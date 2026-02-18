桃園賞櫻秘境-龜山元德寶宮，下車即賞櫻，八重櫻花漫山盛放中！粉紅山城浪漫登場〜 – 小珊珊WOW好吃好玩

桃園賞櫻景點推薦！

可遠眺美景的「元德寶宮」，滿山櫻花沿著山巒綻放，粉紅山城浪漫登場！

元德寶宮｜交通資訊

宮廟位於山區，需爬坡約2公里，建議自行開車或騎車前往最為便利

直接搜尋Google地圖「元德寶宮」導航

元德寶宮｜建議行程

可將鄰近的龜山壽山巖觀音寺納入順遊行程

元德寶宮｜附停車場

元德寶宮有3座停車場，從下往上依序有第三、第二及第一停車場，櫻花樹種植範圍主要在第2停車場，建議車子可停第1或第2停車場較為方便

小編將車輛駛入「第一停車場」，由上往下欣賞櫻花(俯瞰)，能將整片粉紅花海盡收眼底，如夢似幻的震撼感

元德寶宮｜主建築

元德寶宮主建築，建於1950年，其前身為「妙極佛堂」，是台灣第一間一貫道廟宇

(資料來源：台灣好廟網)

元德寶宮居高臨下，環境清幽、視野廣闊，第2停車場兩側的八重櫻花樹已經盛開，山林染成紅色花海，彷彿人間仙境〜

八重櫻層層疊疊，與紅花白牆建築交相輝映很是好看！

元德寶宮｜八重櫻櫻花隧道

從停車場一路滿開到小斜坡上，造就了一片沿著山坡滿開的櫻花秘徑

八重櫻櫻花隧道、加上昭和櫻的點綴，粉粉嫩嫩開到滿出來了，看到櫻花盛開就有一種幸福的感覺

步道算好走，不論男女老少都可以輕鬆走完整個步道

抬頭身後隨時都是滿滿的櫻花環繞，令人駐足許久、不忍離去

步道旁也有遠景、綠意以及粉色花海，也是元德寶宮櫻花聖地的獨特之處

元德寶宮｜逍遙亭

涼亭風景真的超〜〜〜美！

可以俯瞰整個林口台地美景盡收眼底！

小編好喜歡這裡的幽靜氛圍，建議大家放慢腳步漫遊，或是在涼亭下發呆

元德寶宮｜小型兒童遊樂設施

園內還有遊戲設施可以讓小朋友盡情玩耍

櫻花與遊樂設施互相呼應的夢幻場景，非常好拍！

欣賞濃密蔽天的櫻花樹，一邊散步，一邊盡情感受春日情趣〜

接下來就一起欣賞櫻花美照吧

小珊珊碎碎念：

無法飛到日本、韓國欣賞夢幻唯美的櫻花盛開，台灣也有許多絕美賞櫻景點值得一探究竟！

元德寶宮八重櫻盛開了，聽說今年開得很美，山上的景觀也很美，可以眺望林口台地，很棒的賞櫻景點

在元德寶宮的櫻花步道上悠閒漫遊，無需長途跋涉，即可輕鬆享受賞花樂趣

元德寶宮｜景點資訊

▶地址：桃園市龜山區龍校街32巷339弄116號

▶開放時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

▶電話：03-349-4227

X提供WIFI X一成服務費 V攜帶寵物入內(繫好牽繩或坐寵物籃/推車)