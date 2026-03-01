苗栗市區美食「水上人家」在地人必吃水晶餃! 最新菜單、營業時間，獨特炸鴨血湯!

說到苗栗市，很多人腦中第一個浮現的就是那Ｑ彈誘人的水晶餃！

苗栗市區有好幾家知名的水晶餃老店，但有個共同特色就是：太晚來就吃不到！ 大多數店都在中午就打完收工。

那天我們去苗栗本來想吃另一家口袋名單，結果已經休息了（殘念），還好發現還有這間同樣也是人氣老店的「水上人家」還開著！

雖然店面小小一間，但生意也是好到不行，稍微排隊等了一下才順利入座。

水上人家位在天雲街，這區算是苗栗市區傳統小吃的聚集地，有好幾家水晶餃店家。

小小一間店面，外觀樸實低調，但生意很不錯。我們到的時候還小等了一下，不過翻桌速度滿快，很快就順利入座。

📍店家資訊｜水上人家

地址：苗栗市天雲街3號

電話：037-336305

營業時間：06:30–13:00（賣完可能提早收）

店面不大，就是那種傳統台式小吃店的感覺。這種店，吃的不是裝潢，是味道。

牆上掛著菜單，內用或外帶都是排隊點餐。

水上人家提供的品項很簡單，都是苗栗常見的傳統小吃，主打水晶餃、炒麵、炒米粉，還有各式湯品（粉腸、豬頭肉等）。

價格都很親民，都是銅板價且份量給得很有誠意。

炒麵 30元（小） / 炒麵+炒米粉 30元（小）

如果你跟我一樣有選擇障礙，點「炒麵加米粉」就對了！

炒麵和炒米粉上桌時是沒有加醬的，味道偏清淡，桌上有甜辣醬跟韭菜醬油，可以自己依喜好添加。

加上甜辣醬後整個香氣出來，韭菜醬油則是畫龍點睛，鹹香味更明顯。

超誘人的韭菜醬油，喜歡這味道的一定要加好加滿。

水晶餃（乾）

水晶餃外皮Q彈，內餡紮實。

乾的水晶餃簡單淋上油蔥，再自己加甜辣醬及韭菜醬油，口感軟Q中帶嚼勁。

炸鴨血湯

這碗真的很特別。一般鴨血都是滑嫩口感，但這裡的鴨血是「炸過」的。

外型不規則，因為先炸再入湯，所以口感比較硬實、有嚼感，不是那種入口即化的類型。

湯頭裡還加了九層塔，整個香氣被提起來，喝起來很順口。

我們另外還點了鴨肉丸（乾）、粉腸湯、豬頭肉等，兩大兩小這餐吃得很飽足。

水上人家不是那種網美打卡店，而是很純粹的在地小吃店。

價格平實、份量實在、味道耐吃，再加上苗栗水晶餃本身就有地域特色，來到苗栗可以來吃吃看。

