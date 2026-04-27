現揉現烤的市場銅板小吃！新北瑞芳小酥餅。

到瑞芳不只是看山望海，也不只是逛九份，還有許多不能錯過的美食，附近這家雙胞胎也很好吃。

瑞芳小酥餅是一間街邊店，販售現揉現烤的各種口味小酥餅，自從發現它之後，只要來到當地，返家前都會不免俗地打包一大袋跟家人分享，做為隔日早餐或是下午茶點心都很適合。

關於 瑞芳小酥餅

這間酥餅店是一間傳統的點心店，店面簡單樸實，沒有過多的裝潢，給人一種古早味的感覺，完全呈現在地生活氣息。幾次前往都遇上小小的人潮，深受在地居民與遊客的喜愛，經營者夫妻很親切地上前招待每一位顧客，遇到像我這樣的生面孔，還會詳細地做介紹，有些人接過手便直接往嘴裡放，看來小酥餅們很誘人啊！

瑞芳小酥餅一大早6:30就開門營業，賣完為止，建議早上或中午前往，晚來可能會賣光喔~~擔心買不到也能電話先預訂，保證幫顧客預留。

瑞芳小酥餅 產品介紹

瑞芳小酥餅有鹹有甜，提供多樣化的口味，滿足不同族群需求，像是紅豆餅軟綿細緻，甜而不膩；芝麻餅香氣濃厚，酥脆又有層次。每一項產品都是銅板價，在物價高漲的時代，平均15-20元的價格去哪找？？

瑞芳小酥餅 特色介紹

瑞芳小酥餅最大的特色在於「現揉現烤現賣」，採用傳統製作方式將麵糰反覆揉製與檊壓，再包入各式餡料後進行烘烤，使外皮呈現金黃酥脆的層次感，每一口都能感受到酥皮的香氣與內餡的綿密，「外酥內軟」的口感深受顧客們喜愛。

蔥燒餅

從小就愛蔥燒餅，哪兒有賣就往哪兒去～瑞芳小酥餅的蔥燒餅加了不少青蔥，口感Q彈，麵糰偏甜，而我個人更愛鹹味，第二次就沒再買它了。不過整體來說是有90/100分的水準。

鹹酥餅

第一次是嚐鮮，覺得超好吃，鹹香味十足，後來成了每次必買的點心。

小酥餅最厲害的是“層層疊疊”的酥皮，口感一級棒！

芋頭餅

芋頭餅在我們家是除了鹹酥餅以外的熱門選項，有濃郁芋香，口感柔順綿密，不會太甜，是店裡的人氣商品之一。

瑞芳小酥餅以傳統手工製作，豐富的口味以及親民的價格，成功吸引在地人與觀光客，外酥內軟的口感與多樣餡料，展現出台灣糕餅文化的魅力。雖然店面簡單，但正是這種樸實無華的風格，讓人更專注於食物本身的美味。

店家資訊

0630AM – 1700PM (售完為止)

☎️0922-316567 / 0907-427289

📍新北市瑞芳區明燈路三段59-1號

🚗公有零售市場停車場

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