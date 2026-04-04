彰化員林必吃釀善三津制麵！三代傳承純手工胡麻拌麵，高質感蔬食推薦。

彰化縣員林市的「釀善三津制麵」，傳承三代的製麵工藝搭配無過度加工的天然食材，以一碗純粹溫潤的胡麻拌麵，成為在地極具口碑的高質感蔬食名單。

在美食林立的員林市區，若想尋覓一份不加過多修飾的純粹滋味，鄰近中正路的「釀善三津制麵」絕對是不容錯過的指標小店。主打不含加工素料的純素料理（Vegan），將家常的拌麵提升至極具儀式感的精緻境界。傳承了 3 代人的製麵手藝，讓麵條的 Ｑ 彈與生命力表露無遺。明亮清幽的日式木質空間與職人俐落的烹調身手，讓品嚐蔬食不再只是一種飲食選擇，更是一場療癒身心的高質感餐飲體驗。

木質裝潢極溫馨，開放廚房賞廚藝

走進釀善三津制麵，迎面而來的是充滿溫馨氛圍的木質調裝潢，徹底擺脫了傳統麵攤常見的油膩與擁擠，取而代之的是日式風格的靜謐與雅緻。店內採半開放式的小巧空間設計，顧客能在候餐期間，近距離欣賞職人於廚房內俐落煮麵與擺盤的流暢過程，宛如觀賞一場講究的料理展演。此外，店內所使用的碗盤器皿皆經過精心挑選，讓享用一碗看似簡單的拌麵，也能擁有宛如品嚐高級日本料理般的視覺享受與儀式感。

三代傳承手工麵，濃郁胡麻香氣足

店內最具指標性的靈魂核心，莫過於傳承 3 代的純手工麵體。經過職人巧手拉製的麵條，入口即能感受到絕佳的 Ｑ 彈與嚼勁。極度推薦招牌的「胡麻拌麵」，有別於市售容易甜膩的醬料，這裡的胡麻醬帶有濃厚的烘焙芝麻香氣。隨著剛起鍋的麵條熱氣輕輕攪拌，溫潤的芝麻香瞬間撲鼻而來，醬汁質地醇厚卻絲毫不顯乾黏，完美吸附於每一根麵條之上，風味極其迷人。

精緻套餐份量足，酸甜漬物好爽口

在餐點選擇上，除了單點麵食外，非常推薦升級為豐富的套餐組合。套餐內不僅包含了招牌主食，更附有熱湯與兩款精心製作的涼拌漬物小菜。其中，酸甜清爽的漬物扮演了極佳的味覺轉換角色，能有效解除濃郁醬汁帶來的厚重感。份量拿捏得恰到好處，從主餐到配菜皆展現了極高的質感與精緻度，其純粹的蔬食風味，即便是非素食者品嚐後也會大為驚豔。

特製肉燥鹹香濃，果香中和好解膩

針對喜愛豐富口味的饕客，店內的特製素肉燥絕對是不可錯過的加分關鍵。將鹹香濃郁的素肉燥淋在套餐小菜或燙青菜上，能瞬間大幅提升整體的香氣與風味厚度。此外，若想平衡拌麵胡麻醬的濃厚感，搭配帶有天然百香果酸香的配菜，更是絕佳的選擇。在麥香與芝麻香的交織中，這份簡單卻細膩的蔬食料理，徹底打破了傳統素食的框架，展現出優雅且充滿靈魂的高水準演出。

釀善三津制麵｜員林中正店

店家地址： 彰化縣員林市靜修路13號

預訂電話： 04-8339833

營業時間： 11:00–14:30、17:00–20:30（週三固定公休）

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