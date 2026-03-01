說到「台灣百岳」，很多人第一個反應就是：是不是很難？是不是要重裝？是不是要爬很久？

但其實，有一座台灣百岳非常親民，幾乎可以說是入門款中的入門款，那就是位在合歡山的「石門山步道」。

石門山海拔3,237公尺，是台灣百岳之一，卻同時被稱為「最簡單的百岳」。

步道全長約784公尺，單程大約30分鐘就能登頂，雖然路程短、難度低，但沿途及山頂的風景可是一點都沒有打折。

2026合歡山景點「石門山步道」最親民的台灣百岳! 30分鐘登頂、交通、停車位、登山口資訊懶人包!

石門山位於南投縣仁愛鄉合歡山區，登山口就在省道台十四甲線33.5公里處的路旁。

也就是說開車經過，可能一不小心就錯過了。

南投清境旅行第二天，吃完午餐後我們決定衝一波石門山。車子停好後，我們還傻傻地往松雪樓方向走，以為登山口在那附近。

結果走了一段才發現，登山口根本就在大馬路旁邊。

📍石門山交通方式：

前往石門山最方便的方式是自行開車，導航可直接設定「石門山」，登山口就在台14甲線旁，旁邊有停車空間，不過只有少少幾個車位。

可以跟我們一樣將車子停放在合歡山停車場或是松雪樓，但需要步行一段路。

如果搭乘大眾運輸，可以搭乘“ 南投客運 6658A”（清境-武嶺-合歡山） ，每日有班次往返清境國民賓館與合歡山，於「石門山」站下車。

班次會比較少，需要提前查好時刻表，或提早預約車位以取得優先權。

當天天氣超級給力，陽光燦爛到不行，藍天白雲配上整片翠綠山坡，隨便拍都是明信片等級的畫面。

石門山步道大都是石階與土石混合路面，坡度不算陡，大部分人都能輕鬆完成。

雖然太陽很大、陽光燦爛，但山上風也不小。

曬的時候會覺得熱，風一吹又瞬間降溫，那種高山氣候真的很明顯，建議一定要帶件薄外套，就算是夏天也一樣。

步道沿途視野幾乎都是開闊的，沒有太多遮蔭，但正因如此，風景幾乎是360度無死角。

走了大約半小時，我們就站在石門山山頂，那一刻其實有點不可思議，這麼輕鬆，就登上一座百岳？

山頂視野非常好，可以看到連綿山巒一路延伸，天空藍得不像話。雖然只是短短的登山行程，但站在 3,000 公尺以上的高度，心情真的會不一樣。

沒有太重的負擔，卻有滿滿的成就感。

石門山之所以這麼受歡迎，就是因為它：距離短、難度低、海拔高、風景好，是非常適合登山新手、親子家庭，甚至是想體驗百岳卻不想太累的人。

但還是提醒大家，高山環境變化快，就算路程短，也不要輕忽保暖、防曬與補水。

這趟 石門山 是旅行印象很深的一站，它不像需要重裝的高山那樣辛苦，也不像平地步道那樣平凡。

它可以讓你感受到高山的壯闊，卻又不至於氣喘吁吁。

如果你來清境、來合歡山旅行，時間允許的話，真的很推薦安排石門山，短短30分鐘，就能收穫一座百岳的風景。

⚠️注意事項說明：

每個人對旅遊、景點或餐飲的體驗與感受都不同，文章僅為個人經驗分享，歡迎大家參考後自行評估是否前往。

