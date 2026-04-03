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鬧區中的昭和風老宅咖啡廳！「泥鰍Coffee hooliu」品味專業咖啡與甜點，享受慢活時光。

宜蘭咖啡廳宜蘭美食老宅咖啡廳特色咖啡廳
2026-04-03 09:00文字：紫色微笑 
紫色微笑

紫色微笑

泥鰍hooliu是家很特別的餐廳，因為它身處鬧區，緊臨大馬路，但門面很低調，走進餐廳內部卻會被一股復古老宅感所吸引，各種老物件的元素，像是磨石子地板、木質桌椅、櫥櫃與暖黃色燈光，牆上的SEIKO 老時鐘也增添幾分年代感，也略有幾分昭和時代的老風情，也滿像日本的老舖喫茶店，店裏的咖啡及甜點一直很受歡迎。當天雖沒品嚐甜點，但店裏的鹹食和咖啡都很不錯，是家值得探索的咖啡廳

  • 名稱：Coffee hooliu 泥鰍
  • 地址：宜蘭縣宜蘭市農權路118號
  • 營業時間：11:30-18:00
  • 預約規範：不提供訂位，僅能現場候位

泥鰍hooliu｜交通停車資訊

泥鰍hooliu店家無附設停車場，附近收費停車場： CITY PARKING 城市車旅（宜蘭農權路站）：距離最近，步行約 3-5 分鐘

泥鰍hooliu｜菜單價位

泥鰍hooliu餐點部分有鹹食、甜點、咖啡、飲品、啤酒等等

每人低消則是一杯飲品(鹹食、甜食不列入計算)

另外，這裏對聲音很要求，所以不適合大聲喧嘩、另外也不歡迎過分的擺拍
想拍的朋友，就在自已的座位上拍就可以了


咖啡的選擇品項非常多

泥鰍hooliu｜空間環境

這裏位於宜蘭市健康路與農權路口附近，附近是縣警局及財稅局，我們到了門口還看了老半天才發現它的店招就在角落一旁
真的超低調的

店名也很有趣~~是用台語發音的泥鰍

進來之後就會被店家塑造出的老宅風所吸引，簡樸又很有味道，又有剛剛好的沉靜與放鬆感

窗邊的位置，還滿不錯的。感覺就算一個人坐著看看書也很適合

店內有復古小物，加上店家的個人收藏，值得細細品味

書架上放了張有趣的字條，書是用來看，不是用來擺拍的XDD

對喜歡慢慢喝咖啡、品味生活空間的人來說，這種可真是有種莫名的吸引力

泥鰍hooliu｜心得評價

拿鐵+水果優格果昔

水果優格果昔利用李子、自製水蜜桃醬，優格~~~口味酸甜順口

拿鐵

這裏可是專業的咖啡館，店裏提供的品項很多，據一些比較有研究的朋友說，這裏的咖啡可不是蓋的
這次先點了一杯溫潤順口的拿鐵，一入口滿滿咖啡香，真的很不錯

松阪豬手炒香料咖哩飯

據說這是店裏第一道的鹹食，也是客人必點的咖哩飯
店家自製的咖哩，口味還不錯，香氣濃郁帶有辛辣感。上面還有生菜、杏仁片、蛋、蘿蔔、小番茄等點綴
增加不同的口感

松阪肉肉質Q彈，和著咖哩吃，更夠味

南方炸雞油醋麵包盤

南方炸雞、酸種麵包 乾酪起司 水耕蔬菜、切料水果、西班牙鹽之花、烤可杏仁片、西班牙欖欖油

炸雞香酥可口

軟中帶Q麵包沾油醋醬很好吃

整體也相當豐盛

不過，這次因為中餐沒吃，所以索幸以鹹食為主，至於店裏更有名的甜點，像是戚風蛋糕~等，就留待下次吧

泥鰍hooliu｜附近景點美食

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泥鰍Hooliu

宜蘭縣宜蘭市農權路118號
4.5