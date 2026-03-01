一直很想來的新竹尖石賞櫻花景點「遇見嵨ㄨˇ繞」，終於安排成功了！

228連假第一天早上還在下雨，一度猶豫要不要出發，山路加上下雨，想到還會塞車就有點退縮。

不過最後還是決定衝一波，結果運氣很不錯，抵達後竟然放晴了。

只是人真的很多，怎麼拍都是人，再加上入園停車等了一個小時，當下其實有點崩潰。

但當走進櫻花林的那一刻，看著整片粉紅花海在山谷中綻放，那種感動真的無法形容。

（2026/3/1起櫻花季正式落幕，不對外開放）

2026 新竹賞櫻秘境！尖石「遇見嵨ㄨˇ繞」櫻花季全紀錄：交通停車、最新花況、入園清潔費分享！

遇見嵨ㄨˇ繞位在新竹縣尖石鄉玉峰村，沿著竹60-1縣道往玉峰方向行駛，大約2.1公里處，就能看到櫻花林指標。

📍交通方式與入園資訊：

• 建議自行開車前往

山路蜿蜒，部分路段較窄，假日車流量大，下午容易起霧，建議早點出門。

導航直接設定「遇見嵨ㄨˇ繞」即可抵達。

📍入園資訊：

• 以人頭計費：$100／人

• 入口處收費後才可進入停車場

• 開放時間：08:00–17:00

📍景點資訊｜遇見嵨ㄨˇ繞

• 住址：新竹縣尖石鄉玉峰村宇老1鄰9號

• 電話：0905-190895

特別提醒： 「請勿由露營區方向進入」 櫻花林並不在營區內，露營區是住宿旅客專屬空間，營區大門禁止進入，請大家一定要配合。

一走進櫻花林，真的會被那一整排粉紅色震撼到。

整片山坡沿著道路兩側種滿櫻花樹，花況盛開時像一條粉紅色隧道，抬頭是滿滿櫻花，遠方是山巒與藍天，視覺層次很漂亮。

我們當天大約下午一點抵達，結果光排隊等入園停車就花了將近一小時，連假真的人潮爆滿，想拍空景真的很難。

這裡其實是一處露營區，但園主種植了大片櫻花林，櫻花季期間特別開放入園賞花。

今年是2/17開放入園，可惜官方也公告3/1起櫻花季正式落幕，櫻花林不再對外開放，今年無緣的，只能期待明年了。

園區動線算簡單，沿著坡道慢慢往上走即可。

部分路段有點坡度，但整體不算難走，地面是柏油與水泥路混合，推嬰兒車也可以。

連假來，真的被「賞櫻大軍」震撼到了！

除了等待入園停車就等了一個小時，入園後，真的是「怎麼拍都是人」。

不管是想拍獨照還是想拍空景，都需要一點攝影技巧跟耐力。

這裡還有厲害的「背景」。

不同於市區平地的櫻花，這裡背靠翠綠的山巒，前方是深邃的山谷，粉紅花瓣配上遠方的山色與藍天，隨便一拍都是風景明信片。

遇見嵨繞的櫻花林，不是那種大型觀光化櫻花景點，而是一種山林裡的期間限定浪漫。

雖然今年櫻花季將於3/1正式落幕，櫻花林不再對外開放，但如果你也把它放在口袋名單裡，那就等明年吧。

這次的「遇見嵨ㄨˇ繞」快閃賞櫻雖然人多、路遠、還要等待，但能在放晴的天氣下看到這麼壯觀的櫻花，真的覺得很幸運。

如果你也是喜歡大自然、不怕山路彎彎的朋友，明年櫻花季，我們山上見！

