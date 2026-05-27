「和平豆花」獨門糖水冰沙與爆量仙草奶凍，在地順遊必吃甜品。

夏天是宜蘭的旅遊旺季，這時候來宜蘭的朋友，千萬別錯過在地人激推的「和平豆花」！ 這裏料好實在，也入選「2025 500甜」名單，店裡人氣超高，下午時段常常滿滿都是人。「芋圓仙草奶凍」配料豐富，加入奶球口感更滑順；豆花則以滑嫩無基改豆花搭配自家配料為主。夏天加上糖水冰沙更是炎炎夏日消暑首選。無論是冬天或是夏天，想尋找在地的美味甜點，和平豆花都是您不容錯過的絕佳選擇

名稱：和平豆花 羅東本店

地址：宜蘭縣羅東鎮興東南路222號

營業時間：12:00–21:50

電話：039563114

無停車場，路邊白線內臨時停車尚可

和平豆花｜交通停車資訊

「和平豆花」現在共有三家店，二家在羅東，一家在礁溪

這次來的店已命名為羅東本店，位於中山路上中國信託旁，這一帶比較好停車

• 和平豆花 羅東本店｜興東南路222號｜內用、外帶

• 和平豆花｜中山路三段109號｜內用、外帶｜難停車

• 吉祥豆花（宜蘭羅東店）｜中山路三段389號｜內用、外帶

和平豆花｜菜單價位

「和平豆花」共有豆花、燒仙草、愛玉~~等，冬夏皆宜

和平豆花｜空間環境

「和平豆花」是羅東鎮上知名的豆花店，生意一直很不錯

騎樓就是他們的營業空間

點完餐付費後，就可以拿點餐單在座位上等候，服務人員會端上桌

和平豆花｜心得評價

芋圓仙草奶凍

這碗可真的是料好實在啊，綠豆、紅豆、大紅豆、九份芋圓、地瓜圓，再加上古溜嫩仙草，滿滿一大碗

各項配料都處理的不錯，吃完會有飽足感哦

加了奶球後，口感更滑順古溜，味道更升級

花生粉圓豆花

滑嫩的無基改豆花好好吃!!

吃的時候可以感受到一點點淡雅的豆香

夏天加冰的話，加的是這種糖水冰沙，炎炎夏天來一碗，清涼又消暑啊

直接給妳一整顆琥珀色、亮晶晶的獨門黑糖冰沙炸彈！

軟爛的花生與 Q 彈珍珠，綿密又透心涼，每吃一口都在讚嘆！

大家朝聖宜蘭在地人激推的「和平豆花」配料直接多到像泥石流一樣鋪滿滿，料好實在、價格還超佛心，完全是吃貨的靈魂避風港！視覺與味覺的雙重暴擊啊！

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