紐西蘭Peter’s Lookout，瓦納卡公路秘境，上帝視角免爬山。

紐西蘭南島秘境「Peter’s Lookout」，免門票免爬山，下車即享上帝視角絕美湖景，是自駕庫克山必停的中繼站。

位於紐西蘭南島自駕路線上的「Peter’s Lookout」，是一個經常被誤認為只是路邊休息站，實則擁有絕美景致的隱藏版景點。這裡位於蒂卡波、特威澤爾前往庫克山的必經之路上，主打「上帝視角」的遼闊湖景。最大的優點在於完全免門票、免爬山，只要停好車，眼前即是如畫般的夢幻景色。雖然這裡少了知名的鮭魚生魚片加持，但其驚人的湖水飽和度與倒影美景，絲毫不輸給著名的普卡基湖，是旅途中不可多得的充電好去處。

下車即見夢幻湖景，免爬山免門票超輕鬆

Peter’s Lookout 最大的魅力在於極高的可親近性，完全不需要跋山涉水或辛苦登高，車子一停好，絕美風景就在眼前。這裡擁有上帝視角的優勢，天氣好時，湖面倒映著夢幻的天光雲影，湖水呈現出飽和度極高的藍色，美到完全不需要修圖。加上地點就位於前往庫克山的道路旁，順路程度極高，且完全免費開放，對於行程緊湊或不想耗費體力的旅客來說，是 CP 值極高的必停景點。

媲美普卡基湖美景，唯獨少了鮭魚生魚片

許多人會將這裡與附近的「普卡基湖（Lake Pukaki）」做比較，兩者的景色其實不分軒輊，同樣擁有令人屏息的自然之美。作者認為這裡唯一的缺憾，就是少了普卡基湖旁那間著名的「Mt Cook Alpine Salmon Shop」鮭魚生魚片店，少了美食相伴，心情上或許有些許落差。但若在不趕時間的情況下，這裡多了一份自然的平靜之美，場地雖不大，卻非常適合適當小憩，感受純粹的湖光山色後再出發。

南島自駕最佳中繼，視野開闊親子皆友善

對於不習慣在紐西蘭南島開長途車的駕駛來說，Peter’s Lookout 是位於自駕路線中間的完美中繼站。這裡的景色遼闊，視野完全沒有遮蔽物，加上停車方便、步道平緩，對於新手駕駛、長輩以及親子家庭都極度友善。在此稍作休息、拍拍美照充飽電後，可以更有精神地繼續前往庫克山冰川健行，或是到特威澤爾、奧馬拉馬等周邊區域探索，是行程安排上非常推薦的停靠點。