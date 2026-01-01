紐西蘭庫克山冰川健行，搭直升機探藍冰洞，一生必去夢幻體驗。

在專業嚮導帶領下，旅客穿上冰爪探索萬年冰層與夢幻藍冰洞，全程約 3 小時，是兼具視覺震撼與冒險樂趣的必訪行程。

庫克山冰川健行絕對是紐西蘭旅遊中最令人印象深刻的亮點之一，雖然當地的天氣以難以捉摸聞名，但這項體驗被譽為一生一定要去一次的衝動。不同於一般的紐西蘭步道健行，這項行程結合了直升機飛行與冰上探險，帶領遊客直達塔斯曼冰川（Tasman Glacier）。置身於被阿爾卑斯山脈環繞的場景中，親眼見證萬年積雪冰層與冰裂縫的壯麗，那種來自大自然的視覺震撼，無論是冒險愛好者或蜜月新人，都能在此留下無可取代的難忘回憶。

機場報到嚴格配重，建議住宿特威澤爾

參加庫克山冰川健行的旅客需前往庫克山機場辦理報到，由於行程包含搭乘小型直升機，為了確保飛航安全，現場會進行嚴格的體重測量以分配機上載重，建議報名時務必誠實填寫數據。為了方便前往集合點，住宿方面建議選擇距離機場僅十幾分鐘車程的特威澤爾（Twizel），當地有許多適合包棟且價格划算的住宿選擇。此外，冰川健行非常受天氣影響，務必準時抵達報到，以免錯過這趟難得的旅程。

全套防水裝備提供，必備墨鏡與保暖

在測量完體重後，工作人員會協助旅客更換裝備。現場會提供防護力極佳的防水褲、超厚實的羊毛襪以及專用雪靴，強烈建議穿著店家提供的防水褲，能有效阻擋冰川上的寒風與濕氣。旅客自己則需要準備墨鏡、保暖層以及防風外套，至於鞋襪部分不用太糾結，因為抵達現場後通通都需要換下來。這樣的全套裝備能確保遊客在寒冷的冰川環境中，依然能保持溫暖與乾燥，舒適地進行探險。

直升機俯瞰庫克山，視覺衝擊超震撼

換裝完畢後會進行重要的直升機安全講解，尤其要注意螺旋槳危險，嚴禁舉手並需彎腰行走。搭乘直升機是極為有趣的體驗，能以近距離的視角俯瞰地表的高山、河流與峽谷，帶來滿分的視覺衝擊感。經過約十幾分鐘的飛行降落在冰川上，夏天造訪能看到層次豐富的冰河地貌而非全白雪景。運氣好的話，還能近距離看見傳說中不常露臉的庫克山本尊矗立眼前，讓人感到無比幸運。

穿冰爪踏萬年冰層，探索夢幻藍冰洞

落地後的第一件事是套上特製冰爪，增加在冰面行走的抓地力。嚮導會介紹各種新奇工具，例如能鑽取純淨冰川水的取冰器，讓遊客品嚐萬年積雪的甘甜。行程的重頭戲是尋找冰洞，冰洞深處因冰層密度極高且未接觸過多空氣，會呈現出一種高級且夢幻的「冰川藍」。這種大自然的調色盤景象令人震撼，不過冰洞的出現與消失受天氣影響，每次能看到的景色都是隨機且獨一無二的驚喜。

專業嚮導開路確保，切勿踩踏薄冰層

在冰上健行看似平穩，實則潛藏危機，因此嚴格跟隨嚮導的步伐是最高原則。嚮導會手持冰鎬不斷敲擊冰面探路，測試冰層穩固度與坑洞深度，確保隊伍安全。冰川上常有不起眼的小水窪或小溝，底下可能深不見底，嚮導曾示範用長登山杖戳入薄冰，瞬間沒入且觸不到底。因此遊客絕對不能因好奇而隨意踩踏薄冰或脫隊，專心看路並聽從指揮，才能在安全的前提下享受這場探險。