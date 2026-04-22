宜蘭住宿包棟推薦-【空島二館7號房】寵物友善×KTV歡唱×自動麻將桌×烤肉場地，最多可住14人包棟，超適合親友...

多人包棟怎麼選？2026宜蘭寵物友善包棟民宿推薦！

宜蘭五結的空島民宿竟然有電動麻將、KTV、BBQ、廚房、寵物友善！！！

包棟就是一群好朋友聚在一起，上週我們跟4個家庭一起包棟來趟兩天一夜好chill的小旅行〜

空島二館7號房｜訂房首選平台

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空島二館7號房｜優惠

〖食尚玩家部落客的優惠折扣碼〗

輸入優惠碼【STOWL100】，凡訂房滿 2,000 元現折 100 元

數量有限，用完為止，使用期限到2026/12/31

空島二館7號房｜交通資訊

如何到7號房民宿

羅東車站 -> 往南走站東路朝傳藝路三段前進 -> 於中山路二段/台7丙線向左轉 -> 於191縣道向右轉 -> 向左急轉後，繼續走191縣道 -> 在第 1 個十字路口向右轉，走成興路/宜30鄉道 -> 於福德西巷向左轉 -> 於成興路103巷向右轉 -> 七號房

車輛停放至以下指定位置，廟裡可停2台車(目前整修中)，其餘車輛請停外面大白線(步行約2-3分鐘)

空島二館7號房｜地理位置

宜蘭民宿7號房，地點位於宜蘭五結，民宿周遭是一望無際的稻田，離塵不離城、距離羅東夜市車程只需要十分鐘，離其他知名景點也都不遠

空島二館7號房｜設備

投影布幕ktv快樂歡唱、免費Netflix收看、電動麻將切磋無限、戶外空間免費烤肉區，還可以協助代訂食材喔+廚房設備應有盡有，還有電磁爐鴛鴦鍋可以煮火鍋喔

空島二館7號房真的設備應有盡有超齊全，距離市區也很近，這間最多住滿14人，對面、右邊也是都是同老闆的

120吋投影布幕是客廳裡的一大亮點，搭配音質俱佳的聲霸，歡唱KTV，大家輪流點歌參與其中，氣氛嗨到不行！

唱歌有兩隻無線麥克風，一個直立專業麥克風，可以三人一起唱呢，真是比專業KTV還專業

他們家音響效果超級好，每個人唱起來都是歌王歌后！！！

不唱歌有電動麻將桌摸一圈，非常過癮，唯一缺點是不想出門踩點，想在這裡宅一整天XD

空島二館7號房｜寵物友善

毛孩不是寵物，是家人！

帶著毛孩出門旅行，除了美麗的風景，以及有牠陪在身邊就是最幸福的一刻〜

空島二館7號房可以帶著你的毛小孩一起住進這棟舒服的大房子！

可以帶寵物住進房間，但須遵守房間內規範的寵物規則，請帶寵物的朋友們一起維護乾淨清潔！

※攜帶寵物須遵守愛寵守則：寵物需自備糧食尿布尿墊，不能上沙發&床鋪、不能隨意亂大小便，若經管家發現可能會再多斟收清潔費用，請愛犬務必管理及遵守，如是大型犬請務必自備籠子或牽繩等※

空島二館7號房｜房型介紹

共有3層樓，每間房間均有獨立衛浴，一樓為共用區域，二、三樓共有4個房間1間雙人房、3間四人房

四人房

打開房門瞬間可愛哭你！

完全是小編的菜〜整間房間讓少女心大噴發阿…….

整個房間都是滿滿Hello Kitty佈置，從進門開始就可愛到不行！

還有小茶几、沙發椅可以小歇片刻

每間房型設計簡約而舒適，大大的落地窗讓整個空間更寬敞明亮

每間的衛浴空間皆是乾濕分離的，入住會使用到的洗浴用品也都有提供

※依政府規定不提供以下個人衛生用品，本場所依規定不陳列提供梳子、浴帽、牙膏、牙刷、刮鬍刀、刮鬍泡，大家入住需自備唷※

雙人房

房內還有迷你溜滑梯和盪鞦韆組合，根本就是孩子們的玩樂天堂！

樓梯間也很用心布置！

小珊珊碎碎念：

來一場宜蘭輕鬆慢活的旅行吧！

空島二館7號房，全心打造親子及寵物友善環境，提供KTV、電動麻將桌、烤肉，享受宜蘭民宿的美好週末〜

想宅在民宿整天？沒問題！超大客廳KTV直接開趴，想唱就唱到爽！

招待的管家很親切，環境很舒適，我們十幾人包棟很滿意，一定要大大推薦給大家！

空島二館7號房｜旅遊資訊

▶地址：宜蘭縣五結鄉成興路103巷7號

▶訂房專線：0935013514

▶LINE：@460trwud

V提供WIFI X一成服務費 V攜帶寵物入住