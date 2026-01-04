紐西蘭普卡基湖必吃鮭魚，冰川水養殖無腥味，自駕補給站首選。

紐西蘭自駕必停「Mt Cook Alpine Salmon Shop」，主打庫克山冰川水養殖的高山鮭魚，肉質鮮甜無腥味，是旅人必吃的生魚片補給站。

前往庫克山或特卡波湖的公路上，有一間絕對不可錯過的紐西蘭美食據點「Mt Cook Alpine Salmon Shop」。這裡雖然不是正式餐廳，卻是所有南島自駕旅人的必停之處。店家坐落於絕美的普卡基湖畔，擁有大型免費停車場。主打引進庫克山冰川融水養殖的高山鮭魚，憑藉著新鮮到誇張的品質與清甜口感，讓無數遊客甘願排隊，只為品嚐這份來自純淨大自然的頂級美味。

庫克山冰川水養殖，肉質緊實無腥味

這家店之所以能成為傳奇，關鍵在於其鮭魚的養殖環境。使用來自庫克山國家公園周邊的冰川融水，水溫極低且流速快，造就了鮭魚肉質格外細緻緊實。最令人驚豔的是，這裡的鮭魚吃起來完全沒有令人害怕的腥味，油脂分佈均勻且清甜不膩，不用過多調味，單吃原味就能感受其強大的鮮美實力。

普卡基湖畔必停點，大型車好停方便

店家位置極佳，位於特卡波湖與庫克山之間的公路上，是自駕前往庫克山的必經之地。旁邊設有大型免費停車場，空間寬敞，即便是駕駛大型露營車或房車也能輕鬆停靠。需特別注意的是，店家營業時間為上午 9 點至下午 5 點，且準時下班，建議旅人規劃行程時務必提早抵達，以免像作者初次造訪時因太晚到而向隅。

必點現切鮭魚生魚片，厚切口感超滿足

來到這裡如果只能選一樣，絕對首推「鮭魚生魚片」。強調現切而非冷凍解凍，每一片都切得相當厚實，入口極具存在感。建議第一口直接吃原味，感受鮭魚自然的甜味在口中散開，那種鮮美滋味會在嘴裡迸發。許多人試過後便念念不忘，甚至後悔買太少，是日本料理等級的極致享受。

煙燻鮭魚香氣有層次，早餐搭配最對味

若是不敢吃生食或喜歡豐富口感的旅人，「煙燻鮭魚」是最佳選擇。這裡走的是輕煙燻路線，香氣有層次且不搶味，不會蓋過魚肉本身的甜度，反而讓油脂香氣更立體。非常推薦外帶一份，在隔天早餐時搭配麵包、抹醬與起司享用，越嚼越香的滋味絕對會讓人愛上。

邊吃生魚片邊賞湖景，紐西蘭最美享受

店內空間雖然不大，主要提供冷藏櫃讓遊客挑選，也有販售獨特的文創商品。但最棒的體驗莫過於買好生魚片後，直接在湖畔邊吃邊欣賞普卡基湖（Lake Pukaki）的絕美景色。即便天氣寒冷，油脂豐富的鮭魚反而更香，這種結合頂級美食與無敵美景的體驗，正是紐西蘭度假最真實且美好的模樣。