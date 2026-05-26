8種軟硬度獨立筒任挑選！台北中正橘家床墊，親臨試躺尋找專屬命定好眠。

台北中正區床墊推薦橘家床墊。擁有30年專業製床經驗，現場提供8種軟硬度獨立筒試躺，輕鬆挑選專屬好眠。

橘家床墊具備自1988年創立以來的豐富製床經驗，曾承接歐美代工並外銷全球。全新開幕滿1個月的台北中正門市地點便利，鄰近建國高中與捷運站，門口更提供1個免費停車位。店內堅持全年不二價，透出溫暖燈光，備有兒童遊戲區與乾淨拖鞋，並貼心提供一次性隔離枕套與酒精，讓全家大小都能在安心衛生的空間中挑選床具。

8款軟硬度任選，天絲表布透氣佳

現場提供8種不同軟硬度的床墊，表布採用100%萊賽爾天絲纖維，內層搭配竹炭紗與高密度泡棉。硬度4系列採用直徑7公分、線徑2.4mm的中鋼高碳鋼線彈簧；硬度4X更增加泡棉厚度以提升包覆感。全系列皆通過SGS與歐盟無毒認證，並採用EPE材質強化床邊支撐，確保長年使用不變形。

千顆獨立筒支撐，搭配乳膠睡得香

針對高支撐需求，硬度5系列主打1085高支撐獨立筒，採用直徑5公分、線徑1.6mm的小彈簧，帶來更細緻的支撐力。除了標準款與飯店款5S，更提供結合泰國頂級天然乳膠的款式。床墊皆具備瑞典Polygiene防蟎抗菌處理，且為MIT工廠直營製造，品質相當有保障。

專屬防水保潔墊，精緻寢具一站購

除了床墊，周邊寢具同樣齊全。科技薄膜防水保潔墊能有效阻隔粉塵水分；可掀式收納床架採用多種厚實夾板與封底板設計，配有安全扣能輕鬆拉起不費力。現場亦展示能讓體感溫度下降3度的冰冰涼感被、100支天絲床包與乳膠枕，滿足一站購足的便利需求，輕鬆打造舒適健康的睡眠環境。

台北中正門市橘家床墊

地址：台北市中正區泉州街85號





















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