免開車玩宜蘭！「台灣好行冬山河線 輕奢好行套票」傳藝中心、村却酒店早午餐質感一日遊。

不用開車也可以宜蘭一日遊?！想輕鬆玩宜蘭卻不想舟車勞頓？台灣好行巴士冬山河線推出「台灣好行冬山河線｜輕奢好行套票」，包含宜蘭台灣好行公車乘車券 + (村却酒店早午餐Buffet+星空酒吧抵用券 )+( 國立傳藝中心門票+酸甜滋味抵用券+體驗抵用券) + 冬山好行伴手禮。本套票專為無車族設計，一站式解決交通、餐飲、景點門票及伴手禮需求。一早先享用村却酒店的早午餐出發，再搭乘台灣好行巴士到傳藝中心搭配懷舊又有趣的手作體驗，最後兌換伴手禮賦歸。一起來宜蘭玩，享受一趟充滿宜蘭特色的質感之旅吧！

輕奢好行套票這裏買：台灣好行冬山河線-輕奢好行套票

台灣好行冬山河線｜輕奢好行套票套票內容介紹

這份套票很精采，內含商品：

宜蘭台灣好行公車乘車券乙張 x 1

+ 村却酒店早午餐Buffet+星空酒吧抵用券200 x 1

+ 國立傳藝中心門票+酸甜滋味抵用券+體驗抵用券 x 1

+ 冬山好行伴手禮 x 1

【品項說明】

◎TWD 1,550元/張，本優惠套票購買至2026/04/30止，使用期限至2026/05/30止。

◎ 費用包含：

– 宜蘭台灣好行公車乘車券乙張。

– 村却國際溫泉酒店明廚百匯早午餐Buffet乙份&星空酒吧200元抵用券(需預約)。

– 國立傳統藝術中心門票乙張(含酸甜之味兌換券/DIY 150元抵用卷)。

– 雙線好行伴手禮(3擇一)：

1.葉家香辣椒文創館-仙貝米菓禮袋(礁溪店/羅東店)。

2.三合餅鋪-蔬食燒餅8入禮盒(礁溪轉運站店/羅東轉運站店)。

3.青木工坊-拼風景磁鐵或微風景鑰匙圈。

◎ 費用不包含：其他個人消費。

【店家資訊】

◎村却國際溫泉酒店

早午餐營業時間：06:30-14:00 (需預約)

電話：03-9057988

地址：宜蘭縣羅東鎮站東路190號

◎國立傳統藝術中心

營業時間：09:00~18:00

電話：03-9508859

地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段201號

◎葉家香世界辣椒文創館 礁溪店

營業時間：10:00~22:00

電話：03-9882639

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段61號

◎葉家香世界辣椒文創館 羅東店

營業時間：08:00-17:00

門市電話：03-9573789

門市地址：宜蘭縣羅東鎮中正北路101號

◎三合餅鋪 礁溪轉運站門市

營業時間：09:00-20:00

門市電話：03-9883058

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段17號

◎三合餅鋪 羅東轉運站門市

營業時間：10:00-21:00

門市電話：03-9508988

地址：宜蘭縣羅東鎮羅榮路2號

◎青木工坊 傳藝門市

營業時間：09:00-18:00

門市電話：0975093468

地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段201號 傳習所3館

【貼心叮嚀】

◎ 本優惠不得轉換其他商品或兌換現金。

◎ 本優惠適用於會員家數有新增或減少之情形，若有任何異動，將會公佈於本網站。

◎ 其他使用說明或注意事項應以套票內容為主。

【取消政策】

◎ 未兌換或使用之電子憑證，可辦理全額退費。

◎ 套票若部分使用後不可辦退。

台灣好行冬山河線｜行駛路線說明

台灣好行冬山河線（路線編號：綠21）

主要往返於羅東運動公園與國立傳統藝術中心之間，串聯了羅東與五結的主要景點、火車站及轉運站。

路線的沿線停靠站點

沿線停靠站點（去程：羅東運動公園 → 傳藝中心）

羅東運動公園 北城公園 (觀天下) 羅東運動公園自行車道 (羅東高中) 羅東夜市 (公正國小) 羅東林業文化園區 (羅東林場) 羅東後火車站 羅東轉運站 慈濟精舍 五結市中心 冬山河親水公園 青仔地 利澤老街 新水休閒養殖漁業示範區 國立傳統藝術中心 (終點站)

