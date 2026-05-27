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「和平豆花」獨門糖水冰沙與爆量仙草奶凍，在地順遊必吃甜品。

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2026-05-27 10:30文字：紫色微笑 
紫色微笑

紫色微笑

夏天是宜蘭的旅遊旺季，這時候來宜蘭的朋友，千萬別錯過在地人激推的和平豆花！ 這裏料好實在，也入選「2025 500甜」名單，店裡人氣超高，下午時段常常滿滿都是人。「芋圓仙草奶凍」配料豐富，加入奶球口感更滑順；豆花則以滑嫩無基改豆花搭配自家配料為主。夏天加上糖水冰沙更是炎炎夏日消暑首選。無論是冬天或是夏天，想尋找在地的美味甜點，和平豆花都是您不容錯過的絕佳選擇

  • 名稱：和平豆花 羅東本店
  • 地址：宜蘭縣羅東鎮興東南路222號
  • 營業時間：12:00–21:50
  • 電話：039563114
  • 無停車場，路邊白線內臨時停車尚可

和平豆花｜交通停車資訊

和平豆花現在共有三家店，二家在羅東，一家在礁溪
這次來的店已命名為羅東本店，位於中山路上中國信託旁，這一帶比較好停車

• 和平豆花 羅東本店｜興東南路222號｜內用、外帶

• 和平豆花｜中山路三段109號｜內用、外帶｜難停車

• 吉祥豆花（宜蘭羅東店）｜中山路三段389號｜內用、外帶

和平豆花｜菜單價位

和平豆花共有豆花、燒仙草、愛玉~~等，冬夏皆宜

和平豆花｜空間環境

和平豆花是羅東鎮上知名的豆花店，生意一直很不錯

騎樓就是他們的營業空間
點完餐付費後，就可以拿點餐單在座位上等候，服務人員會端上桌

和平豆花｜心得評價

芋圓仙草奶凍

這碗可真的是料好實在啊，綠豆、紅豆、大紅豆、九份芋圓、地瓜圓，再加上古溜嫩仙草，滿滿一大碗
各項配料都處理的不錯，吃完會有飽足感哦

加了奶球後，口感更滑順古溜，味道更升級

花生粉圓豆花

滑嫩的無基改豆花好好吃!!
吃的時候可以感受到一點點淡雅的豆香
夏天加冰的話，加的是這種糖水冰沙，炎炎夏天來一碗，清涼又消暑啊

直接給妳一整顆琥珀色、亮晶晶的獨門黑糖冰沙炸彈！
軟爛的花生與 Q 彈珍珠，綿密又透心涼，每吃一口都在讚嘆！

大家朝聖宜蘭在地人激推的和平豆花配料直接多到像泥石流一樣鋪滿滿，料好實在、價格還超佛心，完全是吃貨的靈魂避風港！視覺與味覺的雙重暴擊啊！

和平豆花｜附近景點美食

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Bart Tsai
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和平豆花

03-9563114
宜蘭縣羅東鎮中山路三段109號
4.1