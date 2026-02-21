> 旅遊 > 2026台東住宿推薦！海景民宿、親子飯店、高CP值清單整理。

2026台東住宿推薦！海景民宿、親子飯店、高CP值清單整理。

2026-02-21 12:30文字：紫色微笑 
台東住宿推薦首選這篇！精選「台東海景民宿」、「台東親子飯店」與高CP值清單。計畫參加鹿野熱氣球嘉年華？大推南法風「鹿野森活」500坪大草皮民宿；想泡知本溫泉，別錯過「金聯世紀酒店」夢幻主題房。本文收錄太麻里曙光東海岸海景房娜路彎大酒店等優質選擇，涵蓋一泊二食、主題房與接駁服務，讓你輕鬆規劃台東慢活行程，預訂 2026 最療癒的東台灣假期！

台東住宿：台東飯店推薦

知本金聯世紀酒店全新裝修了HELLO KITTY 的房間，住後還可以把HELLO KITTY 帶回家，超級可愛的，小朋友玩的非常開心!! 在知本溫泉這一帶可說是獨樹一格哦~除此之外，酒店寬敞挑高的……
 
連假逃離不斷下雨的宜蘭，帶著老媽和四個小孩獨自搭火車尋找陽光轉換好心情。為了方便我這幫老弱婦孺活動，選擇了娜路彎大酒店，距離台東火車站和台東機場只有5分鐘車程，……
 
 台東擁有的純淨山水，一直是全台灣人心所嚮往的旅遊勝地，這次應「易飛網ezfly」邀請參加「立榮假期看見農遊新樂園 / 鹿鳴溫泉酒店自由行」套裝行程媒體踩線團活動，從台北……

台東住宿：台東民宿推薦

台東鹿野親子住宿推薦｜鹿野森活B&B：草地超大、早餐超讚，爸媽小孩都愛翻！帶小孩來台東鹿野玩？大推這間有著南法鄉村風的「鹿野森活B&B」～整整500坪的大草地，孩子可……
 
這次的花東之旅，來到油桐花坊-曙光篇入住，提供一泊三食+著名私房景點。不但享受全包的旅遊服務，到了曙光這裏之後，果然發現窗外就可以看到美麗的海岸風光，三仙台的美景……
 
出門在外，住，一向是個難解的問題，想要在荷包與品質的天平上取捨，真是難上加難啊，上回到台東，我們剛好找了這家位於離火車站不算遠的諾園民宿，平實的價格，加上寬敞的……

台東景點美食推薦

以上是紫色微台東住宿推薦文章推薦給你知道。

