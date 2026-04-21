高雄合牛鐵板燒！999元高CP值套餐，必吃活體龍蝦與A5和牛。

位於高雄市苓雅區的合牛鐵板燒，鄰近輕軌旅運中心站。主打高性價比的精緻鐵板料理，提供 999 元的野生海虎蝦套餐與 1800 元的龍蝦套餐。

合牛鐵板燒座落於商辦大樓林立的市中心，店內裝潢呈現簡約居家風格，僅設有約 10 席座位，非常適合包場聚會。為了確保顧客能不受時限壓迫地享受美食，中午時段僅接待 1 組貴賓，晚間則分為 2 個時段，每個時段皆有充足的 2 小時用餐時間。入座後會附上能增添香氣的洋蔥丁與減輕油膩感的檸檬水，皆可免費續加，並隨餐附贈 1 杯氣泡飲。師傅不僅精準掌控鐵板火候，更會根據顧客需求調整饗宴內容，展現極致的用心。

松露蒸蛋極滑嫩，手工麵包香氣濃

開胃菜首推松露蒸蛋，入口細緻滑嫩，清淡蛋香與濃郁松露相互互補，香氣在口腔中持續迴盪。緊接著端上手工麵包搭配松露奶油，滑順奶油結合獨特的堅果氣息，伴隨麵包的香脆溫潤，留下迷人餘韻。湯品則是牛肝菌蘑菇濃湯，帶有歐洲森林般的獨特風味，淡淡的泥土氣息與菇香完美交融，溫暖且極具特色。

鐵板鮮魚皮酥脆，虎蝦鮑魚肉鮮甜

海鮮部分每日嚴選不同魚種，鐵板紅條魚經過高溫煎烤，表皮微焦酥脆，魚肉鮮甜伴隨鐵板香氣留下清雅餘味。澎湖鮮魷魚則運用高溫快速鎖住水分，咬下時富有彈性且鮮汁四溢。 999 元套餐專屬的野生虎尾蝦肉質厚實，搭配蜂蜜芥末醬形成鮮明對比。若選擇活體南非鮑魚，師傅會貼心分切，搭配海膽醬讓鮮味徹底昇華。此外，參與打卡活動即可獲贈 1 份日本廣島牡蠣，柔嫩多汁且充滿海洋鹹香。

活體龍蝦起司香 蜂蜜芥末搭蝦肉

點選 1800 元套餐可享用澳洲水姑娘活龍蝦 3 吃。首道將龍蝦頭加入起司乾煎，透過鐵板高溫徹底逼出蝦膏與蝦殼香氣，起司的鹹香與濃縮的海洋鮮味完美結合。緊接著登場的第 2 吃，則是將乾煎龍蝦肉搭配特製的蜂蜜芥末醬，蜂蜜的甜潤與芥末的微辣相互交織，酸甜中帶點刺激感，讓龍蝦本身的鮮度更加突出。

頂級和牛極軟嫩 松露炒飯粒分明

肉品重頭戲為日本 A5 和牛肋眼， 7 分熟保留了柔嫩與多汁，纖維細緻且入口即化； 999 元套餐的美國牛小排則煎至表面焦香，油脂均勻滑順。最後以松露炒飯作為主食，米粒外層微焦且粒粒分明不黏膩，松露香氣與米飯甘甜相互融合，龍蝦套餐的第 3 吃更會霸氣放上龍蝦管，讓鮮美精華完美融入飯中，呈現奢華且極具飽足感的結尾。

奶香舒芙蕾輕柔，壽星專屬慶生禮

除了精彩的海陸饗宴，餐後甜點時光同樣擁有獨立的專屬版面。飲品提供鮮奶茶、美式、拿鐵與紅茶等選項供食客挑選。甜品主打輕柔甜香的舒芙蕾，搭配酸甜的蔓越莓果醬，果香與奶香交織出清爽的甜美感，並附上 1 份香草冰淇淋帶來雙重滿足。若有當月壽星同行，店家更會特別贈送 1 份精緻的提拉米蘇蛋糕作為慶生賀禮，讓整場鐵板燒體驗在充滿驚喜與餘韻中完美落幕。

合牛鐵板燒-精緻饗宴

地址 :高雄市苓雅區四維四路186號

電話 : 07-2691163

營業時間 : 中午12:00–14:00/晚上 17:30–21:30

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