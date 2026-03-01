深坑老街美食「豆腐娘豆腐店」豆腐五吃含白斬放山雞只要680元！加碼老街排隊必買芭樂嬌七里香！

說到台北近郊散策，深坑老街絕對是我的口袋名單前幾名！

除了古色古香的紅磚建築，最吸引人的當然就是各式各樣的豆腐料理啦！

每次只要想吃臭豆腐，或是突然想念那一串香噴噴的七里香，就會忍不住往深坑跑。

這次要跟大家分享的是老街上的「豆腐娘豆腐店」，我們點了豆腐五吃包含白斬放山雞只要680元！

深坑老街交通方式：

•開車： 導航直接設定「深坑老街」，建議可以停在老街入口處的「深坑公有立體停車場」或周邊的私人收費停車場，走過來都很近。

•公車： 從台北市區搭乘660、912、666或795（台灣好行木柵平溪線）至「深坑站」下車，步行約3-5分鐘即可抵達老街入口。

走近豆腐娘，第一眼就會被門口整排紅燈籠吸引，很有傳統老街的氛圍。

門口兩側貼滿照片菜單，從臭豆腐、豆腐羹到各種熱炒通通有，光看照片就開始餓。

📍店家資訊｜豆腐娘豆腐店

•地址： 新北市深坑區深坑街112號

•電話： 02-2662-1583

•營業時間： 10:00–19:30

這裡的點餐方式很多樣，可以單點，但我個人強烈推薦他們的「招牌組合餐」！

像我們這次點的「豆腐五吃」只要$680元，裡面包含了：

1. 炸臭豆腐

2. 豆腐羹

3. 桂竹筍

4. 腸旺臭豆腐

5. 白斬放山雞

這份量 3-4 個人吃都沒問題，平均下來一個人才一百多塊，在觀光景區這價格真的很佛心！

炸臭豆腐

外皮炸得酥脆，裡面卻還是保有濕潤口感。

咬下去那一瞬間，香氣整個衝出來，但不會過度嗆鼻，搭配泡菜一起吃，酸甜解膩，很涮嘴。

豆腐羹

湯頭帶點勾芡滑順感，裡面配料不少，有豆腐、蔬菜、菇類等，整體味道溫潤順口，很有古早味。

腸旺臭豆腐

這一鍋是下飯神器！臭豆腐吸飽了麻辣湯底，配上軟Q的大腸和滑嫩的鴨血，熱氣騰騰地端上桌，雖然有點辣度但非常過癮。

桂竹筍

清爽解膩角色。竹筍口感脆嫩，簡單調味就很好吃，剛好平衡前面幾道重口味料理。

白斬放山雞

雞肉肉質扎實不柴，帶點Q度，沾點醬油就很夠味。以套餐價格來說，這道真的有加分。

同場加映：沒吃過「芭樂嬌七里香」別說你來過深坑老街！

這攤真的沒在開玩笑，每次來都在排隊，你看那烤架上一整排排整齊、肥美的雞屁股，烤到外皮焦香酥脆、油脂香氣噴發。

咬下去完全沒有腥味，外酥內嫩，撒上胡椒粉及辣粉超級唰嘴，真的是老街最強散步美食！

豆腐娘豆腐店算是深坑老街裡，價格合理又能一次吃到多種豆腐料理的選擇。

如果是第一次來深坑，不知道該怎麼點，直接選組合餐其實很方便。

吃完熱騰騰臭豆腐，再去排隊買七里香，慢慢逛老街，這種簡單的小旅行真的很療癒。

下次嘴饞想吃臭豆腐，不用跑太遠，深坑走一趟就對了。







































































































