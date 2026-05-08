【首爾美食】新村奶油燉排骨 附菜單，首爾超夯排隊名店開箱，排骨軟嫩到骨肉分離，又辣又濃超過癮-地鐵2號...



看網路上不少人推薦，來首爾必吃的人氣餐廳之一

Ruby這次來首爾旅遊也特地安排來朝聖。

去的時候天氣還算冷，戶外有暖爐帳篷可以坐著等候。



餐點的費用是以人頭計價，一人份韓元17,500

平日中午12點到2點還有優惠活動。

Ruby有另外加點白一碗飯

價格為1,000韓元。



辣度可以從1到5自由選擇，但真的不要小看它的辣度，

Ruby點辣度2就已經覺得很有感，後勁蠻強的。



店內的口味只有兩種：奶油口味與辣味口味，

Ruby這次吃的是最多人推薦的「辣燉奶油牛排骨」。

這道料理和一般韓式馬鈴薯燉排骨是完全是不一樣的風格。

辣燉奶油牛排骨蠻有特色，慢火燉煮的牛肋排，

吸滿濃郁辣醬的精華，融合了奶油香氣，

吃起來又辣又濃郁，口感很有層次。



排骨燉得非常軟嫩，幾乎不用太出力

就能輕鬆骨肉分離，肉質也很入味。

年糕與韓式冬粉免費續加，

對愛吃韓式年糕的人來說真的很加分。



不過因是辣奶油風味，吃到後面多少會有膩，

這時候搭配啤酒或可樂真的超適合。

出國旅遊不用開車，就可以安心喝對味也解膩。



店內的小菜也都可以免費續加，每次加都是直接補整份，

如果只想加特定小菜，建議另外跟店員說，以免浪費食物。



小菜也能稍微中和一下辣度，

讓整體吃起來不會太負擔。





整體來說，這間餐點算滿有記憶點的，

喜歡辣食或是重口味的人應該會很愛，

難怪成為不少人到首爾必吃的排隊名店之一，

Ruby的真實用餐後心得與大家分享。





【店家資訊】

👉新村奶油燉排骨

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🏠19 Yonsei-ro 5ga-gil, Seodaemun-gu, Seoul

🚈地鐵2號線-新村1號出口步行5分鐘

☎️+82 2-324-3245

⏰AM12:00~PM15:00 /PM17:00~PM22:00





此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌





RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐







Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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