忙碌的生活，假日就想找個地方躲進大自然裡「森」呼吸！

一直想造訪桃園復興的「小烏來天空步道」，近日終於成行。

這才驚喜發現，原來步道就座落在「小烏來風景特定區」內，而我私藏已久的宇內溪戲水區也在這裡。

這裡不僅有全台聞名的透明天空步道，最近更升級了溫泉戲水區！

無論是想挑戰勇氣高度、戲水消暑、泡溫泉，還是想在山林間拍出充滿仙氣的質感美照，來這裡絕對不會失望。

小烏來風景特定區：小烏來天空步道賞瀑布、宇內溪溫泉戲水區免費泡湯，交通門票全攻略!

小烏來風景區位在桃園市復興區，隱身在山巒與溪谷之間，園區沿著宇內溪而建，四周被綠意山林包圍。

比起熱鬧市區景點，這裡多了份清幽與自然感。

園區內動線規劃清楚，主要景點都集中在步道沿線，搭配「水岸綠廊步道」串連起來，走起來順順的，不太需要爬陡坡。

木棧道與無障礙坡道設計，對長輩、小朋友都算友善。

📍 小烏來風景特定區交通資訊：

🚗 自行開車

導航設定「小烏來風景區」即可抵達。園區附設停車場，約40個車位，假日建議提早抵達。

🚌 大眾運輸

• 於大溪搭乘桃園客運5105線，於小烏來站下車

• 或搭乘台灣好行小烏來線（假日行駛）

地址：桃園市復興區義盛里下宇內1鄰4-6號

電話：03-3821835

開放時間：08:00–17:00（週二休園）



📍 小烏來風景特定區門票資訊

• 全票50元

• 優待票30元

• 團體票40元（40 人以上）

以這樣的票價來說，可以走天空步道、看瀑布、逛步道、泡溫泉，其實CP值蠻高的。

水岸綠廊步道沿著宇內溪而建，全長約541公尺，這條步道簡直是懶人福音，全程是無障礙的平緩木棧道，沿著溪畔而建。

一邊走，耳邊就是潺潺的流水聲，溪谷吹來的微風特別涼爽，真的是天然冷氣！

小烏來天空步道：挑戰你的強心臟

這絕對是小烏來的靈魂！這座延伸出去的玻璃橋就蓋在小烏來瀑布上方。

站在距離瀑布底70公尺高的透明強化玻璃上，腳下就是奔騰的瀑布源頭，那種「凌空行走」的刺激感，真的會讓人腿軟一下下，但眼前的山景視野真的無敵！

要注意的是除了週二沒有開放外，每天中午12:00–13:00也暫停開放喔！

風動石：大自然的頑強奇蹟

在天空步道旁邊，你會看到一顆巨大的石頭。

這顆「風動石」可是大有來頭，雖然經歷過風災襲擊而倒下，但它依然穩穩地待在原地，沒有被大水沖走，壯觀的身影成了遊客必拍的奇景。

天空繩橋

位於小烏來瀑布上方（天空步道旁），全長70公尺、高50公尺，為全國最長繩橋之一！

橫跨在溪谷上的繩橋，左右搖晃的感覺更有山林探險的氛圍。

天空繩橋跟小烏來天空步道一樣需要憑門票才能進入。

穿過天空繩橋後，雖然很想順著指標去朝聖龍鳳瀑布，但為了在五點前趕到「宇內溪溫泉戲水區」享受溫泉，這次只能先忍痛Pass，我們就沿著和平橋往回走了。

雖然留下一點點遺憾，但這就是旅行最真實的樣子呀！

全新亮點：宇內溪溫泉戲水區

以前大家來小烏來主要是看瀑布，現在多了更多樂趣！

園區內的「宇內溪溫泉戲水區」已在2025年正式營運。這裡的泉質是超讚的碳氫鈉泉，透明無色，泡完之後皮膚摸起來滑溜溜的。

宇內溪戲水區部分僅夏季期間開放，6月、9月每週六、日開放，7月、8月每天開放(週二休園，不開放)。

在山林裡走完步道、出汗後，來這裡泡泡溫泉、玩玩水，疲勞感瞬間全消，真的是最療癒的結尾。

原本來小烏來多半是走步道、看瀑布，現在多了溫泉戲水的選擇，整體行程更完整，也更適合安排半日以上慢慢玩。

走累了、想吃東西的話，園區內也有販賣香腸的攤位及餐廳等選擇。

小烏來風景區不僅可以在高空玻璃步道上挑戰膽量，也可以在溪邊放空聽水聲；可以健行流汗，也可以泡溫泉放鬆。

整體動線不會太累，又能走進真正的山林裡。

如果你也想找一個不需要跑太遠、卻能遠離城市喧囂的地方，小烏來風景特定區會是很不錯的選擇。

下個假日，不妨安排一趟桃園復興小旅行，來這裡走一圈，也許你會比想像中更喜歡這片山林！