台灣好行冬山河線｜套票如何使用

台灣好行冬山河線｜輕奢好行套票中的台灣好行車票要在羅東轉運站兌換

到了首都客運後，將手中的QR碼交由櫃台人員處理，就會拿到台灣好行的車票了



車站裏的候車處標示的很清楚

台灣好行冬山河線｜觀光公車

台灣好行的公車有二種，這種是大型巴士

將一日券車票秀出給司機看就可以上車了

內部就和一般的公車沒什麼差異，如果有帶行李的朋友，轉運站內也有行李箱置物櫃，可以好好利用

就可以一身輕裝暢遊宜蘭了

另外也有這種中小型的公車，會依時段的不同而安排

台灣好行冬山河線｜村卻酒店早午餐 ( 輕奢好行套票)

台灣好行冬山河線輕奢好行套票中包含了很受歡迎的村却國際溫泉酒店明廚百匯早午餐Buffet

村却國際溫泉酒店離羅東轉運站大約步行10分左右即可抵達

明廚百匯早午餐的菜色豐富，包含了早餐及午餐的菜色，連啤酒和冰淇淋都有哦 ( 開車不喝酒、未成年請勿飲酒)

中、西式的早餐，菜色多元，吃飽喝足才有動力玩遍宜蘭啊

台灣好行冬山河線｜國立傳統藝術中心 ( 輕奢好行套票)

國立傳統藝術中心簡稱傳藝中心，是台灣保存、傳承及推廣傳統藝術的重要基地

園區內提供多樣化的展覽、表演藝術、手作體驗及傳統小吃與工藝品店，不論大人小孩都可以玩的很開心

而且因為園區廣闊，來這裏至少得玩上大半天呢

和服務人員核對QR 碼後，就可以拿到(含酸甜之味兌換券/DIY 150元抵用卷)

園區還很細心的規畫幾個必玩必吃的景點呢

傳藝中心真的人氣很旺，不論平、假日都有很多觀光客，這裏也是全宜蘭統計旅遊人口最多的地點之一

園區的每個屋舍裏都有不同的精采等待旅人探索，像是青木工坊裏有很多令人驚艷的木製工藝品

文昌祠旁的廟門廣場也會安排精采表演

這裏曾是名噪一時的網紅拍照打卡區哦

很多傳統工藝的傳承真的不多見了，但來傳藝中心通通都看的到

另外，也可以搭乘游湖觀光小艇，用不同的方式來欣賞傳藝之美

2026宜蘭傳藝園區駐園大戲「齊天大聖嬉遊記」，開演之前，演員會環繞園區一周，再至臨水劇場表演

每天會有二場表演，有到此一遊的朋友千萬不能錯過

這可是將一整座清代舉人的宅第拆解再運至傳藝中心內重新組裝而成

非常有看頭哦

走累了，可以到食光走廊用餐區休息一下，剛好可以利用套票中內含的酸甜之味兌換券

一捲糖蔥+ 一杯金桔，很棒的點心~~~

台灣好行冬山河線｜三合燒餅伴手禮( 輕奢好行套票)

青木工坊-拼風景磁鐵或微風景鑰匙圈，這個小禮物非常可愛令人愛不釋手!!! 很有紀念價值

位於羅東轉運站裏的三合餅鋪

蔬食燒餅8入禮盒

這可是宜蘭人人皆知的好吃伴手禮哦，超香超涮嘴

台灣好行冬山河線｜景點介紹

冬山河親水公園站



冬山河是著名的親水遊憩河道，沿岸設有親水公園、生態綠舟等景點，每年的國際童玩節、龍舟賽等活動，更是宜蘭年度的指標性活動

到達公園後，附近有腳踏車可以租，騎著單車沿著河道慢慢騎，非常愜意哦

附近的冬山河生態綠舟公園及瓜棚造型的冬山火車站人氣也很高，是熱門的生態旅遊與親子觀光景點

偷偷告訴大家，這裏已經開挖出溫泉了，未來會成為新的亮點哦

羅東夜市(公正國小站)

羅東夜市也曾入選全國十大夜市之一，是很多人來宜蘭後必逛的景點

這裏美食、購物都非常方便，白天逛景點 、晚上逛夜市，旅遊更盡興，這二家羊肉湯可是人氣超旺的美食哦

這裏的美食不少，但唯獨國宴級的肉羹番白天才吃的到哦

羅東林業文化園區 (羅東林場站)

羅東林業文化園區位於宜蘭縣羅東鎮，前身為日治時期的羅東出張所及貯木池，為免費入園的休閒教育文化園區



園區佔地約16公頃，結合了林業歷史、生態觀察與休閒功能