這家咖啡廳在我口袋名單裡放超久。

如果你週末也想找個安靜、充滿綠意的地方發呆喝咖啡，那這裡是不錯的選擇。

隱身在三峽山林間的「好適山坡 GUHill」，是由老屋改造而成的咖啡廳，環境清幽、空氣很好，來這裡不只單純喝咖啡，也是來放慢步調。

不過要提醒大家，他們家一週只營業五、六、日這三天，想來真的要提早預約！

好適山坡位在三峽的竹崙路上，導航直接設定「好適山坡GUHill」就能抵達，山區大眾運輸較不方便，開車前往最合適。

距離三峽老街不會太遠，可以安排半日遊或一日遊行程。

📍店家資訊｜好適山坡GUHill

地址：新北市三峽區竹崙路138號

電話：0905-320585

營業時間：週五、週六、週日 11:00–19:00（每月會公休一週，詳情公告於官方 IG 、FB）

抵達這裡時，第一眼就會被這座紅磚老屋給吸引。

店家將老屋改造得非常有味道，保留了古樸的紅磚牆，配上亮眼的天空藍窗櫺，撞色美感讓整棟建築在山林間顯得特別亮眼。

屋前的院子有一大片綠油油的草皮和石板路，還有一棵巨大的老樹。

店家在樹下和廊前擺放了桌椅，如果天氣好，坐在外面真的很舒服。

店內空間溫暖明亮，大面窗戶引進自然光，搭配木質桌椅與綠色植栽，整體氛圍很放鬆。

裝潢簡約但不失格調，讓人感覺像回到老家一樣。

座位安排說明：

• 訂位皆安排室內為主

• 若當日天氣良好，可現場告知改為戶外座位

用餐時間：

• 訂位時間起算2小時

• 若後面沒有候位客人則不限制

這裡也是寵物友善店家喔！只要有牽繩或推車，毛孩也能跟著進室內。

店裡還有一隻超可愛的店狗「咪嚕」。

菜單與低消規範

每人低消一杯飲品，餐點選擇不算多，但每樣都很有特色，而且份量很實在。

店內招牌是「鍋烤鬆餅」，幾乎桌桌都有一份，真的很推薦。

草莓派對鍋烤鬆餅 這道真的要大推！鬆餅邊緣烤得酥脆，中心卻帶有蓬鬆的Q度。 上面鋪滿了新鮮草莓、奇異果和藍莓，再堆上一座浮誇的鮮奶油小山。 酸甜的水果跟熱騰騰的鬆餅完美結合，每一口都是滿滿的幸福感。 沖繩塔可飯 這一盤上桌時，豐富的配色就讓人食指大動。 使用藜麥飯加上炒過的豬絞肉，搭配大量的番茄、小黃瓜、洋蔥，上面還有一顆誘人的半熟蛋。 拌開後擠點檸檬、淋上莎莎醬，吃起來清爽開胃，還有脆脆的玉米片增加口感，鹹香夠味，飽足感滿分！ 玫瑰咖啡拿鐵 咖啡拉花精緻，上頭還綴著玫瑰花瓣，拍起照來超美。 淡淡玫瑰香氣融合咖啡香，不會太甜，口感溫潤滑順，是優雅路線的拿鐵。 7歲以上每人低消一杯飲品，我們另外還點了經典拿鐵及小朋友黑糖鮮奶。 「好適山坡」無論是老屋的氛圍、可愛的咪嚕，還是那盤令人難忘的鍋烤鬆餅，都讓人想再次造訪。 如果你也想在週末來一場療癒的山林約會，記得趕快拿起手機預約唷！

