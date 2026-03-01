又到了一年一度被櫻花包圍的季節！

說到台灣賞櫻，很多人都會先想到武陵農場、司馬庫斯、阿里山、拉拉山等，但其實在南投信義「草坪頭玉山觀光茶園」也有滿滿的櫻花可以賞。

如果你也喜歡那種有山景、有茶園，還能坐在茶園裡李花樹下吃火鍋的慢活感，那很推薦來草坪頭賞櫻花。

今年的草坪頭也很美！而且不只有櫻花，連李花也白成一片雪，趕快趁著花季衝一波！

2026草坪頭櫻花季攻略：南投信義賞櫻秘境！冠鈺園茶園小火鍋、交通資訊、花期全收錄！

2026草坪頭櫻花季：

今年的花季從1/31一直持續到3/1，這裡最厲害的地方在於園區內種了約4,000棵櫻花樹，品種超豐富！

從艷紅的山櫻花、粉嫩的河津櫻，到飽滿的八重櫻、富士櫻和吉野櫻等，接力綻放。

除了櫻花，還能看到潔白如雪的李花、嬌豔的桃花同時盛開，粉紅、雪白、桃紅交錯在山谷間，隨便一個角度拍起來都像明信片。

入園清潔費：每人50元。

停車費：每台車100元。

開放時間：08:00 - 16:00

草坪頭位在南投縣信義鄉同富村，屬於玉山山脈一帶的山區聚落，海拔約1,200公尺左右。

這裡原本就是茶園與果園聚落，放眼望去是層層山景與藍天白雲，春天一到，整片山頭被櫻花、李花、桃花點綴得超級夢幻，完全就是山城版的粉紅仙境。

📍地址：南投縣信義鄉同富村太平巷一帶（導航可直接搜尋「草坪頭櫻花季」或「草坪頭玉山觀光茶園」）

草坪頭交通方式：

自行開車

國道3號 → 下名間或竹山交流道 → 接台16線往水里方向 → 再接台21線往信義 → 依指標前往草坪頭。

大眾運輸

可先搭火車水里站，再轉搭南投客運往信義方向，於「草坪頭」下車。

漫步在草坪頭園區，沿途攤販林立，滿滿的在地蔬果與農產品讓人目不暇給。

看著遊客們人手一袋、大包小包滿載而歸的樣子，這副豐收的景象真的很有趣，也充滿了生活感。

14號停車場旁的「明生茶園」李花步道向來是草坪頭的朝聖地，可惜我們造訪時，花期已近尾聲，無緣見到它最盛放的模樣。

滿山的綠茶園配上盛開的櫻花，這色調真的太美了！

粉粉綠綠交錯在一起，空氣裡還有淡淡的茶香跟花香，整個人都被療癒到了。

很喜歡茶園跟櫻花交織的畫面，一個沉穩、一個浪漫。

看著粉色花瓣掉落在綠色茶樹上，這種撞色美感，真的只有現場看過才知道有多夢幻！

被這片粉紅櫻花包圍真的太幸福了！盛開的樣子好療癒，感覺日常的壓力瞬間都消失了。

強烈推薦喜歡李花的朋友，一定要來1號停車場的「白色田園」，那一整片雪白盛開的樣子真的浪漫到不行。

我們來的時候正值盛開，唯一美中不足的是，樹下停了不少車，有點小可惜。

來到草坪頭，不能不提超人氣的「草坪頭冠鈺園小火鍋」。

這裡最特別的不是豪華裝潢，而是可以坐在茶園裡李子樹下吃火鍋！

草坪頭冠鈺園小火鍋資訊：

•電話：0921-012-100

•地址：南投縣信義鄉同富村太平巷107-2號

•營業時間：1/1～3/31（櫻花季期間）10:00～17:00

冠鈺園本業是製茶，小火鍋算是副業。但因為自家種植蔬果、環境清幽，加上賞花期間限定營業，反而成為每年花季的一大亮點。

⚠️僅櫻花季期間營業，想吃真的要把握時間！

我們這次點了招牌的犀利鍋、燒酒豬肉鍋及白露脆筍鍋。

使用自家出產的蔬果，蔬菜盤新鮮又繽紛，搭配簡單卻溫暖的湯底，很有鄉村人情味。

坐在李花樹下，微風吹過，幾片花瓣像雪一樣飄落真的有點浪漫。

桌上冒著熱騰騰的白煙，四周是翠綠的茶園和遠方的山景，那人感覺有種「仙境餐桌」的味道。

今年第一次來到南投信義草坪頭賞櫻花感覺相當不錯，這裡少了都市的喧囂，多了山林的寧靜。

不管是單純想賞花、還是想拍網美照，或是帶長輩來走走，這裡都非常適合。

尤其是坐在茶園裡一邊賞花、一邊吃火鍋的愜意感，真的是最美好暖心的回憶了。

