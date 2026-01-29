香港M+博物館西九龍打卡，絕美清水模建築，圓方商場陸橋直達攻略。

香港西九龍「M+博物館」是亞洲最大當代視覺文化博物館。絕美清水模建築與光影設計，就算不懂藝術也能拍出大片。

「M+博物館」是近年香港旅遊最具代表性的文化景點，位於西九文化區，是亞洲規模最大的當代視覺文化博物館之一。上次來香港因為美食吃太多，走到這裡時已經體力透支只好作罷，這次特地安排在用餐前先來逛逛。這裡不僅展覽主題豐富，光是其清水模建築外觀與極簡美學就非常吸睛，光影的變化讓人著迷。就算你自認沒有太多藝術細胞，走進這個空間也會被其氛圍深深吸引，完全不會感到無聊，是個既能看展又能感受城市建築美學的好地方。

亞洲最大視覺博物館，清水模建築吸睛

M+博物館坐落於維多利亞港旁，外觀設計簡約卻充滿力量，是喜愛建築攝影者的天堂。館內涵蓋了現代藝術、當代藝術、建築與城市規劃以及平面設計等多種領域。對於一般遊客來說，即使不深入探究每個展品的深層意涵，光是漫步在館內，感受空間線條與光影的交錯，本身就是一種享受。這裡不只是博物館，更是一個將城市景觀、文化底蘊與建築藝術完美協調的文創空間，每個角落都充滿了驚喜與美感。

前往路線容易迷路，圓方商場陸橋通

雖然 Google 地圖上顯示位置明確，但在現場實際找路卻是一大挑戰。若是從地鐵站出來走平面道路，很容易像我們一樣繞了 20 分鐘還找不到跨越馬路的天橋，最後甚至誤打誤撞走到了天際100觀景台。後來詢問當地人才知道，通往 M+博物館的唯一路徑其實隱藏在「圓方商場」內。建議大家出地鐵後直接進入圓方商場，沿著指標找到連接的陸橋，這條路線不僅涼爽舒適不用曬太陽，還能直達博物館門口，千萬別在平面馬路白繞冤枉路。

預約購票節省時間，室內空間光影美

M+博物館是香港極為熱門的新興景點，建議大家可以事先購買香港 FUNPASS 或透過線上平台預約購票。這樣不僅能省去現場排隊購票的時間，更能確保順利入館，畢竟週末旅遊的時間可是平日的三倍珍貴。館內的動線設計清晰，雖然我們這次沒有看完全部展覽，但公共空間的布置就已足夠精彩。明亮的採光與幾何線條的框架，隨手一拍都是質感大片，非常適合喜歡拍照的朋友來捕捉光影之美。

戶外海景舒適愜意，文青野餐好去處

除了室內展覽，M+博物館的戶外空間也相當迷人，氛圍有點像台北的華山文創園區，但更多了壯闊的港口景色。這裡海風徐徐吹拂，即使接近中午時分，體感依然相當涼爽舒適。戶外設有寬敞的座位區與草地，保持得非常乾淨，是許多年輕學生與上班族聚會野餐的首選。看著大船與遊艇在碼頭進出，或是欣賞年輕人在旁練舞釋放活力，這種超 Chill 的休閒氛圍，絕對值得你花半天時間來這裡放鬆身心。