇，涵蓋一泊二食、主題房與接駁服務，讓你輕鬆規劃台東慢活行程，預訂 2026 最療癒的東台灣假期！

台東住宿：台東飯店推薦