深坑老街美食「豆腐娘豆腐店」豆腐五吃含白斬放山雞只要680元！加碼老街排隊必買芭樂嬌七里香！

⚠️注意事項說明：
每個人對旅遊、景點或餐飲的體驗與感受都不同，文章僅為個人經驗分享，歡迎大家參考後自行評估是否前往。
建議出發前多查詢資訊，確保用餐或是行程更順利愉快！
說到台北近郊散策，深坑老街絕對是我的口袋名單前幾名！
除了古色古香的紅磚建築，最吸引人的當然就是各式各樣的豆腐料理啦！
每次只要想吃臭豆腐，或是突然想念那一串香噴噴的七里香，就會忍不住往深坑跑。
這次要跟大家分享的是老街上的「豆腐娘豆腐店」，我們點了豆腐五吃包含白斬放山雞只要680元！
深坑老街交通方式：
•開車： 導航直接設定「深坑老街」，建議可以停在老街入口處的「深坑公有立體停車場」或周邊的私人收費停車場，走過來都很近。
•公車： 從台北市區搭乘660、912、666或795（台灣好行木柵平溪線）至「深坑站」下車，步行約3-5分鐘即可抵達老街入口。
走近豆腐娘，第一眼就會被門口整排紅燈籠吸引，很有傳統老街的氛圍。
門口兩側貼滿照片菜單，從臭豆腐、豆腐羹到各種熱炒通通有，光看照片就開始餓。
📍店家資訊｜豆腐娘豆腐店
•地址： 新北市深坑區深坑街112號
•電話： 02-2662-1583
•營業時間： 10:00–19:30
這裡的點餐方式很多樣，可以單點，但我個人強烈推薦他們的「招牌組合餐」！
像我們這次點的「豆腐五吃」只要$680元，裡面包含了：
1. 炸臭豆腐
2. 豆腐羹
3. 桂竹筍
4. 腸旺臭豆腐
5. 白斬放山雞
這份量 3-4 個人吃都沒問題，平均下來一個人才一百多塊，在觀光景區這價格真的很佛心！
炸臭豆腐
外皮炸得酥脆，裡面卻還是保有濕潤口感。
咬下去那一瞬間，香氣整個衝出來，但不會過度嗆鼻，搭配泡菜一起吃，酸甜解膩，很涮嘴。
豆腐羹
湯頭帶點勾芡滑順感，裡面配料不少，有豆腐、蔬菜、菇類等，整體味道溫潤順口，很有古早味。
腸旺臭豆腐
這一鍋是下飯神器！臭豆腐吸飽了麻辣湯底，配上軟Q的大腸和滑嫩的鴨血，熱氣騰騰地端上桌，雖然有點辣度但非常過癮。
桂竹筍
清爽解膩角色。竹筍口感脆嫩，簡單調味就很好吃，剛好平衡前面幾道重口味料理。
白斬放山雞
雞肉肉質扎實不柴，帶點Q度，沾點醬油就很夠味。以套餐價格來說，這道真的有加分。
同場加映：沒吃過「芭樂嬌七里香」別說你來過深坑老街！
這攤真的沒在開玩笑，每次來都在排隊，你看那烤架上一整排排整齊、肥美的雞屁股，烤到外皮焦香酥脆、油脂香氣噴發。
咬下去完全沒有腥味，外酥內嫩，撒上胡椒粉及辣粉超級唰嘴，真的是老街最強散步美食！
豆腐娘豆腐店算是深坑老街裡，價格合理又能一次吃到多種豆腐料理的選擇。
如果是第一次來深坑，不知道該怎麼點，直接選組合餐其實很方便。
吃完熱騰騰臭豆腐，再去排隊買七里香，慢慢逛老街，這種簡單的小旅行真的很療癒。
下次嘴饞想吃臭豆腐，不用跑太遠，深坑走一趟就對了。
