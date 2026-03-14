出國旅行必備藍旅全套組！專屬頸枕收納盒防髒，輕裝搭機超實用。

「Travel Blue 旅行 ALL IN ONE 組」內含經典頸枕、舒眠配件、親膚斜背包與專屬收納手提箱，一次解決長途旅行的疲勞與收納痛點。

準備出國旅遊或面臨長途車程時，如何兼顧舒適度與行李空間總是令人苦惱。備受旅客推崇的「Travel Blue 旅行 ALL IN ONE 組」，將旅行中最實用的配件完美整合。這套被譽為豪華升級版的組合，不僅包含了品牌最經典的舒適頸枕，更貼心加入了阻絕噪音與光線的舒眠套組、日常出遊極為實用的親膚烤漆斜背包，以及能將上述配件完美歸位的專屬頸枕收納盒與旅行手提箱。多層次的收納設計不僅讓視覺保持簡潔乾淨，更徹底解決了傳統頸枕暴露在外容易沾染髒污的困擾。無論是出國搭機、國內輕旅行或是日常車內休憩，皆能隨時隨地享受最高品質的放鬆體驗。

專屬收納手提箱，固定拉桿超便利

這套豪華組合中最具巧思的核心亮點，莫過於兼具時尚外觀與強大保護力的「旅行手提箱」。硬挺的材質不僅具備防刮耐磨的優異特性，更將旅行頸枕、親膚斜背包與各式舒眠配件完美收納於一體，徹底釋放寶貴的行李箱空間。頂部設計了極具質感且方便提拿的舒適握把，側邊更貼心配置了高彈力的固定束帶。在機場辦理報到手續或於車站移動時，旅客能輕鬆將整個手提箱穩固地套掛於行李箱拉桿上，不僅大幅減輕了雙手的負擔，更不用擔心隨身配件在匆忙的旅途中不慎滑落遺失。

硬殼頸枕收納盒，防塵防髒好安心

許多旅客在攜帶傳統飛機頸枕時，常面臨只能裸露懸掛於背包外側、容易沾染灰塵與髒污的衛生疑慮。組合內特別附贈了專屬的灰色「頸枕收納盒」，其堅固的硬盒外觀能有效防止擠壓塌陷，讓頸枕在不使用時能獲得最完善的保護。這款收納盒不僅能完美容納體積蓬鬆的頸枕，就連隨附的眼罩與耳塞等小型舒眠配件也能一併妥善放入。將收納盒整齊地掛置於包款或手提箱上，不僅視覺上顯得更加簡潔俐落，更能確保貼身使用的寢具始終保持在最乾淨衛生的狀態，讓每一趟旅程都安心無虞。

寧靜頸枕超好眠，舒眠套組隔干擾

在長途飛行或跨縣市的漫長車程中，優質的睡眠是保持充沛體力的關鍵。只要輕拉手提箱拉鍊，便能迅速取出品牌最引以為傲的「寧靜頸枕」。其極具支撐力與包覆性的設計，能有效釋放頸部壓力，為疲憊的旅人提供最舒適的倚靠。搭配套組內隨附的專業舒眠眼罩與靜音耳塞，能瞬間隔絕機艙內的刺眼光線與引擎噪音，打造出宛如私人頭等艙般的專屬靜謐空間。無論是身處喧囂的交通工具上，或是於車內進行短暫休憩，這套零死角的舒眠裝備皆能讓人迅速進入深層熟睡狀態。

親膚烤漆斜背包，日常出遊極百搭

除了專注於旅途中的睡眠品質，這組套組更兼顧了抵達目的地後的隨身收納需求。組合內包含了一款設計極簡俐落的黑色「親膚烤漆斜背包」。這款包件雖然體積輕巧，卻擁有極佳的收納空間與分類夾層，能輕鬆放入護照、手機、錢包與各式隨身小物。其極具質感的親膚烤漆材質觸感極佳，低調內斂的黑色系更具備了極高的穿搭百搭性。無論是出國漫步於異國街道、國內 4 天 3 夜的深度輕旅行，甚至是平時週末的日常外出，皆能展現出時尚且實用的絕佳機能。

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